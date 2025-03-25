В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об опасном погодном явлении

Синоптики прогнозируют сильный ветер в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Министерстве региональной безопасности Ярославской области выпустили предупреждение о сильном ветре днем 25 марта. Ожидают порывы до 15 метров в секунду.

«При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов», — напомнили власти.

В ГУ МЧС по Ярославской области предупредили, что сильный ветер в регионе может стать источником чрезвычайных ситуаций. А именно: повреждений и обрывов ЛЭП, нарушений в работе коммунальных систем, транспорта, срывов и обрушений широкопролетных и аварийных крыш, рекламных баннеров и башенных кранов.

«Ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ и, как следствие, возникновение и увеличение масштабов вторичных факторов аварийных ситуаций», — пояснили в региональном управлении МЧС.

Телефон экстренных служб 112.