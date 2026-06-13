Ларин забил за Канаду, а США раскатали Парагвай. Как сыграли команды на чемпионате мира

Сборная США выиграла свой первый матч на чемпионате мира Источник: FIFA.com

В Северной Америке набирает ход чемпионат мира по футболу. В десять часов вечера и в четыре утра по московскому времени там состоялись два матча. Играли хозяева турнира, Канада и США, но не между собой. Их соперниками стали Босния и Герцеговина и Парагвай соответственно. Расскажем о командах и как сыграли сборные.

Какие команды играли

Канада и США (а вместе с ними еще Мексика, но она играла 11 июня) являются хозяевами 23-го чемпионата мира по футболу. На турнир они прошли автоматически в качестве организаторов.

Несмотря на то что Канада для многих является страной, где всё внимание уделено хоккею, футбол там тоже набирает популярность. Хотя на континенте она далеко не самая сильная. С 2017 года канадцы четыре раза вылетали с четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ (главного турнира среди сборных в странах Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна). И только один раз взяли бронзу.

Для Канады это третье участие в чемпионатах мира. В прошлые разы — в 1986 и 2022 годах — команда не выходила из группы. В этот раз, как предполагают эксперты, шансы есть. У нее в соперниках как раз Босния и Герцеговина, а еще Швейцария с Катаром.

Главная звезда — левый защитник «Баварии» Алфонсо Дэвис (в первом матче он не играл). Другой знаменитый игрок — нападающий «Ювентуса» Джонатан Дэвид. Он же является лучшим бомбардиром сборной за всю историю. Хотя ему всего 26 лет. Дэвис младше на несколько месяцев.

США — в футбольном мире больше на слуху. Эта страна в 1994 году уже принимала чемпионат мира. За МЛС (это местная футбольная лига, где еще есть команды из Канады) пристально следят последние два десятилетия. Там играли Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и многие другие. Сейчас — наш Алексей Миранчук и Лионель Месси.

Сборная США регулярно играет на чемпионатах мира. Лучшим ее результатом является третье место в 1930 году. В Золотом кубке КОНКАКАФ достижений больше — семь побед. Но у Мексики больше.

Заметных игроков у США хватает. Можно выделить полузащитника «Марселя» Тимоти Веа (это сын экс-игрока «Милана» и бывшего президента Либерии Джорджа Веа), а также нападающего уже упомянутого «Милана» Кристиана Пулишича. Тренирует команду аргентинец Маурисио Почеттино, который в 2019 году выводил «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов.

Босния и Герцеговина с трудом пробилась на чемпионат мира. Ей пришлось проходить отборочный турнир, а затем еще играть в стыках. Там она для многих неожиданно победила сборную Италии по пенальти.

Для боснийцев это второе участие в чемпионатах мира. Дебют был в 2014 году. Тогда они не вышли из группы. Главной звездой команды является нападающий Эдин Джеко — он провел больше всех матчей за сборную и больше всех забил. Ему уже 40 лет. Был чемпионом Германии в составе «Вольфсбурга», дважды брал Английскую премьер-лигу вместе с «Манчестер Сити». Есть у него и другие титулы. Много играл в итальянской Серии А — за «Рому», «Интер», «Фиорентину».

Другой известный игрок — Сеад Колашинац. Несколько сезонов играл за «Арсенал».

Для сборной Парагвая это первое участие в чемпионате мира с 2010 года. Лучшим результатом для нее остается четвертьфинал на том же турнире. Команда дважды была чемпионом Кубка Америки, но очень давно.

В заявке на турнир у сборной Парагвая есть футболисты, которые знают Российскую премьер-лигу. Хуан Касерес играет за московское «Динамо». Хуниор Алонсо раньше был футболистом «Краснодара», а Фабиан Бальбуэна — всё из того же «Динамо».

Канада всё-таки додавила боснийцев

В Торонто прошел матч Канада — Босния и Герцеговина. Сборные вышли в считающейся традиционной в футболе схеме: четыре защитника, четыре полузащитника, два нападающих — 4–4–2. Главные звезды команд — Дэвис и Джеко — не попали в стартовый состав. Канадец восстанавливается после травмы.

Стартовый состав сборной Канады. В защите не играла главная звезда команды — Алфонсо Дэвис Источник: matchtv.ru

Состав боснийцев. Джеко остался в запасе Источник: matchtv.ru

Команды начали резво и без присмотра друг к другу. У канадцев был опасный подход к штрафной и угловой, боснийцы ответили своим ударом. Затем балканцы забрали мяч себе.

Первую желтую карточку показали на 11-й минуте матча. Амар Мемич убегал на левом фланге в контратаку, но его срубил Алистер Джонстон.

Момент, который привел к фолу и желтой карточке канадцу Источник: matchtv.ru

Канадцы не засиживались в обороне и тоже атаковали. Больше они ориентировались на навесы с флангов в надежде, что в штрафной площади кто-то из их высоких игроков пробьет головой. Но весь верх снимали боснийцы. Опасный момент возник на 15-й минуте. Такая атака привела к удару — отскок в штрафной после такого навеса подобрал Дэвид, но слабо пробил с левой ноги. Вратарю не составило труда поймать мяч.

А вот здесь Дэвид не смог пробить сильно и забить. Бил буквально с 11–12 метров Источник: matchtv.ru

Гол забили боснийцы — сильная подача с углового, Сеад Колашинац возле ближней штанги скинул мяч головой дальше в центр, Йово Лукич с метра забил. Головой.

Гол забивают боснийцы Источник: matchtv.ru

После пропущенного мяча канадцы пошли в атаку. Они давили, а боснийцы полностью опустились в защиту. Вторая половина первого тайма прошла под преимуществом хозяев. Борьба с соперником у канадцев проходила на флангах, оттуда они атаковали, навешивали в штрафную. Это приводило к фолам со стороны гостей или угловым в пользу сборной Канады.

Но свои моменты они не реализовывали. Навесы и подачи с угловых ни к чему не приводили, потому что высокие игроки Боснии и Герцеговины отбивались.

В ряде случаев прямолинейная игра канадцев в виде паса на фланг и навеса в штрафную к забитому голу не привела. Счет по итогам первого тайма так и остался 0:1. Забавный факт: у канадцев было девять угловых, а у боснийцев всего один. С него же они и забили гол.

Начало второго тайма проходило так же, как вторая половина первого. Канадцы стали агрессивнее, резвее и быстрее. Появились опасные подходы к штрафной, после одного из прострелов мяч отбил вратарь Никола Василь.

На 52-й минуте возник самый опасный момент у ворот боснийцев. На левом фланге в одно касание мяч разыграли игроки Канады и вывели практически один на один крайнего защитника Ричи Ларею. Он пробил вратаря, но свою сборную от гола спас Колашинац, который вынес мяч с линии ворот.

Колашинац выбивает мяч Источник: matchtv.ru

Балканцы ответили тоже острым моментом. Эрмедин Демирович вышел один на один, но решил обыграть вратаря Максима Крепо. Не удалось.

Сборная Канады не переставала атаковать. На 66-й минуте после высокого навеса с левого фланга Тани Олувасейи выигрыл борьбу у Колашинаца и пробил по воротам головой. Вратарь остался на месте и только смотрел, куда летит мяч. А он направлялся в сторону дальнего угла. Защитник Никола Катич спас.

Очередное спасение у ворот Боснии и Герцеговины Источник: matchtv.ru

Но хозяева добились своего. На 78-й минуте вышедший на замену нападающий Кайл Ларин (здесь могла бы быть шутка про капитана полиции из «Улицы разбитых фонарей» (16+)) у линии штрафной после разворота и слета пробил по воротам, мяч рикошетом от боснийского защитника улетел в дальний угол. Так счет стал 1:1. Ларину потребовалось всего две минуты нахождения на поле, чтобы забить.

Ларин радуется забитому голу Источник: FIFA.com

А вот здесь — гол в ворота боснийцев Источник: matchtv.ru

Боснийцы продержались, хотя были близки ко второму пропущенному голу. Но счет таким и остался — 1:1.

В начале матча казалось, что балканцы будут владеть преимуществом, они контролировали мяч, а канадцы ничего с этим не могли поделать. К середине первого тайма ситуация поменялась, и уже хозяева атаковали больше. Только прямолинейно и безуспешно. Гости справлялись и отбивались.

Во втором тайме сборная Канады действовала вариативнее и быстрее, а не только использовала навесы. Это привело к еще более опасным моментам, чем в первом тайме. Балканцам до определенного момента удавалось защищаться. Даже дважды выносили мяч, который летел в пустые ворота. Однако удержать счет им не удалось.

Ключевые статистические показатели остались за канадцами — и владение мячом, и количество ударов и кроссов (передач с фланга), не говоря уж об угловых.

Канада до этого проиграла шесть матчей на чемпионатах мира. После матча с боснийцами прервала такую неприятную для себя серию.

США разнесли Парагвай

В Лос-Анджелесе сборная США без проблем обыграла Парагвай. Хозяева после первых минут матча забрали инициативу себе.

Они забили быстрый гол, который получился курьезным. Всё благодаря индивидуальным качествам футболистов. В центре поля Уэстон Маккенни ушел от двух соперников и отдал пас дальше на Кристиана Пулишича, который пробежал между двух парагвайцев. Уже в штрафной он отпасовал прибежавшему туда Маккенни, а он простреливал в центр. Выставленная нога Дамьяна Бобадильи прервала пас и срезала мяч в ворота.

После водопоя сборная США продолжила атаковать. Нападающий Фоларин Балогун забил гол, который быстро отменили судьи из-за офсайда. Расстраивался он недолго. Спустя несколько минут Пулишич открылся, убежал на фланге и прострелил. Снова вмешался рикошет, который подправил направление мяча. Балогун добежал и осторожно пробил в дальний угол метров с 11. Без шансов для вратаря.

Американские болельщики рады Источник: FIFA.com

Хозяева после этого продолжали владеть преимуществом, а гости ничего не могли с этим поделать. Им оставалось только защищаться. Уже в добавленное время Балогун мощно с левой пробил в «девятку». Уничтожение парагвайцев.

Второй тайм начался с замен. У парагвайцев ушел Бобадилья, у американцев — Пулишич. Вышли Маурисио и Берхалтер соответственно. Парагвай пытался атаковать, но темп у США был выше: они действовали быстрее, а гости не всегда успевали, что приводило к фолам.

Игра была сделана еще в первом тайме. Поэтому сборная США не форсировала события, контролировала матч и мяч. Скорости стали меньше. И Парагвай всё-таки забил. Это произошло на 73-й минуте матча: вынос на чужую половину поля, борьба за мяч, пас на набегающего Маурисио и сильный удар в дальний угол. Так счет стал 3:1.

Маурисио радуется забитому голу Источник: FIFA.com

Возможно, парагвайцы верили, что смогут забить дважды и сравнять счет. Но игроки США не позволили этого сделать. А в самом конце матча еще и забили. Это сделал Джованни Рейна внешней стороной стопы. Красивый гол в духе португальца Рикарду Куарежмы. Матч завершился со счетом 4:1. Яркая победа сборной США с большим преимуществом над соперником.