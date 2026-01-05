НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Всего 15 минут в день для стройной фигуры: тренер по йоге показала простейшую домашнюю тренировку

Всего 15 минут в день для стройной фигуры: тренер по йоге показала простейшую домашнюю тренировку

Мастер из Ярославля дала полезную информацию для ежедневных занятий

515
Универсальный комплекс поз для домашних тренировок | Источник: Лина Саитова / 116.RUУниверсальный комплекс поз для домашних тренировок | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Универсальный комплекс поз для домашних тренировок

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Йога — это не только путь к внутренней гармонии, но и способ держать тело в форме. Идти до зала по морозу захочет далеко не каждый, а тренироваться можно и дома! Простым комплексом упражнений поделилась ярославский преподаватель йогатерапии и хатха-йоги из спорт-центра «С-Спорт» Кира Семенова.

«Для новичков подойдет универсальный комплекс упражнений на всё тело. Его можно делать дома регулярно, чтобы всегда быть в тонусе», — рассказала 76.RU мастер по йоге.

Для занятий вам потребуется 15–20 минут в день. Делимся с вами списком упражнений.

  1. Тадасана
  2. Сурья Намаскар
  3. Вирабхадрасана I
  4. Вирабхадрасана II
  5. Палакасана
  6. Адхо Мукха Шванасана
  7. Баласана
1

Тадасана

Для начала подготавливаем тело к тренировке | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаДля начала подготавливаем тело к тренировке | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Для начала подготавливаем тело к тренировке

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Начинаем с настройки дыхания: 3–5 глубоких вдохов. Ставим стопы параллельно друг другу, тянемся макушкой вверх, а плечи опускаем вниз. Живот подтянут внутрь, руки вытянуты вдоль корпуса. Подбородок держим параллельно полу.

2

Сурья Намаскар

Выполняем комплекс из 12 асан | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВыполняем комплекс из 12 асан | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Выполняем комплекс из 12 асан

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Такая поза поможет разогреть всё тело, достаточно выполнить 3–5 кругов. Переход между асанами должен быть плавным. Не забывайте следить за дыханием, на 6-й асане его нужно задержать.

3

Вирабхадрасана I

Включаем в работу ноги | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВключаем в работу ноги | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Включаем в работу ноги

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Далее переходим к упражнениям на конкретные части тела. Поза Воина I поможет укрепить ноги и подтянуть ягодицы. Делаем шаг назад одной ногой и ставим ее на полупальцы, опорная нога должна стоять прямо, сохраняя угол в 90º. Руки поднимаем наверх, держим их параллельно друг другу. Следим за плечами: они не должны подниматься вслед за руками. Делаем упражнение по 5 дыханий на каждую ногу.

4

Вирабхадрасана II

Плавно переходим к следующей позе | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПлавно переходим к следующей позе | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Плавно переходим к следующей позе

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Выходим из предыдущей позы, аккуратном развернув корпус вместе с отставленной ногой. Руки вытягиваются в стороны параллельно полу. Взгляд направлен поверх пальцев передней руки. Поза Воина II — отличный вариант для укрепления бедер. Она раскрывает таз, увеличивает концентрацию и выносливость. Выполнять упражнение нужно также по 5 дыханий на каждую ногу.

5

Палакасана

Принимаем упор, как при отжиманиях | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПринимаем упор, как при отжиманиях | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Принимаем упор, как при отжиманиях

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Не менее важным будет укрепить корпус. Принимаем упор лежа и следим, чтобы тело образовывало прямую линию от головы до пяток. Подтягиваем живот и ягодицы, сохраняя при этом ровное дыхание. Продержаться в планке нужно 30–60 секунд.

6

Адхо Мукха Шванасана

Растягиваем мышцы после упражнений | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаРастягиваем мышцы после упражнений | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Растягиваем мышцы после упражнений

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ближе к концу тренировки будет полезно устроить небольшую растяжку. Она поможет организму отдохнуть и расслабиться. Встаем на четвереньки и на выдохе поднимаем таз вверх. Ладонями упираемся в пол и стараемся сохранить ровную линию из рук и спины. Если ровно стоять тяжело, колени можно слегка согнуть, чтобы не нагружать спину. Удерживаем положение на 5–10 дыханий.

7

Баласана

Устраиваем себе небольшой отдых | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаУстраиваем себе небольшой отдых | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Устраиваем себе небольшой отдых

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Заканчивать тренировку резко не стоит, лучшим вариантом будет расслабить мышцы. Встаем на колени и опускаем таз на пятки. Далее медленно наклоняем корпус вперед, чтобы живот лег на бедра. Грудь находится на уровне колен, лбом тянемся к полу. Отдыхаем в такой позе 1–2 минуты.

Мастер по йоге отметила, что при желании сбросить вес лучше добавить в свое расписание регулярное посещение зала. Асаны в йоге все-таки больше направлены на общее укрепление и растяжение мышц. Но регулярная практика поможет подтянуть тело и остаться в тонусе.

Занимаетесь ли вы йогой?

Да, регулярно практикуюсь
Раньше да, но сейчас забросил (-а)
Не нравится йога
Поделюсь мнением в комментариях
Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Йога Эксперт Асана
Комментарии
1
Гость
1 час
Старею...хотела упасть-отжаться....получилось нагнуться и пукнуть🤣🤣🤣🤣🤣
Читать все комментарии
Гость
