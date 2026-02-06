Яркое шествие атлетов, выступление мировых звезд и зажжение олимпийского огня: в Италии стартовали Олимпийские игры — 2026

На XXV зимних Олимпийских играх будут разыграны 116 комплектов медалей в восьми видах спорта. Россию в Милане представят 13 спортсменов — они будут выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.

В параде участников Олимпиады на церемонии открытия они принимать участие не будут — за ней россияне могут наблюдать только с трибуны.