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Весна В Ярославской области начался сезон цветения: в Роспотребнадзоре рассказали, как подготовить себя

В Ярославской области начался сезон цветения: в Роспотребнадзоре рассказали, как подготовить себя

В ведомстве сообщили, с каких деревьев уже летит пыльца

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3 комментария
В Ярославской области начался сезон цветения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В Ярославской области начался сезон цветения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области начался сезон цветения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области многие уже ощутили на себе начало весны, ведь стартовал сезон цветения. В Роспотребнадзоре сообщили, что пыльца уже летит с орешника и ольхи.

«Скоро к ним присоединится береза, дуб, клен, каштан, черемуха и хвойные, а также сирень и травы — одуванчик и подорожник. После начнется сезон луговых трав, а следом — сорных трав, которые также относятся к сильным аллергенам», — рассказали в Роспотребнадзоре по Ярославской области.

Также в пресс-службе регионального ведомства рассказали, как подготовить себя к сезону цветения:

  1. Запишитесь на прием к аллергологу, он поможет определить аллергию, если она есть, и разработать план лечения на сезон цветения.

  2. Проведите генеральную уборку дома.

  3. В период цветения убирайтесь в помещениях чаще.

  4. Пользуйтесь солнцезащитными очками и маской.

  5. Пользуйтесь сайтами, где можно отследить концентрацию пыльцы в воздухе в реальном времени.

«Важно начинать подготовку к аллергии заранее, прежде чем пыльца достигнет максимального уровня», — предупредили в Роспотребнадзоре по Ярославской области.

Ранее в региональном ведомстве сообщили об активности клещей, а также опубликовали адреса лабораторий, куда можно сдать членистоногого для исследования.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Цветение Аллергия на пыльцу
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Комментарии
3
Гость
2 часа
Готовить себя просто - одеть костюм химзащиты, оогко всему будешь готов в стабильной россии, ещё только йод купить в таблетках
Гость
2 часа
а вроде все деревья срубили или изуродовали по плану и у нас и у соседей - всюду, недорабатывают, Таврический будет недоволен
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