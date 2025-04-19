В Ярославской области начался сезон цветения: в Роспотребнадзоре рассказали, как подготовить себя

В Ярославской области многие уже ощутили на себе начало весны, ведь стартовал сезон цветения. В Роспотребнадзоре сообщили, что пыльца уже летит с орешника и ольхи.
«Скоро к ним присоединится береза, дуб, клен, каштан, черемуха и хвойные, а также сирень и травы — одуванчик и подорожник. После начнется сезон луговых трав, а следом — сорных трав, которые также относятся к сильным аллергенам», — рассказали в Роспотребнадзоре по Ярославской области.
Также в пресс-службе регионального ведомства рассказали, как подготовить себя к сезону цветения:
Запишитесь на прием к аллергологу, он поможет определить аллергию, если она есть, и разработать план лечения на сезон цветения.
Проведите генеральную уборку дома.
В период цветения убирайтесь в помещениях чаще.
Пользуйтесь солнцезащитными очками и маской.
Пользуйтесь сайтами, где можно отследить концентрацию пыльцы в воздухе в реальном времени.
«Важно начинать подготовку к аллергии заранее, прежде чем пыльца достигнет максимального уровня», — предупредили в Роспотребнадзоре по Ярославской области.
Ранее в региональном ведомстве сообщили об активности клещей, а также опубликовали адреса лабораторий, куда можно сдать членистоногого для исследования.