Стал легендой футбола, а потом ушел шить перчатки: история звездного вратаря

На фото слева — Руслан Нигматуллин в начале своей карьеры, справа — сейчас Источник: Руслан Нигматуллин / T.me

Легенда российского футбола Руслан Нигматуллин родился в Казани, его известность выходит за рамки спортивных достижений. Редакция 116.RU рассказывает о его карьере, увлечениях, скандальном разводе и втором браке с молодой девушкой.

Детство и первые увлечения

Руслан родился 7 октября 1974 года в столице Татарстана. Через 14 лет в его семье появился еще один ребенок — Рамиль.

Нигматуллин в детстве Источник: Руслан Нигматуллин / T.me

Руслан рос любознательным и активным мальчиком, любил природу и рыбалку. В школе он заинтересовался музыкой и начал заниматься в классе гитары, чему способствовал его отец-меломан Карим Хусаинович.

В одном из интервью Нигматуллин признался, что учился играть на гитаре, чтобы привлечь внимание одноклассниц, считая, что это будет легко. Однако неудачные попытки разочаровали его, и он больше не посещал занятия.

Спортсмен перебрался в «KAMAЗ», где голкипер был нужнее Источник: Руслан Нигматуллин / T.me

После музыки Руслан решил заняться спортом: увлекся атлетикой, хоккеем с мячом, волейболом и баскетболом. В итоге его особенно заинтересовал футбол, и с подросткового возраста он стал ходить на тренировки сразу в три клуба. Он занимался в «Трудовых резервах» и молодежной команде «Рубина».

Спортивная карьера

Отец очень поддерживал сына, тема футбола была ему близка: в детстве он сам бил по мячу, но не попал в большой спорт. В тех клубах, где Руслан тренировался, не требовались голкиперы, и он начал заниматься футболом поздно — в 13 лет. Остальные мальчишки в секцию пришли еще дошкольниками.

Когда 16-летний Руслан узнал, что «KAMAЗу» нужен вратарь, он собрался и уехал в Набережные Челны, родители не возражали. Парень сумел попасть в команду и два года выступал за «KAMAЗ», а в 1995 году подписал контракт с московским «Спартаком». На новом месте он то и дело пропускал голы. В тот период у футболиста были психологические проблемы.

Источник: Phil Walter — EMPICS

Через два года Нигматуллин перешел в московский «Локомотив», где смог продемонстрировать свои способности. Тренер включил нового голкипера в основной состав. За время сотрудничества с Русланом команда смогла завоевать Кубок России в 2000 и 2001 годах, а защитник был признан вратарем года.

Руслану Нигматуллину удалось установить «сухую» серию в своей карьере вратаря, когда он не пропустил ни одного гола в течение нескольких матчей подряд (939 минут). Эта серия произошла в 2001 году, когда он выступал за сборную России. Нигматуллин стал первым вратарем в истории сборной, которому удалось достичь такого результата.

В 2002 году Руслан Нигматуллин представлял сборную России по футболу на чемпионате мира, где выступал основным вратарем команды.

Источник: Руслан Нигматуллин / T.me

В 2002 году Руслан перешел в итальянскую «Эллас Верону». Однако дебютный матч за клуб оказался последним: Нигматуллин пропустил три мяча. Руслан отмечал в интервью, что на него повлиял тренер Альберто Малезани, с которым у него не сложились отношения. Затем Нигматуллин год играл за московский ЦСКА, потом за итальянскую «Салернитану», затем вернулся в «Локомотив».

Вратаря не спешили включать в основной состав. Выйдя на поле лишь раз за сезон, Руслан перебрался в Чечню, подписав контракт с «Тереком». Клуб предоставил возможность играть, но статистика сезона выглядела не так привлекательно, как раньше. В результате 31-летний Нигматуллин объявил о завершении карьеры.

После этого он создал рекламное агентство, которое вскоре обанкротилось. Руслан считал, что это произошло из-за отсутствия профильного образования. Кроме того, он активно участвовал в издании интернет-журнала.

В 2008 году, в 33 года, футболист решил вернуться в спорт: отыграл сезон за ростовский СКА и перешел в «Локомотив». Не сумев пробиться в основную команду, летом 2009 года Нигматуллин подписал контракт с израильским «Маккаби Ахи». Полгода спустя он окончательно завершил карьеру.

Музыка, ТВ, спортивная школа

После завершения карьеры в футболе спортсмен начал писать музыку в жанре электро-хаус. В 2011 году его первый трек под названием Symphony стал хитом на радиостанциях. Руслан отмечал, что мечтал повторить успех таких артистов, как Дэвид Гетта и Tiesto.

Источник: Cпортволна / T.me

— Каждый человек должен заниматься своим делом: футболист должен играть в футбол, диджей должен играть музыку. Но бывают такие случаи, когда футболист уже просто не может выступать. Наверное, предпосылки к моей новой карьере сложились еще в дет­стве, когда я занимался в музыкальной школе по классу классической гитары. Я штудировал сольфеджио и так далее. Тогда, вероятно, во мне и зарождался музыкант. Но любовь к футболу перевесила, и я забросил музыку. Потом на протяжении всей футбольной карьеры при мне всегда были наушники. У любого профессионального спортсмена рано или поздно наступает такой момент, когда одна карьера заканчивается и нужно выбирать, чем заниматься дальше, — признавался он.

Источник: из личного архива Руслана Нигматуллина

В 2016 году Нигматуллина пригласили в качестве комментатора на «Матч ТВ» и телеведущего на канал «Звезда». В том же году он сыграл тренера в фильме «Коробка» про футбол, но кинокартина оказалась неудачной и не окупила бюджет.

Нигматуллин также попробовал себя в качестве актера в фильмах «Новая жизнь сыщика Гурова», в эпизодах сериалов «Счастливы вместе» и комедии «Четыре таксиста и собака». Кроме того, в 2011 году он выступил сценаристом фильма «Лесник».

Источник: Руслан Нигматуллин / T.me

Полностью оставлять спорт Руслан не планировал: с 2013 года он руководил школой вратарей. Он также следит за игрой своих коллег: в 2018 году в социальных сетях Нигматуллин высказался о Федоре Смолове после его промаха с пенальти.

— Смолова не понимаю. Провальная игра на всём чемпионате, и как венец — этот пижонский поступок в такой ответственный момент, — написал Руслан в своем аккаунте.

У Нигматуллина накопилось множество занятий, как в детстве: он стал руководителем, диджеем и участником реалити-шоу. Он не давал о себе забыть и в 2022 году даже поучаствовал во втором сезоне шоу «Звезды в Африке».

Источник: Руслан Нигматуллин / T.me

— Я не сразу согласился на участие, потому что покидать зону комфорта нелегко. Принял решение, пересмотрев первый сезон… дважды, — рассказывал Руслан.

Источник: Руслан Нигматуллин / T.me

В 2023 году его пригласили в Москву, чтобы выступить на стадионе «Лужники» перед Кубком России, где за трофей сражались ЦСКА и «Краснодар». Нигматуллин порадовал публику своим музыкальным сетом.

Личная жизнь

Экс-голкипер устроил свою личную жизнь в молодости: в 1998 году он женился на возлюбленной Елене. У пары родились двое сыновей — Руслан и Марсель. Семья проживала в Майами.

На фото — Руслан со старшим сыном Источник: Руслан Нигматуллин / T.me

Дети не пошли по стопам отца: старший сын увлекся автомобилями и стал топ-менеджером в одном из автоконцернов США, младший поступил в университет.

Старшему сыну исполнилось 25 Источник: Руслан Нигматуллин / T.me

В 2023 году Нигматуллин сообщил о разводе с женой из-за проблем в отношениях после переезда в Америку. На некоторое время он потерял связь с сыновьями после развода, но затем отношения наладились.

Пара могла разделить имущество пополам: Руслан предложил Елене забрать четырехкомнатную квартиру в Майами, но она предъявила претензии на всё совместное имущество. В результате Руслан обратился в суд.

На фото — Руслан с бывшей женой Еленой Источник: starhit.ru

Мирового соглашения достичь не удалось. Нигматуллин даже подал иск против Елены, обвинив ее в мошенничестве. Он был уверен, что бывшая жена незаконно присвоила совместное имущество в Москве и Майами на 200 миллионов рублей. Преображенский суд Москвы обязал экс-супругу Руслана выплатить ему 59 миллионов рублей.

Параллельно с этим Руслан начал встречаться с моделью, ведущей и актрисой Эвелиной Сынча, которая младше его почти на 30 лет. Они проводили много времени вместе, а позже поженились. Пара четко дала понять публике, что их не разлучит ни разница в возрасте, ни упреки с чьей-либо стороны.

Источник: Руслан Нигматуллин / T.me Футболист с новой женой Источник: Руслан Нигматуллин / T.me

— 28 лет разницы — звучит внушительно, но ощущается иначе. Когда ты на одной волне, цифры теряют значение, — радовался 50-летний Нигматуллин.

На фото Руслан с Эвелиной Источник: Руслан Нигматуллин / T.me

Вскоре его старший сын тоже женился, и его избранницей стала теннисистка Анастасия.

Сейчас

Помимо карьеры диджея и участия в телепроектах, Руслан развивает бизнес: у него свой бренд вратарских перчаток Nigma и линия стильной оптики, созданная совместно с супругой. В начале июля он сообщил, что они с женой отправляются в Санкт-Петербург для съемок фильма, но что именно ждет публику — загадка.

Источник: Руслан Нигматуллин / T.me

Спортивные журналисты часто обращаются к нему, чтобы получить экспертное мнение о его коллегах-вратарях. Да и сам спортсмен часто публикует в своем телеграм-канале, заинтересовавшие его новости.

Источник: Руслан Нигматуллин / T.me

Нигматуллин ведет свой блог, где делится фотографиями с красавицей-женой. Вместе они много путешествуют, отдыхают, занимаются спортом и развивают свой бизнес. На всех фото и видео Руслан выглядит счастливым.

Источник: Руслан Нигматуллин / T.me

В мае он посетил Казань и отметил, что это его первая поездка на машине в родной город за 30 лет. Интересно, что экс-голкипер понимает родной татарский язык, но не говорит на нем.

Источник: Руслан Нигматуллин / T.me

— Всегда горжусь приезжать в Казань, в родной город, — заявил он.