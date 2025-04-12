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Религия обзор Открытки на Вербное воскресенье: 30 красивых поздравлений, которые можно скачать и отправить близким

Открытки на Вербное воскресенье: 30 красивых поздравлений, которые можно скачать и отправить близким

Сохраните их себе, чтобы порадовать всех на праздник

3 949
6 комментариев
Важно не только отпраздновать Вербное воскресенье самому, но и поздравить с этим днем близких | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВажно не только отпраздновать Вербное воскресенье самому, но и поздравить с этим днем близких | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU
Важно не только отпраздновать Вербное воскресенье самому, но и поздравить с этим днем близких
Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В Вербное воскресенье отмечают важное в христианстве событие. В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим, чтобы принести себя в жертву и искупить тем самым грехи человечества. Сегодня в этот день мы отмечаем начало его крестного пути и поздравляем друг друга. А чтобы ваши поздравления точно запомнились, мы создали красивейшие открытки на Вербное воскресенье.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку

В Вербное воскресенье отмечают важное в христианстве событие. В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим, чтобы принести себя в жертву и искупить тем самым грехи человечества. В Вербное воскресенье люди отмечают начало его крестного пути и поздравляют друг друга — в том числе открытками.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку

А вы отправляете близким открытки в православные праздники?

Да, посылаю их на каждый праздник
Иногда забываю, но на Вербное воскресенье отправлю
Радую близких собственными открытками
Нет, а вот мне часто присылают

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Открытки Поздравления Праздник Вербное воскресенье Православие Соцсети Религия
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Комментарии
6
Гость
12 апреля, 20:30
тоска зелёная
Гость
15 часов
С новым, очередным Вас ЗАПРЕТОМ! За срез веток Вербы, наказывается штрафом от 3 500₽!👍
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