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Спорт

Президент России произвёл вбрасывание шайбы перед матчем «Локо» на Кубке мира «Сириус»

Ярославские хоккеисты начали выступление в соревнованиях с победы над канадцами

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«Локо» представляет Россию на Кубке мира «Сириус»

Фото: Ярослав и Юлия Нееловы / Hclokomotiv.ru

В Сочи на ледовой арене «Шайба» стартовал Кубок мира по хоккею «Сириус». За главный трофей сразятся спортсмены из восьми стран: России, Австрии, Канады, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Нашу страну на соревнованиях представляет трижды обладатель Кубка Харламова — ярославский «Локо», который и открыл чемпионат матчем со сборной лиги провинции Альберта из Канады.

Символическое вбрасывание перед матчем произвёл президент России Владимир Путин. 

Противостояние на льду выдалось напряжённым до последней секунды. К конце третьего периода команды пришли с равным счётом — 2:2. За 74 секунды до финальной сирены Илья Миронов броском от синей линии выводит «Локо» вперёд. Канадцы снимают вратаря и выпускают на лёд шестого игрока, но это не помогает. Победа «Локо» в первом матче Кубка мира «Сириус» со счётом 3:2.

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хоккейЛокоКубок мира

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    23 авг 2019 в 23:26

    И на пенсию не собирается. Прикипел, так сказать, душой к должности.