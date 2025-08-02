Чуть не погибла на соревнованиях, выиграла 137 медалей: история легендарной гимнастки

Турищева с тренером Источник: пресс-служба Федерации гимнастики России

Людмила Турищева — одна из самых известных гимнасток за всю историю спорта. Четырехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы. Всего за карьеру она выиграла 137 медалей на международных соревнованиях, в том числе пять раз побеждала на Олимпиадах. Редакция 161.RU рассказывает историю легендарной спортсменки, жившей в Ростове.

Попала в большой спорт благодаря тренеру

Людмила Турищева родилась 7 октября 1952 года в Грозном. Ее родители Иван и Лидия переехали туда в 1940-е годы из Краснодарского края.

Гимнастикой Турищева начала заниматься в десять лет, первым ее тренером стал Ким Вассерман. Он увидел в школьнице большой потенциал, но родители не были в восторге от увлечения маленькой Люды. Поэтому Вассерману пришлось встретиться с ними трижды, чтобы уговорить их всё же отдать дочку в гимнастику. Тренеры отмечали трудолюбие Людмилы, особенно ее готовность тщательно и долго отрабатывать все элементы.

В 1964 году Турищева перешла к Владиславу Растороцкому — в будущем он станет заслуженным тренером СССР и войдет в Книгу рекордов Гиннесса как человек, придумавший наибольшее количество гимнастических элементов. Растороцкий разработал для Турищевой систему тренировок и жесткую диету.

— Запретный плод сладок. Всего хотелось — с 16 лет и до окончания карьеры в гимнастике. Был голодный взгляд на всё. Но даже после завершения карьеры не было желания прям всё попробовать, — говорит Людмила Турищева.

Вскоре методы тренера дали результат. После завершения карьеры Людмила признавалась, что впервые выполнять опасный элемент без подстраховки — это страшно.

— Но у тебя впереди пьедестал почета хотя бы на первенстве города. Ты хочешь быть первым, а дальше — чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры. У пьедестала только три ступеньки, но прельщала только первая, — рассказывает Турищева.

Покорила мир

Источник: пресс-служба Федерации гимнастики России

В 1967-м, когда Турищевой было 15 лет, она впервые поучаствовала в Кубке СССР, а уже через год получила приглашение в сборную страны. Вместе с ней она отправилась на свою первую Олимпиаду, которая тогда проходила в Мехико.

В Мексике Турищева завоевала свою первую олимпийскую медаль, и сразу золотую. Вместе с Зинаидой Ворониной, Натальей Кучинской, Ларисой Петрик, Ольгой Карасевой и Любовью Бурдой она выиграла командное первенство.

В 1970-м Людмила поехала на чемпионат мира в Любляну. Турищева стала настоящей королевой соревнований. Впервые она стала абсолютной чемпионкой мира, выиграв индивидуальное многоборье. Также она завоевала золото в командных соревнованиях и вольных упражнениях, серебро — на брусьях, бронзу — в опорном прыжке.

Можно сказать, что после этого в гимнастике началось время Турищевой. В 1971-м на чемпионате Европы в Минске она выиграла три золота и два серебра. Подтверждать статус сильнейшей в мире она должна была на Олимпиаде.

В Мюнхене Турищева оказалась самой младшей в составе сборной СССР, но это не помешало ей стать капитаном команды.

— Люда вставала раньше всех, бегала утром в холодной туманной сырости по гаревым дорожкам стадиона. В зале она просто заражала всех нас постоянной готовностью делать и делать без конца комбинации. Она вообще была какая-то не по годам серьезная, школьница-отличница, немного замкнутая, молчаливая. Но было в ней и что-то притягательное: может, ее исключительная честность, может, искренние переживания на тренировках, может, романтика самоотдачи, — так описывала Турищеву гимнастка Ольга Карасева.

В Мюнхене Людмила подтвердила статус сильнейшей гимнастки мира, выиграв золотые медали в командном турнире и в многоборье. Также она стала второй в вольных упражнениях и третьей в опорном прыжке.

— Нас заряжали пропагандой, примерами военных лет. В Мюнхене каждому члену советской команды твердили: «Это логово фашистского зверя, которого мы победили, и, если проиграешь, ты преступник. Нет права уступить», — вспоминала знаменитая гимнастка. — Атмосфера нагнеталась так, что выступать было невероятно тяжело морально, ты не имел права проиграть. Это накладывало дополнительное напряжение. По себе сужу. Было чрезмерное волнение и контроль за своими движениями.

Переезд в Ростов

В 1973 году Турищева вместе с семьей переехала в Ростов, где были лучшие условия для тренировок. Вместе с ней в город переехал и тренер Владислав Растороцкий.

В этом же году Людмила поступила в Ростовский педагогический институт. Учеба не помешала ей продолжить успешные выступления на международных турнирах. В 1973-м и 1974-м она стала абсолютной чемпионкой на европейском и мировом первенствах.

По словам Турищевой, у нее перед выступлением был специальный ритуал. Она минуту стояла перед снарядом, представляла, как выполняет свое упражнение, затем делала вдох, выдох и говорила: «Я готова».

— В этот момент зала не существует. Есть только ты и тренер.

В шаге от трагедии

Источник: Городские медиа

В 1975 году на Кубке мира в Лондоне Турищева выиграла пять золотых медалей из пяти возможных, но запомнились соревнования не этим.

Во время упражнения на брусьях Людмила почувствовала, что снаряд разваливается. Сразу после соскока брусья за спиной гимнастки развалились — спортсменка буквально на секунды опередила трагедию. Турищева поприветствовала зрителей и ушла с помоста, даже не обернувшись. При этом тренер команды Лариса Латынина признавалась, что в этот момент у нее «ушла душа в пятки».

— Это был первый Кубок мира, — говорила Людмила. — Соревнования были после чемпионата Европы, где я заняла четвертое место, — там я выступала после травмы. Это была трагедия, но отдавала себе отчет, что я была не в форме. В Лондоне я была готова к серьезной борьбе. Меня ничего не страшило — даже падение брусьев.

Эпизод с обрушением брусьев гимнастка вспоминала так:

— В конце упражнения, когда осталось выполнить несколько элементов, чувствую: что-то с брусьями происходит неладное. Исполнила оборот на нижней жерди, усилием мышц живота оттолкнулась от брусьев и сделала так называемый срыв. Выполняя этот элемент, я, наверное, отбросила брусья назад, а сама вылетела слегка вперед. При этом, поскольку натяжение было уже недостаточным, не смогла выполнить запланированный поворот на 360 градусов, просто сделала, как мы говорим, прямой соскок. Конечно, зал ахнул. Я почувствовала, что брусья падают, но даже не оглянулась: у меня же впереди оценка! Я не вправе была подвести ни себя, ни Советский Союз…

Последняя гастроль

Источник: пресс-служба Федерации гимнастики России

В 1976-м Турищева отправилась на свою третью и последнюю Олимпиаду. В Монреале гимнастка вновь собрала урожай наград.

Людмила выиграла золотую медаль в командном турнире, серебро — в вольных упражнениях и опорном прыжке, бронзу — в многоборье.

В этом же году Турищева завершила карьеру. На всех международных соревнованиях она завоевала 137 медалей разного достоинства. Людмила была настоящей звездой советского спорта — ее узнавали везде, куда бы она ни пошла.

— В каждом вопросе есть две стороны. С одной — это ужасно утомительно. Иногда хочется, чтобы тебя никто не видел. Например, захотел съесть пирожок, который нельзя из-за режима, а все кругом смотрят — даже как-то неудобно. С другой, вот ты приходишь куда-то, а билетов нет или мест в гостинице: «Людмила, здравствуйте. Сейчас мы вам номерочек сделаем». Во всём есть плюсы и минусы.

После завершения соревнований в Монреале Турищевой разрешили остаться в Олимпийской деревне. Там она и познакомилась с будущим мужем — спринтером Валерием Борзовым.

Уроженец Киева и сам был уникальным спортсменом. На Олимпиадах в Мюнхене и Монреале он выиграл пять медалей, в том числе две золотые. Интересно, что на свидание позвать Людмилу он не решался. Сделал это только после того, как получил соответствующий совет от тренера.

— Тогда мужcкой и женский корпуса всегда делали раздельными. Женский корпус всегда охранялся. Все штабы советской делегации были в мужском корпусе. Я в очередной раз шла туда доложить об интервью и чем я занималась. И в один момент Валерий проходил мимо лестницы. Он шел вместе с приставленным к ним секьюрити. Тогда был слух, что на финише стометровки должен произойти взрыв. И вот они предложили пойти в кино. Там шел фильм ужасов, горели небоскребы, пожары. В наше время это была редкость, — рассказывала о знакомстве с будущим мужем Турищева.

После Олимпиады Людмила и Валерий виделись четыре раза в год — благодаря съездам ЦК ВЛКСМ. Чаще встречаться им было сложно: Валерий жил в Киеве, а Людмила — в Ростове.

— Я его полюбила за честность, спокойность, уверенность в своих силах и голубые глаза.

В конце 1977-го они сыграли свадьбу, Людмила переехала к мужу в Киев. У пары родилась в 1978 году дочь Татьяна. Она занималась бегом и художественной гимнастикой, но в итоге решила бросить спорт. Она замужем, воспитала троих сыновей.

В Киеве после завершения карьеры Турищева тренировала гимнасток. С 1980-го по 1992-й она работала в Международной федерации гимнастики. В 1991-м стала президентом Федерации гимнастики Украины, проработав на этом посту девять лет.

В 1998 году Людмилу Турищеву включили в Международный зал славы гимнастики в Оклахоме.