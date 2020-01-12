«Локомотив» уступил во второй игре подряд. Разбор

Сегодняшний матч в Казахстане закончился поражением «Локомотива» в дополнительное время. Ярославцы проиграли со счётом (3:4). Это второй проигрыш подряд в новом году.



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«Барыс» — одна из сильнейших команд Востока, которая занимает 3-ю строчку в турнирной таблице. Но что касается очков, то «железнодорожники» ненамного отстают от соперника (56/61). «Локомотив» показал достойное сопротивление и отыгрался после первого периода при разнице в две шайбы. Однако ярославцы забрали всего одно очко в свою копилку.

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Необычным оказался состав «Локомотива» во встрече с казахами. С центральным форвардом Антоном Ландером в первом звене выступили молодые нападающие: Михаил Беляев и Артём Ильенко. Результативное звено Владимира Ткачева оказалось четвёртым, несмотря на то что в прошлой игре именно стараниями этих хоккеистов был забит гол. Ворота уже традиционно в последних матчах занял Александр Лазушин.

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В первом периоде казахи яростно начали атаковать «Локомотив». Ярославцы также старались реализовать моменты, но это ни к чему не привело. На 8-й минуте счёт открыл «Барыс». Автором гола стал Никита Михайлис. За 4 секунды до сирены на перерыв ярославцы пропускают ещё одну шайбу в ворота. На этот раз клюшку поставил под наброс канадец Найт Корбан.

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На первой минуте второго периода шайбу забрасывает Антон Ландер, лучший снайпер «Локомотива». Нападающий точно отправил шайбу в угол ворот противника. Но на 11-й минуте Ландера наказали малым штрафом за подножку. Неосторожное действие игрока повлекло за собой ответный гол в ворота железнодорожников. Дастин Бойд реализовал большинство. Ещё через минуту счёт стал (3:2). Шайбу забросил Рушан Рафиков, тем самым подарив ярославцам надежду.

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На старте третьей двадцатиминутки удалили игрока «Барыса». «Локомотив» воспользовался шансом в большинстве и сравнял счёт. На этот раз отличился другой легионер — Стефан да Коста. Дальше были удаления у обеих команд, но голов больше не было. Основное время закончилось со счётом (3:3).

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В октябрьской игре против «Барыса» ярославцы также продолжили борьбу в овертайме. Но тогда игра завершилась удачно для «Локомотива». В сегодняшнем матче все сложилось наоборот. Казахи одолели «железнодорожников» со счётом (4:3), забив ключевой гол в дополнительное время. Автором заброшенной шайбы стал Антон Сагадеев.

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Следующая встреча для «Локомотива» состоится только 21 января. Ярославцы с новыми силами будут бороться за очки против «Торпедо» в Нижнем Новгороде. А затем, 23-го числа, проведут одну игру дома против «ЦСКА», лидера Лиги КХЛ.