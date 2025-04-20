Таиланд подешевел, Турция подорожала, в Москве нет мест? Куда россияне разъезжаются на майские, как меняются цены

В Россию на майские тоже съедется много туристов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Длинные майские каникулы в этом году принесут сразу несколько необычных новостей для туристов. Ко Дню Победы в 2025 году число интуристов в Россию на майские праздники таково, что для них просто не хватает отелей и скоростных поездов.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что туристов из постсоветских стран, а также ОАЭ, Китая и Индии привлекают Москва и Питер: возможности увидеть репетицию и сам Парад Победы, побывать на Красной площади, в Кремле, Эрмитаже и Петергофе.

Переполненные в столице отели — не только из-за интуристов, но и из-за самих россиян. Спрос на поездки в Подмосковье в сравнении с прошлым годом вырос почти на треть, в Москву — в полтора раза, а в Санкт-Петербург — на 60%, по оценкам Российского союза туриндустрии (РСТ).

Лидером же по числу бронирований остается Краснодарский край: на него приходится 20% броней.

Неожиданными лидерами спроса оказались такие регионы, как Тверская область (рост в 2,2 раза), Тюменская область (в 1,9 раза) и Крым (в 1,8 раза).

Подавляющему большинству россиян зарубежные поездки оказались не по карману. Об этом неумолимо говорит и статистика: в АТОР подсчитали, что на майские праздники за границу поедет всего 900 тысяч россиян. Список лидеров остается неизменным уже много лет: Турция (45% бронирований), Египет (20%) и ОАЭ (11%). В топ-10 также вошли Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Абхазия, Китай, Белоруссия и Грузия.

Курс рубля укрепился, но всё же этого оказалось недостаточно, чтобы стимулировать зарубежный туризм так же, как внутренний. И снова неумолимые цифры. Число бронирований внутри России на майские праздники выросло на 42% (подсчеты АТОР), а за рубежом — на 33% (подсчеты РСТ).

Руководитель по PR туристической группы «Слетать.ру» Анжелика Михновец поделилась с MSK1.RU изменением среднего чека на путешествия в период майских праздников. Так, тур в Турцию подорожал на 11,7%, до 165 тысяч рублей, в ОАЭ — на 9,2%, до 214 тысяч рублей, в Египет — на 4,2%, до 212 тысяч. Но есть и направления, где туры подешевели: скажем, в Китае, по данным «Слетать.ру», на майские праздники они оказались дешевле на 4,7% (до 150,5 тысячи рублей), а в Таиланде — на 14,8% (до 167,2 тысячи рублей). Михновец объясняет снижение цен увеличением числа полетов и, как следствие, конкуренции на отдельных направлениях.

Рост цен на отдельные направления руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage boutique Мария Шавнева объясняет тем, что в этом году на майские праздники можно устроить себе длинные выходные в 10 дней.

— Поэтому спрос на зарубежные туры вырос, и это закономерно потянуло за собой цены, — говорит Шавнева. — В первую очередь подорожали направления, где «всё включено» и прямой перелет, в частности, Турция и Египет. А вот цены на Таиланд снизились из-за усиления конкуренции: появились доступные по цене туры во Вьетнам, на Хайнань и Бали. И все с прямыми перелетами. Это перераспределило поток туристов и дало тайским отельерам стимул немного скорректировать цены. Что касается ОАЭ, то бронирования временно замедлились на фоне новостей о разливе нефти. Это может привести к дополнительным скидкам ближе к дате вылета, особенно в менее популярных эмиратах.

— Относительно прошлого года отдых на майские праздники получается дороже в среднем на 10–15%, — говорит MSK1.RU PR-аналитик туристической группы «Русский экспресс» Елизавета Тимошенко. — Причем в зависимости от политики конкретного отеля может быть и до 50% дороже. В очень редких случаях цены остались на уровне прошлого года (например, по Греции, но и здесь есть исключения).

— Бронировать летний отдых, конечно, продолжат и в мае. И насколько дороже для тех, кто уже не успел на раннее бронирование, он окажется?