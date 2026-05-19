Как пробежать почти 300 километров за сутки и не умереть. Легкоатлет из Якутии побил рекорд России

Александр Моедо во время суточного марафона

Александр Моедо из Якутии побил рекорд России по суточному бегу, который держался последние 20 лет, и за 24 часа пробежал 285 километров и 211 метров. 43-летний пенсионер МВД, отец двоих детей и просто ультрачеловек рассказал корреспонденту 14.RU о себе, подготовке к забегам и о чём же думают атлеты, когда впереди 713 кругов стадиона.

Из тхэквондо в бег

Александр Моедо родился в Олекминском районе Якутии, там же окончил школу, после чего поступил в Якутский государственный университет на факультет физкультуры по профилю «тхэквондо».

После вуза Александр решил пойти в МВД, всё потому что тогда спортсменам платили мало, а выживать не хотелось.

«В городе нереально было выживать, поэтому я решил пойти в силовые структуры. Дослужился до майора и ушел на пенсию», — рассказал Александр.

Легкая атлетика пришла в жизнь Моедо в 2017 году во время работы в полиции, где часто проводили разные соревнования — от лыжных гонок до кроссов. В том же году Александр встретил тренера Василия Спиридонова, мастера спорта международного класса, и стал его воспитанником.

Первые крупные соревнования в жизни Моедо случились спустя два года после начала работы с тренером: в 2019 году Александр пробежал 5 и 10 тысяч метров, взяв вторые места на обеих дистанциях. В 2022 году он впервые победил в марафоне на 42 километра на VIII Спортивных играх народов Якутии. Дальше другие забеги, в том числе и зимой. После Александр решил покорить «Полюс Холода» (На этом марафоне участники бегут 50 километров при температуре -50 градусов. — Прим. ред.).

«Я круглогодично занимаюсь на улице, поэтому организм был готов к этому старту. После первого забега понял, что в конце чуть-чуть подсел: не рассчитал питание и одежду, было тяжело, но время всё равно было лучше, чем у предыдущих чемпионов», — вспоминал Александр.

Бегун питался в Оймяконе изотониками — гелями, которые дают энергию. Также после первого своего забега он понял, что нужно брать больше запасной одежды, чтобы переодеваться — куртки становятся тяжелыми от конденсата.

«Все мои мысли были о том, чтобы скорее добраться до финиша. Силы были на исходе, бежал на силе воли», — вспоминает Александр.

713 кругов в течение суток

В январе 2026 года Александр Моедо стал победителем очередного марафона «Полюс холода» — мужчина преодолел 50 километров за 3 часа 28 минут и получил приз 200 тысяч рублей.

Через неделю после победы атлет начал готовиться к суточному бегу, подготовка шла в активном темпе, объемы дистанций были достаточно длинными, но с разной скоростью.

Чемпионат по суточному бегу прошел 1 и 2 мая в Москве на стадионе «Первомайский». Старт дали в 12:00, а закончили забег в полночь. Моедо выполнил норматив мастера спорта международного класса и побил рекорд России.

Моедо пробежал 285 километров 211 метров. Этот результат стал новым национальным достижением и превысил предыдущий рекорд — 282 километра 28 метров, который держался с 2006 года. На вопрос, как бежать сутки и не свалиться, Александр ответил: «Оказывается, можно».

«Там открывается второе дыхание, у меня оно открылось ночью, я начал бежать быстрее и обгонять соперников. Во время дистанции думал о своих тренировках, труде, который проделал за все годы. Думал о семье, родственниках и болельщиках», — сказал Александр.

Без нормальной еды такой марафон не выдержать, бегун ел обычную еду, например супы, главное — чтобы были углеводы для энергии. Пит-стопов на прием пищи в суточном беге нет, поэтому есть приходилось прямо на ходу. Всего за 24 часа Александр остановился два раза, чтобы сходить в туалет.

Чтобы выдержать такое испытание, для организма важны не только углеводы, но и жидкость, а также экипировка.

— Сначала я бежал в карбоновых кроссовках, через пять часов сменил на свои обычные беговые «Бимай», так и добежал, — поделился он.

Советы молодым

Молодым легкоатлетам Моедо дал три совета: заниматься у тренера, соблюдать дисциплину и не экономить на экипировке.

— Если бегать для себя, то можно заниматься без тренера, важно не нагружать сердце и следить за пульсом. А если нужен результат, то без грамотного тренера не обойтись — это сократит время и быстрее приведет к первым победам. Также важна дисциплина. Отказ от вредных привычек и качественный сон. Я ложусь спать в 21:30 или 22:00, а встаю к 05:00, иногда в 04:30 и иду на тренировку до 08:00, — рассказал Александр.

Качественная экипировка нужна не для красоты, а чтобы сберечь себя от травм. Беговые кроссовки — это отдельная вселенная, где каждая пара обуви создается с учетом требований.

После такой оглушительной победы Моедо останавливаться не собирается, теперь ему нужно подтвердить норматив мастера спорта международного класса.