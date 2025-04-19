В Ярославской области начался сезон цветения: в Роспотребнадзоре рассказали, как подготовить себя

В Ярославской области начался сезон цветения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области многие уже ощутили на себе начало весны, ведь стартовал сезон цветения. В Роспотребнадзоре сообщили, что пыльца уже летит с орешника и ольхи.

«Скоро к ним присоединится береза, дуб, клен, каштан, черемуха и хвойные, а также сирень и травы — одуванчик и подорожник. После начнется сезон луговых трав, а следом — сорных трав, которые также относятся к сильным аллергенам», — рассказали в Роспотребнадзоре по Ярославской области.

Также в пресс-службе регионального ведомства рассказали, как подготовить себя к сезону цветения:

Запишитесь на прием к аллергологу, он поможет определить аллергию, если она есть, и разработать план лечения на сезон цветения. Проведите генеральную уборку дома. В период цветения убирайтесь в помещениях чаще. Пользуйтесь солнцезащитными очками и маской. Пользуйтесь сайтами, где можно отследить концентрацию пыльцы в воздухе в реальном времени.

«Важно начинать подготовку к аллергии заранее, прежде чем пыльца достигнет максимального уровня», — предупредили в Роспотребнадзоре по Ярославской области.