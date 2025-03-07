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Весна Город обзор Тюльпаны за 400 рублей: что можно купить в продуктовых к 8 марта

Тюльпаны за 400 рублей: что можно купить в продуктовых к 8 марта

Посмотрели, какие букеты можно купить в супермаркетах

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14 комментариев
Тюльпаны в Ярославле продаются в продуктовых магазинах | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUТюльпаны в Ярославле продаются в продуктовых магазинах | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Тюльпаны в Ярославле продаются в продуктовых магазинах

Источник:

С приближением Международного женского дня многие задумываются о подарках для любимых женщин. Цветы — это классический и всегда актуальный презент, который способен выразить самые теплые чувства. В преддверии 8 марта букетами наполнились не только цветочные магазины, но и продуктовые.

В супермаркетах среди холодильников с заморозкой, прилавков с овощами и фруктами, молочкой расположились небольшие витрины с тюльпанами разных сортов и оттенков. Кое-где цветы стоят прямо на кассах в небольших пластиковых ведерках.

Мы прошлись по магазинам и посмотрели, какие букеты там предлагают.

В ярославских магазинах оформили небольшие праздничные витрины | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUВ ярославских магазинах оформили небольшие праздничные витрины | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

В ярославских магазинах оформили небольшие праздничные витрины

Источник:

«Атак»

Магазин-дискаунтер французской сети «Ашан» находится в Ярославле в двух районах города — в Кировском и Дзержинском. Мы побывали в «Атаке», который расположился на цокольном​ этаже ТОЦ «Венге».

На входе нас сразу встретил небольшой прилавок с тюльпанами — букет из пяти штук обойдется в 399 рублей. Тут же стоят нераспустившиеся гиацинты. Один цветок можно купить почти за 100 рублей. Есть варианты цветов и подороже: за орхидею придется отдать 1599 рублей, а за розы в горшочке — 469 рублей.

Небольшой прилавок с цветами встречает на входе в магазин | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНебольшой прилавок с цветами встречает на входе в магазин | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Есть надежда, что цветы распустятся к 8 марта | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЕсть надежда, что цветы распустятся к 8 марта | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Есть букеты и по девять тюльпанов. Они стоят меньше 1000 рублей | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЕсть букеты и по девять тюльпанов. Они стоят меньше 1000 рублей | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Можно купить букеты разных цветов | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUМожно купить букеты разных цветов | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Для любителей цветов в горшках есть орхидеи, гиацинты и розы | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUДля любителей цветов в горшках есть орхидеи, гиацинты и розы | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Цвет гиацинтов будет сюрпризом | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЦвет гиацинтов будет сюрпризом | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
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Можно присмотреться к кактусам, если хотите неприхотливое растение. У них даже глаза есть | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUМожно присмотреться к кактусам, если хотите неприхотливое растение. У них даже глаза есть | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

В «Атаке» рядом с цветочным прилавком стоят стенды с конфетами в коробках, чаем в нарядных упаковках, пирожными и шоколадом.

Целый стенд чая в нарядных упаковках | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЦелый стенд чая в нарядных упаковках | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
На прилавках&nbsp;— популярные конфеты и шоколад | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНа прилавках&nbsp;— популярные конфеты и шоколад | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Упаковка такого десерта стоит 129 рублей | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUУпаковка такого десерта стоит 129 рублей | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
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Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUИсточник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Шоколадные конфеты на разный вкус | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUШоколадные конфеты на разный вкус | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Еще в подарок дамам на 8 марта можно купить наборы косметических средств. В «Атаке» яркие праздничные коробки с кремами для рук и гелями для душа расположились на отдельном стенде.

Есть целый прилавок с подарочными бьюти-наборами | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЕсть целый прилавок с подарочными бьюти-наборами | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Набор из пены для ванн и крема для рук стоит 239 рублей | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНабор из пены для ванн и крема для рук стоит 239 рублей | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Рядом расположен стеллаж с подарочными пакетами | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUРядом расположен стеллаж с подарочными пакетами | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

«Ярче»

В магазине томской сети супермаркетов «Ярче» букет из пяти тюльпанов стоит почти 400 рублей. Цветы стоят в черных пластиковых ведерках прямо на кассе.

В «Ярче» тюльпаны стоят на кассе в ведерках | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUВ «Ярче» тюльпаны стоят на кассе в ведерках | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Есть разные цвета | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЕсть разные цвета | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Букеты завернуты в прозрачную пленку | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUБукеты завернуты в прозрачную пленку | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

«Дикси»

В магазине «Дикси» небольшое ведерко с цветами стояло почти на выходе из магазина. Ценника на тюльпаны нигде не было. Как сказал нам продавец супермаркета, весенние цветы будут стоить 450 рублей.

Ведерко с тюльпанами в «Дикси» поставили почти у выхода из магазина | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUВедерко с тюльпанами в «Дикси» поставили почти у выхода из магазина | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
На тех же паллетах ютятся розы в горшках, цветы в прозрачной упаковке и саженцы | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНа тех же паллетах ютятся розы в горшках, цветы в прозрачной упаковке и саженцы | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Букет из ярких гипсофил обойдется почти в 1000 рубелей | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUБукет из ярких гипсофил обойдется почти в 1000 рубелей | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

«Перекресток»

В «Перекрестке» стенд с цветами встретил нас почти у самого входа. Здесь можно купить букеты из 7, 9 и 15 тюльпанов. Самый дешевый букет обойдется в 549 рублей, а дорогой — 1299 рублей. За букет из 15 пионовидных тюльпанов придется заплатить 2399 рублей.

Большинство цветов еще не раскрылись | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUБольшинство цветов еще не раскрылись | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Букет «Эксклюзив» из 25 цветов стоит 2699 рублей | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUБукет «Эксклюзив» из 25 цветов стоит 2699 рублей | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Ярославцы могут выбрать тюльпаны на свой вкус | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЯрославцы могут выбрать тюльпаны на свой вкус | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Некоторые бутоны уже начинают раскрываться | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНекоторые бутоны уже начинают раскрываться | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
В дополнение к цветам можно взять что-нибудь сладкое | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUВ дополнение к цветам можно взять что-нибудь сладкое | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
На прилавках можно найти даже конфеты с алкогольной начинкой | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНа прилавках можно найти даже конфеты с алкогольной начинкой | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

«Магнит»

В «Магните» на входе в магазин стоит небольшой стенд с цветами, конфетами и чаем. Пять тюльпанов стоят 399 рублей, за девять придется отдать почти 1000 рублей.

Кроме тюльпанов, можно купить букет из гиацинтов | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUКроме тюльпанов, можно купить букет из гиацинтов | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Тюльпаны в ведерке на кассе уже почти распустились | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUТюльпаны в ведерке на кассе уже почти распустились | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Тюльпаны продаются в прозрачных и розовых упаковках | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUТюльпаны продаются в прозрачных и розовых упаковках | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Как относитесь к цветам из продуктовых?

Нормально, там даже дешевле
Лучше купить в цветочном
Не покупаю цветы
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Комментарии
14
Гость
7 марта, 21:46
А 9-ого марта на помойке валяться будут) Отвратительное издевательство
Гость
7 марта, 18:26
вот и тюльпаны стали росскошью как и картошка - всё идёт по плану Таврического 👑🌟🌙
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