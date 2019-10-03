«Рынок возможностей велик»: агент Кари Ялонена — о переходе финна в ярославский «Локомотив»

Агент Кари Ялонена прокомментировал информацию о возможном переходе финского специалиста в ярославский «Локомотив».



— Кари нигде не подписывал контракты и нигде не давал своего согласия на работу, — заверил Юхо Синтунен корреспондента швейцарского издания Blick. — Но рынок его возможностей велик, а также к нему (Кари Ялонену, - прим. ред.) и есть большой интерес. Я говорил о возможной работе с половиной Европы.



Недавно хоккейный клуб «Локомотив» решил проститься с уже бывшим главным тренером Крэйгом МакТавишем. Канадского специалиста, контракт с которым был подписан этой весной на два года, освободили от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев, чья спортивная карьера на протяжении более чем 30 лет связана с ярославским хоккеем. А накануне появилась информация, что новым главным тренером ярославского «Локомотива» может стать финский специалист Кари Ялонен.