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Весна Погода резко изменится: каким будет начало весны в Центральной России

Погода резко изменится: каким будет начало весны в Центральной России

Синоптики дали прогноз на первую неделю марта

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5 комментариев
Синоптики дали прогноз на начало весны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСиноптики дали прогноз на начало весны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики дали прогноз на начало весны

Источник:

Конец февраля в Центральной России ознаменовался солнечной погодой с резкими контрастами между ночными и дневными температурами. Так, в Ярославской области в ночь на 26 февраля столбики термометров в некоторых районах опустились до -15… -20 градусов. При этом днем ожидается 0… -5 градусов. Аналогичные погодные условия прогнозируются до самого конца зимы.

Но 1 марта с приходом календарной весны ситуация резко изменится.

— Старт марта будет сопровождаться сменой синоптической ситуации — за погоду региона будут отвечать атмосферные фронты, связанные с выходящим на северо-запад циклоном. Небо затянут плотные облака и пройдет небольшой снег, днем переходящий в мокрый снег. При этом подрастут ночные температуры, — рассказали в центре «Фобос».

Облачность с небольшими осадками простоит до конца первой пятидневки весны. Средняя суточная температура будет держаться на зимних отметках — ниже 0 градусов.

— По климату так и должно быть. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону положительной температуры считается началом климатической весны. Происходит он обычно только 21 марта. Учитывая «теплые» прогнозы на первый весенний месяц, можно сказать, что в этом году метеорологическая весна начнется на 7–10 дней раньше этого срока, — добавили в «Фобосе».

Прогноз погоды по дням в Ярославской области

  • среда, 26 февраля: днем переменная облачность, без существенных осадков. Температура 0… -5 °С. На дорогах местами гололедица;

  • четверг, 27 февраля: переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью -13… -18 °С, днем -4… +1°С. На дорогах местами гололедица;

  • пятница, 28 февраля: переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью -11… -16 °С, днем -4… +1°С. На дорогах местами гололедица;

  • суббота, 1 марта: облачно, днем небольшие осадки в виде снега и дождя. Температура ночью -8 °С, днем 0°С;

  • воскресенье, 2 марта: облачно, небольшие осадки в виде снега и дождя. Температура ночью -4 °С, днем 0°С;

  • понедельник, 3 марта: облачно, облачно, днем небольшие осадки в виде снега и дождя. Температура ночью -5 °С, днем +1°С;

  • вторник, 4 марта: облачно, небольшие осадки в виде снега и дождя. Температура ночью -0 °С, днем +3°С.

Подробный прогноз погоды можно узнать на сайте «Погода 76.RU».

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Комментарии
5
Гость
4 часа
Ура-а-а! Конец надоевшей зиме!!!!!!!!!!!
Гость
7 часов
Надоела зима, Эти шапки и шубы, Эта куча одежд, Нос и уши в шарфах. Надоела зима Жду весну как спасенье, От зелёной листвы Получу наслажденье!
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