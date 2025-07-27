Стал звездой: что делает бразилец, для которого «Россия ***, братан»

Он возвращался в Россию после чемпионата мира Источник: социальные сети Томера Савойи

Бразильский журналист Томер Савойя до чемпионата мира не имел большой популярности. На его аккаунт в социальных сетях были подписаны 2 тысячи человек. Все изменилось после того, как он сказал в Ростове фразу: «Россия ***, братан». 161.RU рассказывает, чем все это время занимался герой мемов.

Минута славы

Томер Савойя родился 1 марта 1985 года в Сан-Паулу. С 2008 года работал журналистом. По его словам, он очень любит футбол: к 2018 году посетил около 1300 матчей. Впервые на чемпионат мира попал в 2014 году — тогда он проходил в Бразилии.

— Предыдущий чемпионат мира был первым для меня, и тогда я пообещал себе, что теперь всегда буду посещать матчи чемпионата мира, — рассказывал Савойя «Спорт Экспрессу» в 2018 году.

Источник: социальные сети Томера Савойи

До чемпионата в России Савойя не был популярен. Всё изменилось 17 июня 2018 года в Ростове-на-Дону. Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии (1:1). После матча толпа бразильских болельщиков шла в сторону Ворошиловского моста. В этот момент Томер Савойя подбежал к одной из камер и произнес «Россия *** [обалденно], братан».

— Этим словам меня научила девушка из Москвы. Но ту фразу я собрал сам: «Россия ***, братан!» — рассказывал Савойя Sport24.

Источник: социальные сети Томера Савойи

Видео разлетелось по интернету, а Савойя стал звездой. До матча в ныне запрещенной соцсети у него было 2700 подписчиков, сейчас их 430 тысяч.

Во время чемпионата мира Савойя признавался, что мечтает о финале Бразилия — Россия. Обе команды в итоге дошли до четвертьфинала.

Источник: социальные сети Томера Савойи

Звезда ЧМ

Можно сказать, что Томер стал одним из символов чемпионата мира в России. За десять дней после матча в Ростове бразилец раздал десять интервью. В фан-зонах и на матчах его узнавали болельщики и делали с ним селфи. Савойя называл происходящее безумием.

— Я понял, что стал знаменитым, когда спустился из номера отеля на завтрак и люди в отеле начали на меня странно смотреть. Спросили: «Можно я сделаю фото с вами?» — «Со мной? Почему?» — «Потому что вы знамениты!» — «Я?» — «Да!» А еще я пытался заказать такси, но не мог. Поэтому вышел из отеля, надел парик со шляпой и через 30 секунд ко мне кто-то подъехал и спросил: «Тебя подкинуть? Я подкину!» Меня подбросили, приютили, развлекли. Даже заплатили за билет на самолет обратно в Ростов, чтобы я провел с моими новыми друзьями еще один день. Так что это больше чем спорт. Больше чем футбол. Подобные вещи не имеют цены, они бесценны. Эти люди даже слишком дружелюбны. Когда я прилетел в Санкт-Петербург, встретили меня с моим фото. Вчера я видел, как кто-то сделал тату с моим лицом! Это безумно, безумно, — рассказывал Савойя «Спорт Экспрессу».

Некоторые россияне даже набивали татуировки с Томером. Одна девушка сделала его портрет на ягодицах.

После чемпионата мира Савойя еще несколько месяцев не уезжал из России. Он получил массу рекламных предложений. Некоторые при этом использовали его образ без разрешения.

Савойя сделал тату со своей фразой на русском языке Источник: социальные сети Томера Савойи

Савойя был частым гостем и на телевидении. Он ходил на шоу к Андрею Малахову, мечтал встретиться с Иваном Ургантом, пел с Джиганом.

Источник: социальные сети Томера Савойи

Источник: социальные сети Томера Савойи

После турнира Савойя даже записал песню «Кто чемпион?» и видеоклип вместе с группой Sabi Miss.

Сам Савойя активно признавался в любви к России, учил русский язык и просил гражданство.

Источник: социальные сети Томера Савойи

Болеет за «Ростов»

В Бразилии Томер болеет за «Сан-Паулу». В России, по его словам, его выбор сначала пал на «Ростов», так как именно в этом городе для него многое началось.

Чуть позже в России Савойя начал болеть еще за ЦСКА и признался в любви к Игорю Акинфееву.

— Вначале я болел за футбольный клуб «Ростов», потому что Ростов — город, c которым у меня духовная связь. Когда я жил в Ростове, то купил майку их команды, потому что она таких же цветов, как футболка сборной Бразилии. Но когда я приехал сюда, ЦСКА пригласил меня сделать символический удар по мячу. Первый в новом сезоне. И это была такая честь, что я не мог отказаться. Но посмотрите, насколько удивительна судьба. Угадайте, кто был соперником ЦСКА в этом матче! «Ростов»! Нет! Почему? Мое сердце реально разрывалось. «Ростов» выиграл 1:0, но на матче с «Реалом» я принес ЦСКА много удачи. Игорь Акинфеев подарил мне капитанскую повязку с автографом. С автографом! ***! Игорь — мой любимый российский игрок. И Марио Фернандес, потому что он немного бразилец, — цитирует Савойю Sport24.

Бастовал против Fan ID

После отъезда из России Томер писал, что соскучился по России, и выкладывал фото.

Источник: социальные сети Томера Савойи

В 2022 году Савойя вернулся в Россию. Он хотел попасть на матч чемпионата России «Ростов» — «Краснодар». Для этого ему нужно было оформить паспорт болельщика. С этим у него возникли проблемы.

Свои приключения он описывал в социальных сетях. Fan ID он оформлял в Москве. Томер проснулся в 6 утра, навигатор отправил его в Пенсионный фонд, где ему сказали, что помочь ничем не могут.

Затем он пошел в МФЦ, но его отправили в другое отделение: паспорт болельщика оформляют не везде. Там сказали, что нужно перевести его паспорт на русский язык. На это бразилец потратил 2400 рублей.

Томер очень устал. Но в одном из МФЦ бразильца даже угостили кофе. И паспорт болельщика Томер всё же получил — на часах было около 22:00.

На матч в итоге Савойя попал. Но за игрой не следил, стоя спиной к полю и держа в руке красную карточку. Так бразилец решил выразить протест против Fan ID.

— А самое забавное, что после матча я пошел в паб и увидел нескольких игроков «Ростова», которые пришли поужинать. Посидел с ними и пообщался. Еще и с Валерием Карпиным познакомился. Невероятный мужик: восхитительный, вежливый. Я весь матч протестовал и не смотрел игру, но потом увидел команду, — рассказывал Савойя «Чемпионату».

Источник: социальные сети Томера Савойи

Колесит по миру

После турнира в России Савойя получил известность не только в России. Он стал чаще ездить по различным футбольным турнирам и выкладывать оттуда видео в социальные сети.

— После турнира ЧМ в 2018-м многое изменилось. Конечно, я больше известен в России, чем в Бразилии. Но и в Бразилии меня узнали. После успеха на ЧМ-2018 я получил много возможностей, в меня поверили. К примеру, я объездил Южную Америку, был на матчах Кубка Либертадорес. Я ездил в Мадрид на финал турнира. А в следующем году, возможно, буду работать в Европе на играх Лиги чемпионов, — рассказывал бразилец в интервью Sport24.

Отправился Савойя и на чемпионат мира 2022 года в Катаре — но без России тут не обошлось. Томер заключил контракт с одной из букмекерских контор и снимал для нее влог.

Савойя с мамой и бабушкой Источник: социальные сети Томера Савойи

— В Катаре хорошо, но не так офигенно, как в России. Россия — это офигенно, братан! — делился впечатлениями от турнира Савойя в эфире «Матч ТВ».

В социальных сетях Томера много фото с известными футболистами и тренерами: Пеле, Роналдиньо и Карло Анчелотти.

В июне 2025 года Савойя был в США на клубном чемпионате мира. Там он, как всегда, выделялся на трибунах своей яркой внешностью. В финальном матче он болел за лондонский «Челси».

Источник: социальные сети Томера Савойи

В путешествиях Томера сопровождает девушка Роберта Гиусти. В их социальных сетях много совместных фото. Савойя называет ее любовью всей своей жизни.