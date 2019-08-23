Президент России произвёл вбрасывание шайбы перед матчем «Локо» на Кубке мира «Сириус»

В Сочи на ледовой арене «Шайба» стартовал Кубок мира по хоккею «Сириус». За главный трофей сразятся спортсмены из восьми стран: России, Австрии, Канады, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Нашу страну на соревнованиях представляет трижды обладатель Кубка Харламова — ярославский « Локо », который и открыл чемпионат матчем со сборной лиги провинции Альберта из Канады.

Противостояние на льду выдалось напряжённым до последней секунды. К конце третьего периода команды пришли с равным счётом — 2:2. За 74 секунды до финальной сирены Илья Миронов броском от синей линии выводит «Локо» вперёд. Канадцы снимают вратаря и выпускают на лёд шестого игрока, но это не помогает. Победа «Локо» в первом матче Кубка мира «Сириус» со счётом 3:2.

