Яркое шествие атлетов, выступление мировых звезд и зажжение олимпийского огня: в Италии стартовали Олимпийские игры — 2026

В Милане сегодня состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Все основные события с этого мирового события вы можете узнать из нашей хроники.
Всем привет. Мы начинаем трансляцию из Милана. Здесь вы сможете следить за церемонией открытия зимней Олимпиады, до начала которой осталось полчаса.
Олимпиада будет проходить в двух городах: Милане и Кортина-д’Ампеццо. Их разделяют 400 километров. Многие опасаются, что из-за этого возникнут проблемы с логистикой.
Кортина-д’Ампеццо во второй раз принимает Олимпийские игры — впервые это произошло в 1956 году. Для Италии это третьи зимние игры. В 2006-м соревнования принимал Турин.
На XXV зимних Олимпийских играх будут разыграны 116 комплектов медалей в восьми видах спорта. Россию в Милане представят 13 спортсменов — они будут выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.
В параде участников Олимпиады на церемонии открытия они принимать участие не будут — за ней россияне могут наблюдать только с трибуны.
Церемония открытия пройдет на легендарном футбольном стадионе «Сан-Сиро». В этом году он празднует свое столетие. На нем выступают две миланские команды — «Милан» и «Интер».
Арена принимала матчи двух чемпионатов мира и чемпионата Европы по футболу. Также на ней четыре раза проходили финалы Лиги чемпионов и Кубка Европейских чемпионов (1965-й, 1970-й, 2001-й, 2016-й).
Интересно. что скоро стадион снесут, а на его месте построят новый. Работы планируют начать в первой половине 2027 года.
Главным местом церемонии открытия будет Милан, но праздник пройдет еще в трех локациях: Предаццо, Ливиньо и Кортине-д’Ампеццо.
Впервые Олимпийский огонь будет зажжен в двух местах: один в Милане у Арки Мира, а другой — в Кортине-д’Ампеццо, на площади Анджело Дибона.
На «Сан-Сиро» в рамках церемонии открытия Игр-2026 выступят такие звезды, как пятикратная обладательница премии «Грэмми» Мэрайя Кэри, обладательница премии «Золотой глобус» Лаура Паузини, знаменитый тенор Андреа Бочелли.
Сборная Гаити на этой Олимпиаде представлена всего двумя спортсменами. Медали они не выиграют, но вот форма команды уже вызвала большое обсуждение в интернете. Ее называют одной из самых стильных в Милане.
В церемонии открытия примут участие 1200 волонтеров и труппы из 27 разных стран.
Всё самое важное о предстоящей Олимпиаде в видеоформате.
Российские спортсмены начнут выступать уже 7 февраля:
лыжные гонки (скиатлон), Дарья Непряева — 15:00;
конькобежный спорт (забег 3000 метров), Ксения Коржова — 18:00;
санный спорт, Павел Репилов — 19:00.
Полное расписание наших спортсменов читайте в нашем материале.
Известно, что один из сюжетов церемонии будет посвящен умершему легендарному итальянскому модельеру Джорджо Армани. Он долгое время разрабатывал экипировку для олимпийской команды Италии.
Раздаст стиля в Милане и команда Монголии. В Милане ее представят три спортсмена, но звездами интернета они уже стали.
Также организаторы обещают большое внимание уделить истории Италии.