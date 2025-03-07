Тюльпаны за 400 рублей: что можно купить в продуктовых к 8 марта

Тюльпаны в Ярославле продаются в продуктовых магазинах Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU











С приближением Международного женского дня многие задумываются о подарках для любимых женщин. Цветы — это классический и всегда актуальный презент, который способен выразить самые теплые чувства. В преддверии 8 марта букетами наполнились не только цветочные магазины, но и продуктовые.



В супермаркетах среди холодильников с заморозкой, прилавков с овощами и фруктами, молочкой расположились небольшие витрины с тюльпанами разных сортов и оттенков. Кое-где цветы стоят прямо на кассах в небольших пластиковых ведерках.

Мы прошлись по магазинам и посмотрели, какие букеты там предлагают.

В ярославских магазинах оформили небольшие праздничные витрины Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

«Атак»

Магазин-дискаунтер французской сети «Ашан» находится в Ярославле в двух районах города — в Кировском и Дзержинском. Мы побывали в «Атаке», который расположился на цокольном​ этаже ТОЦ «Венге».

На входе нас сразу встретил небольшой прилавок с тюльпанами — букет из пяти штук обойдется в 399 рублей. Тут же стоят нераспустившиеся гиацинты. Один цветок можно купить почти за 100 рублей. Есть варианты цветов и подороже: за орхидею придется отдать 1599 рублей, а за розы в горшочке — 469 рублей.

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В «Атаке» рядом с цветочным прилавком стоят стенды с конфетами в коробках, чаем в нарядных упаковках, пирожными и шоколадом.

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Еще в подарок дамам на 8 марта можно купить наборы косметических средств. В «Атаке» яркие праздничные коробки с кремами для рук и гелями для душа расположились на отдельном стенде.

«Ярче»

В магазине томской сети супермаркетов «Ярче» букет из пяти тюльпанов стоит почти 400 рублей. Цветы стоят в черных пластиковых ведерках прямо на кассе.

«Дикси»

В магазине «Дикси» небольшое ведерко с цветами стояло почти на выходе из магазина. Ценника на тюльпаны нигде не было. Как сказал нам продавец супермаркета, весенние цветы будут стоить 450 рублей.

«Перекресток»

В «Перекрестке» стенд с цветами встретил нас почти у самого входа. Здесь можно купить букеты из 7, 9 и 15 тюльпанов. Самый дешевый букет обойдется в 549 рублей, а дорогой — 1299 рублей. За букет из 15 пионовидных тюльпанов придется заплатить 2399 рублей.

«Магнит»

В «Магните» на входе в магазин стоит небольшой стенд с цветами, конфетами и чаем. Пять тюльпанов стоят 399 рублей, за девять придется отдать почти 1000 рублей.