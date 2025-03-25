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Весна В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об опасном погодном явлении

В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об опасном погодном явлении

Чего ждать в ближайшие часы

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11 комментариев
Синоптики прогнозируют сильный ветер в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСиноптики прогнозируют сильный ветер в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Синоптики прогнозируют сильный ветер в Ярославской области

Источник:

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области выпустили предупреждение о сильном ветре днем 25 марта. Ожидают порывы до 15 метров в секунду.

«При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов», — напомнили власти.

В ГУ МЧС по Ярославской области предупредили, что сильный ветер в регионе может стать источником чрезвычайных ситуаций. А именно: повреждений и обрывов ЛЭП, нарушений в работе коммунальных систем, транспорта, срывов и обрушений широкопролетных и аварийных крыш, рекламных баннеров и башенных кранов.

«Ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ и, как следствие, возникновение и увеличение масштабов вторичных факторов аварийных ситуаций», — пояснили в региональном управлении МЧС.

Телефон экстренных служб 112.

Ранее мы рассказывали, какой прогноз синоптики дают на лето 2025 года. Судя по всему, в регионе оно будет жарким и засушливым.

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Комментарии
11
Гость
25 марта, 11:25
Опять все летать будет. Здоровые деревья в Ярославле вырубаются, а больные и сухие стоят.
Гость
25 марта, 11:29
Как хочется лета,тепла и цветов, Когда вся Земля будет солнцем corpeта. И этот летний сюжет не нов. Земля будет новым нарядом одета, Но лето очень быстротечно. Ты наслаждайся каждым днем И не продлится оно вечно, Не упусти,что б не жалеть потом, Прекрасные мгновенья лета.
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