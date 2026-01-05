Всего 15 минут в день для стройной фигуры: тренер по йоге показала простейшую домашнюю тренировку

Универсальный комплекс поз для домашних тренировок Источник: Лина Саитова / 116.RU

Йога — это не только путь к внутренней гармонии, но и способ держать тело в форме. Идти до зала по морозу захочет далеко не каждый, а тренироваться можно и дома! Простым комплексом упражнений поделилась ярославский преподаватель йогатерапии и хатха-йоги из спорт-центра «С-Спорт» Кира Семенова.

«Для новичков подойдет универсальный комплекс упражнений на всё тело. Его можно делать дома регулярно, чтобы всегда быть в тонусе», — рассказала 76.RU мастер по йоге.

Для занятий вам потребуется 15–20 минут в день. Делимся с вами списком упражнений.

1 Тадасана Для начала подготавливаем тело к тренировке Источник: Полина Авдошина / Городские медиа Начинаем с настройки дыхания: 3–5 глубоких вдохов. Ставим стопы параллельно друг другу, тянемся макушкой вверх, а плечи опускаем вниз. Живот подтянут внутрь, руки вытянуты вдоль корпуса. Подбородок держим параллельно полу.











2 Сурья Намаскар Выполняем комплекс из 12 асан Источник: Полина Авдошина / Городские медиа Такая поза поможет разогреть всё тело, достаточно выполнить 3–5 кругов. Переход между асанами должен быть плавным. Не забывайте следить за дыханием, на 6-й асане его нужно задержать.











3 Вирабхадрасана I Включаем в работу ноги Источник: Полина Авдошина / Городские медиа Далее переходим к упражнениям на конкретные части тела. Поза Воина I поможет укрепить ноги и подтянуть ягодицы. Делаем шаг назад одной ногой и ставим ее на полупальцы, опорная нога должна стоять прямо, сохраняя угол в 90º. Руки поднимаем наверх, держим их параллельно друг другу. Следим за плечами: они не должны подниматься вслед за руками. Делаем упражнение по 5 дыханий на каждую ногу.











4 Вирабхадрасана II Плавно переходим к следующей позе Источник: Полина Авдошина / Городские медиа Выходим из предыдущей позы, аккуратном развернув корпус вместе с отставленной ногой. Руки вытягиваются в стороны параллельно полу. Взгляд направлен поверх пальцев передней руки. Поза Воина II — отличный вариант для укрепления бедер. Она раскрывает таз, увеличивает концентрацию и выносливость. Выполнять упражнение нужно также по 5 дыханий на каждую ногу.











5 Палакасана Принимаем упор, как при отжиманиях Источник: Полина Авдошина / Городские медиа Не менее важным будет укрепить корпус. Принимаем упор лежа и следим, чтобы тело образовывало прямую линию от головы до пяток. Подтягиваем живот и ягодицы, сохраняя при этом ровное дыхание. Продержаться в планке нужно 30–60 секунд.











6 Адхо Мукха Шванасана Растягиваем мышцы после упражнений Источник: Полина Авдошина / Городские медиа Ближе к концу тренировки будет полезно устроить небольшую растяжку. Она поможет организму отдохнуть и расслабиться. Встаем на четвереньки и на выдохе поднимаем таз вверх. Ладонями упираемся в пол и стараемся сохранить ровную линию из рук и спины. Если ровно стоять тяжело, колени можно слегка согнуть, чтобы не нагружать спину. Удерживаем положение на 5–10 дыханий.











7 Баласана Устраиваем себе небольшой отдых Источник: Полина Авдошина / Городские медиа Заканчивать тренировку резко не стоит, лучшим вариантом будет расслабить мышцы. Встаем на колени и опускаем таз на пятки. Далее медленно наклоняем корпус вперед, чтобы живот лег на бедра. Грудь находится на уровне колен, лбом тянемся к полу. Отдыхаем в такой позе 1–2 минуты.











Мастер по йоге отметила, что при желании сбросить вес лучше добавить в свое расписание регулярное посещение зала. Асаны в йоге все-таки больше направлены на общее укрепление и растяжение мышц. Но регулярная практика поможет подтянуть тело и остаться в тонусе.