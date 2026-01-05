Всего 15 минут в день для стройной фигуры: тренер по йоге показала простейшую домашнюю тренировку

Йога — это не только путь к внутренней гармонии, но и способ держать тело в форме. Идти до зала по морозу захочет далеко не каждый, а тренироваться можно и дома! Простым комплексом упражнений поделилась ярославский преподаватель йогатерапии и хатха-йоги из спорт-центра «С-Спорт» Кира Семенова.
«Для новичков подойдет универсальный комплекс упражнений на всё тело. Его можно делать дома регулярно, чтобы всегда быть в тонусе», — рассказала 76.RU мастер по йоге.
Для занятий вам потребуется 15–20 минут в день. Делимся с вами списком упражнений.
Тадасана
Начинаем с настройки дыхания: 3–5 глубоких вдохов. Ставим стопы параллельно друг другу, тянемся макушкой вверх, а плечи опускаем вниз. Живот подтянут внутрь, руки вытянуты вдоль корпуса. Подбородок держим параллельно полу.
Сурья Намаскар
Такая поза поможет разогреть всё тело, достаточно выполнить 3–5 кругов. Переход между асанами должен быть плавным. Не забывайте следить за дыханием, на 6-й асане его нужно задержать.
Вирабхадрасана I
Далее переходим к упражнениям на конкретные части тела. Поза Воина I поможет укрепить ноги и подтянуть ягодицы. Делаем шаг назад одной ногой и ставим ее на полупальцы, опорная нога должна стоять прямо, сохраняя угол в 90º. Руки поднимаем наверх, держим их параллельно друг другу. Следим за плечами: они не должны подниматься вслед за руками. Делаем упражнение по 5 дыханий на каждую ногу.
Вирабхадрасана II
Выходим из предыдущей позы, аккуратном развернув корпус вместе с отставленной ногой. Руки вытягиваются в стороны параллельно полу. Взгляд направлен поверх пальцев передней руки. Поза Воина II — отличный вариант для укрепления бедер. Она раскрывает таз, увеличивает концентрацию и выносливость. Выполнять упражнение нужно также по 5 дыханий на каждую ногу.
Палакасана
Не менее важным будет укрепить корпус. Принимаем упор лежа и следим, чтобы тело образовывало прямую линию от головы до пяток. Подтягиваем живот и ягодицы, сохраняя при этом ровное дыхание. Продержаться в планке нужно 30–60 секунд.
Адхо Мукха Шванасана
Ближе к концу тренировки будет полезно устроить небольшую растяжку. Она поможет организму отдохнуть и расслабиться. Встаем на четвереньки и на выдохе поднимаем таз вверх. Ладонями упираемся в пол и стараемся сохранить ровную линию из рук и спины. Если ровно стоять тяжело, колени можно слегка согнуть, чтобы не нагружать спину. Удерживаем положение на 5–10 дыханий.
Баласана
Заканчивать тренировку резко не стоит, лучшим вариантом будет расслабить мышцы. Встаем на колени и опускаем таз на пятки. Далее медленно наклоняем корпус вперед, чтобы живот лег на бедра. Грудь находится на уровне колен, лбом тянемся к полу. Отдыхаем в такой позе 1–2 минуты.
Мастер по йоге отметила, что при желании сбросить вес лучше добавить в свое расписание регулярное посещение зала. Асаны в йоге все-таки больше направлены на общее укрепление и растяжение мышц. Но регулярная практика поможет подтянуть тело и остаться в тонусе.
