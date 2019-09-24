Главного тренера «Локомотива» Крэйга МакТавиша выгнали из клуба

Сегодня стало известно, что хоккейный клуб «Локомотив» решил проститься с главным тренером Крэйгом МакТавишем. Канадского специалиста, контракт с которым был подписан этой весной на два года, освободили от занимаемой должности.



— Мы благодарим мистера МакТавиша за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, — сказали в ярославском хоккейном клубе. Исполнять обязанности главного тренера железнодорожников будет Александр Ардашев.



— Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев, чья спортивная карьера на протяжении более чем 30 лет связана с ярославским хоккеем, — рассказали в клубе. — В качестве игрока Александр Ардашев дважды становился чемпионом России. В качестве тренера Александр Аркадьевич Ардашев работал с фарм-клубом «Локомотива» и клубами Высшей Хоккейной Лиги.

