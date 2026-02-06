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Спорт Олимпиада-2026 Онлайн-трансляция Яркое шествие атлетов, выступление мировых звезд и зажжение олимпийского огня: в Италии стартовали Олимпийские игры — 2026

Яркое шествие атлетов, выступление мировых звезд и зажжение олимпийского огня: в Италии стартовали Олимпийские игры — 2026

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля

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Яркое шествие атлетов, выступление мировых звезд и зажжение олимпийского огня: в Италии стартовали Олимпийские игры — 2026 | Источник: Olympics.comЯркое шествие атлетов, выступление мировых звезд и зажжение олимпийского огня: в Италии стартовали Олимпийские игры — 2026 | Источник: Olympics.com
Источник:

Olympics.com

В Милане сегодня состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Все основные события с этого мирового события вы можете узнать из нашей хроники.

Ренат Дайнутдинов

Всем привет. Мы начинаем трансляцию из Милана. Здесь вы сможете следить за церемонией открытия зимней Олимпиады, до начала которой осталось полчаса.

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Ренат Дайнутдинов

Олимпиада будет проходить в двух городах: Милане и Кортина-д’Ампеццо. Их разделяют 400 километров. Многие опасаются, что из-за этого возникнут проблемы с логистикой.

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Ренат Дайнутдинов

Кортина-д’Ампеццо во второй раз принимает Олимпийские игры — впервые это произошло в 1956 году. Для Италии это третьи зимние игры. В 2006-м соревнования принимал Турин.

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Ренат Дайнутдинов

На XXV зимних Олимпийских играх будут разыграны 116 комплектов медалей в восьми видах спорта. Россию в Милане представят 13 спортсменов — они будут выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.

В параде участников Олимпиады на церемонии открытия они принимать участие не будут — за ней россияне могут наблюдать только с трибуны.

Источник: Olympics.comИсточник: Olympics.com
Источник:

Olympics.com

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Ренат Дайнутдинов

Церемония открытия пройдет на легендарном футбольном стадионе «Сан-Сиро». В этом году он празднует свое столетие. На нем выступают две миланские команды — «Милан» и «Интер».

Арена принимала матчи двух чемпионатов мира и чемпионата Европы по футболу. Также на ней четыре раза проходили финалы Лиги чемпионов и Кубка Европейских чемпионов (1965-й, 1970-й, 2001-й, 2016-й).

Интересно. что скоро стадион снесут, а на его месте построят новый. Работы планируют начать в первой половине 2027 года.

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Ренат Дайнутдинов

Главным местом церемонии открытия будет Милан, но праздник пройдет еще в трех локациях: Предаццо, Ливиньо и Кортине-д’Ампеццо.

Впервые Олимпийский огонь будет зажжен в двух местах: один в Милане у Арки Мира, а другой — в Кортине-д’Ампеццо, на площади Анджело Дибона.

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На «Сан-Сиро» в рамках церемонии открытия Игр-2026 выступят такие звезды, как пятикратная обладательница премии «Грэмми» Мэрайя Кэри, обладательница премии «Золотой глобус» Лаура Паузини, знаменитый тенор Андреа Бочелли.

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Ренат Дайнутдинов

Сборная Гаити на этой Олимпиаде представлена всего двумя спортсменами. Медали они не выиграют, но вот форма команды уже вызвала большое обсуждение в интернете. Ее называют одной из самых стильных в Милане.

Источник: Национальный олимпийский комитет ГаитиИсточник: Национальный олимпийский комитет Гаити
Источник:

Национальный олимпийский комитет Гаити

Источник: Национальный олимпийский комитет ГаитиИсточник: Национальный олимпийский комитет Гаити
Источник:

Национальный олимпийский комитет Гаити

Источник: Национальный олимпийский комитет ГаитиИсточник: Национальный олимпийский комитет Гаити
Источник:

Национальный олимпийский комитет Гаити

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Ренат Дайнутдинов

В церемонии открытия примут участие 1200 волонтеров и труппы из 27 разных стран.

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Ренат Дайнутдинов

Всё самое важное о предстоящей Олимпиаде в видеоформате.

Источник:

Городские медиа

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Ренат Дайнутдинов

Российские спортсмены начнут выступать уже 7 февраля:

  • лыжные гонки (скиатлон), Дарья Непряева — 15:00;

  • конькобежный спорт (забег 3000 метров), Ксения Коржова — 18:00;

  • санный спорт, Павел Репилов — 19:00.

Полное расписание наших спортсменов читайте в нашем материале.

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Ренат Дайнутдинов

Известно, что один из сюжетов церемонии будет посвящен умершему легендарному итальянскому модельеру Джорджо Армани. Он долгое время разрабатывал экипировку для олимпийской команды Италии.

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Раздаст стиля в Милане и команда Монголии. В Милане ее представят три спортсмена, но звездами интернета они уже стали.

Источник: Национальный олимпийский комитет МонголииИсточник: Национальный олимпийский комитет Монголии
Источник:

Национальный олимпийский комитет Монголии

Источник: Национальный олимпийский комитет МонголииИсточник: Национальный олимпийский комитет Монголии
Источник:

Национальный олимпийский комитет Монголии

Источник: Национальный олимпийский комитет МонголииИсточник: Национальный олимпийский комитет Монголии
Источник:

Национальный олимпийский комитет Монголии

Источник: Национальный олимпийский комитет МонголииИсточник: Национальный олимпийский комитет Монголии
Источник:

Национальный олимпийский комитет Монголии

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Ренат Дайнутдинов

Также организаторы обещают большое внимание уделить истории Италии.

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Комментарии
37
Гость
8 февраля, 12:53
Вообще сиренево. МОК же политикой не занимается.
Гость
7 февраля, 15:40
Очень мило. Вместо того чтобы нам показали открытие ОИ, приходится довольствоваться рассказом. Это как при ссср была передача " Клуб кинопутешественников" - Сенкевич рассказывал нам о рвзных землях и странах . Сами- то мы не моглт никуда поехать. И вот опять железный занавес. И как излевательство, по 1 иелеааеала показыаают игры в 80 и 2014 ( в москве и сочи). Издеваются?
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