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Главного тренера «Локомотива» Крэйга МакТавиша выгнали из клуба

Кто займёт его место

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Крэйг МакТавиш не проработал в Ярославле и полгода

Крэйг МакТавиш не проработал в Ярославле и полгода

Сегодня стало известно, что хоккейный клуб «Локомотив» решил проститься с главным тренером Крэйгом МакТавишем. Канадского специалиста, контракт с которым был подписан этой весной на два года, освободили от занимаемой должности.

— Мы благодарим мистера МакТавиша за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, — сказали в ярославском хоккейном клубе. Исполнять обязанности главного тренера железнодорожников будет Александр Ардашев.

— Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев, чья спортивная карьера на протяжении более чем 30 лет связана с ярославским хоккеем, — рассказали в клубе. — В качестве игрока Александр Ардашев дважды становился чемпионом России. В качестве тренера Александр Аркадьевич Ардашев работал с фарм-клубом «Локомотива» и клубами Высшей Хоккейной Лиги. 

В новом сезоне «Локомотив» не сильно радовал болельщиков. Оба последних домашних матча ярославские хоккеисты проиграли

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«Локомотив»хоккей

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Гость
    24 сен 2019 в 12:39

    Выгнать-то выгнали, а неустойку по-Контракту придётся выплатить в полном размере.. За такие промахи президенты хоккейных Клубов многих команд расстались с постами !!

    Гость
    24 сен 2019 в 14:23

    Яковлева гнать надо . За последние !!!15лет!!! Сменили ВОСЕМНАДЦАТЬ. Тренеров и везде неустойки , пора проверять на коррупцию . Ау болельщики из Следственного Комитета по интересуйтесь куда Яковлев денежку прячет. Да за эти неустойки можно такую команду набрать посто из всех российских энхаэловцев ??!!

    24 сен 2019 в 13:53

    Какой интересный заголовок!
    Это я к клубу Локомотив!Вы господа ВЫГНАЛИ СВОЕГО ТРЕНЕРА!
    Наверно потому ,что он плохо забивает шайбу в ворота соперника!!!!