«Лето будет холодным»: по приметам на Вербное воскресенье определяем погоду в мае и июне

По приметам на Вербное воскресенье изучаем, какой будет погода в мае и летом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











13 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье, в церковном календаре дата за неделю до Пасхи называется Вход Господень в Иерусалим.

Традиционно в этот день верующие вспоминают события, предшествующие распятию и воскрешению Христа.

Почему верба стала символом праздника

Согласно описанию Нового Завета, накануне Иисус воскресил своего последователя Лазаря и на следующий день ввернулся в Иерусалим на осле. Люди, потрясенные чудом, радостно приветствовали его, кидали под ноги одежды и пальмовые ветви. Иисуса стали называть избавителем от бед. Ветви пальмы вскоре стали символом праздника, на Руси их заменили на вербу.

В этот день принято ходить в храм и освящать веточки вербы. После их оставляют на год в доме, чтобы уберечь семью от сглаза, порчи и других неприятностей.

Поскольку Вербное воскресенье выпадает на период Великого поста в этот день не устраивают пышных застолий. Для постящихся есть небольшое послабление: можно есть рыбу, мясо, яйца и молочные продукты. Алкоголь под запретом.

После Вербного воскресенья идет Страстная неделя, когда вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Что можно и нельзя в Вербное воскресенье

Среди верующих в этот день принято просить прощения у родных и близких. Ходить в церковь на исповедь.

Предки считали, что в этот день приходит настоящая весна. Люди открывали в домах окна, чтобы впустить солнце в жилища. Кроме того, кормили птиц и бездомных животных. Считалось, что это доброе дело принесет достаток.

Опять же из-за того, что праздник выпадает на время поста, в этот день не празднуют свадьбы.

Приметы погоды

По погоде в Вербное воскресенье на Руси определяли, каким будут май и лето. Кроме того, гадали на урожай.

«Если на деревьях появились первые почки, значит летом можно ждать богатый урожай фруктов», — гласят поверья.

Если снег на крышах растаял, то май порадует теплой погодой и солнцем.

«Стоит прислушаться к птицам: если они громко кричат, значит лето будет засушливым. А дождь и сильный ветер сулят о том, что лето будет холодным», — верили предки.

Солнце в праздник — к теплой и сухой погоде.

Погода на Вербное воскресенье

Согласно прогнозу специалистов центра «Фобос», 13 апреля в Ярославской области ожидается переменная облачность, воздух днем прогреется до +3…+5 градусов, ветер западный, умеренный.