Открытки на Вербное воскресенье: 30 красивых поздравлений, которые можно скачать и отправить близким

В Вербное воскресенье отмечают важное в христианстве событие. В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим, чтобы принести себя в жертву и искупить тем самым грехи человечества. Сегодня в этот день мы отмечаем начало его крестного пути и поздравляем друг друга. А чтобы ваши поздравления точно запомнились, мы создали красивейшие открытки на Вербное воскресенье.