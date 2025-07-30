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Спорт Рекордсменка и двукратная олимпийская чемпионка: в горах Пакистана погибла звезда биатлона

Рекордсменка и двукратная олимпийская чемпионка: в горах Пакистана погибла звезда биатлона

Немка Лаура Дальмайер после завершения карьеры увлеклась альпинизмом

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Дальмайер после завершения карьеры увлеклась альпинизмом | Источник: пресс-служба Международного союза биатлонистовДальмайер после завершения карьеры увлеклась альпинизмом | Источник: пресс-служба Международного союза биатлонистов

Дальмайер после завершения карьеры увлеклась альпинизмом

Источник:

пресс-служба Международного союза биатлонистов

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла во время восхождения на пик Лайла в горах Каракорум в Пакистане. Она попала под камнепад 28 июля на высоте 5700 метров, о ее гибели стало известно 30 июля.

Дальмайер родилась 22 августа 1993 года в Гармиш-Партенкирхене. В детстве увлекалась горными лыжами, но в итоге остановила свой выбор на биатлоне.

В сезоне 2016/17 заняла первое место в общем зачете Кубка мира и выиграла Большой хрустальный глобус. Дальмайер стала единственной биатлонисткой, которой удалось выиграть медали во всех индивидуальных гонках на двух чемпионатах мира подряд.

В 2017 году на чемпионате мира в Хохфильцене Дальмайер выиграла пять золотых медалей из пяти возможных. Всего на чемпионатах мира она выиграла 15 медалей: пять золотых, три серебряные и семь бронзовых.

В 2018 году Дальмайер завоевала первые олимпийские награды. В Пхенчхане она завоевала две золотые и серебряную медаль.

В мае 2019 года в 25 лет объявила о завершении карьеры, объяснив свое решение потерей мотивации.

Источник: Социальные сети Лауры Дальмайер Источник: Социальные сети Лауры Дальмайер
Источник:

Социальные сети Лауры Дальмайер

После завершения карьеры Дальмайер увлеклась альпинизмом. В 2022 году во время восхождения в горах Патагонии, попав под лавину, погиб ее бывший бойфренд Роберт Гразеггер. Она была потрясена этим событием, но альпинизм не бросила.

В 2023 году Дальмайер выпустила книгу Wenn ich was mach, mach ich's gscheid» («Если я что-то делаю, то делаю это как следует»).

24 мая 2025 года Лаура заявила, что осуществила свою мечту — она прыгнула с парашютом.

«Прыгнуть из самолета и почувствовать под собой лишь воздух — сегодня эта мечта сбылась. Ощущение реального полета в воздухе неописуемо. Не знаю, когда я последний раз испытывала такой выброс адреналина», — написала немка в социальных сетях.

Источник: Социальные сети Лауры Дальмайер Источник: Социальные сети Лауры Дальмайер
Источник:

Социальные сети Лауры Дальмайер

Международный союз биатлонистов (IBU) выразил соболезнования родным Дальмайер.

— Энергия и страсть Лауры к жизни тронули сердца многих людей по всему миру. Ее наследие, как в биатлоне, так и за его пределами, никогда не будет забыто и продолжит вдохновлять бесчисленное количество спортсменов и искателей приключений на протяжении поколений, — говорится в сообщении Международного союза биатлонистов.

Издание Spiegel сообщает, что немка в завещании просила оставить свое тело на месте гибели, чтобы никто не рисковал жизнью.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
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