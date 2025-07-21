Был героем Евро, получал леща от Слуцкого, обладал сильнейшим ударом, а карьеру сломали травмы: история экс-защитника «Ростова»

Денис Колодин провел за сборную России 22 матча Источник: пресс-служба РФС

Денис Колодин стал одним из героев чемпионата Европы 2008 года, на котором сборная России выиграла бронзовые медали. Там он запомнился сильными ударами из-за штрафной — благодаря комментатору Георгию Черданцеву получил прозвище Пушка Страшная. После успешного турнира последовала череда травм, карьера резко пошла на спад. Реанимировать ее защитник пытался в «Ростове». Редакция 161.RU рассказывает историю карьеры Дениса Колодина.

Вдохновился еврокубками

Денис родился 11 января 1982 года в Камышине Волгоградской области. У него есть младший брат Андрей.

В 90-е Камышин гремел на всю футбольную Россию. С 1992-го по 1997-й местный «Текстильщик» играл в Высшей лиге. В 1993-м команда и вовсе преподнесла сенсацию, заняв четвертое место.

До медалей команда не добралась, но путевку в еврокубки получила. В 1/16 финала Кубка УЕФА «Текстильщик» встретился с французским «Нантом», за который тогда играли будущий чемпион мира Кристиан Карамбе, а также Клод Макелеле — в будущем он получит известность по играм за «Реал» и «Челси». По сумме двух матчей сильнее оказались соперники 0:2, 1:2.

— В мое футбольное детство много шума наделал камышинский «Текстильщик», выступавший в Высшей лиге. Я ходил на стадион, переживал за команду. Волей-неволей хотелось дорасти до этого уровня. Так что наличие в городе команды мастеров меня постоянно стимулировало, — цитирует Колодина сайт Детской футбольной лиги.

Конкуренцию футболу в Камышине составляла рыбалка. Колодин часто ходил на Волгу — его уловом, как правило, были маленькие пескарики. Денис занимался спортом в местной СДЮШОР.

— Однажды к нам в школу пришел тренер ДЮСШ Владимир Владимирович Зорков и отобрал из класса четырех человек 82-го года рождения. Тренироваться по субботам и воскресеньям меня было не заставить. Но иногда тренеру это удавалось. А порой я и сам удивлял его — приходил, скажем, с утра, когда тренировались вратари.

Когда Колодину было 12 лет, в Камышин приехал никому тогда не известный Леонид Слуцкий — в 1994 году он тренировал детскую команду «Олимпия» из Волгограда.

Путевка в футбол

Слуцкому на тот момент было всего 23 года. Он сам делал только первые шаги в футболе, но с уверенностью можно сказать, что его приезд оказал большое влияние на судьбу Колодина.

— Слуцкий попросил нашего тренера дать ему несколько человек. Мы впятером или вшестером поехали играть за «Олимпию». Леонид Викторович давал какие-то установки, но мне тогда было *** [по фигу] — слушать еще какие-то указания. Я играл в нападении, чего мне там слушать. Он нас еще пару раз так вызывал, а потом предложил переехать в волгоградский интернат, — цитирует Колодина «Матч ТВ».

Колодин сначала играл в нападении. По его словам, он был весьма результативным форвардом и забивал голы пачками. В одном из матчей он получил травму и пропустил полгода. За это время сверстники прибавили в габаритах. Слуцкий сначала перевел Колодина в опорную зону, а на турнире в Санкт-Петербурге отправил Дениса в центр защиты — эксперимент удался.

«Олимпия» показывала хорошие результаты, а сам Слуцкий очень требовательно относился к своим игрокам. Но, как и положено, в детском коллективе дисциплина не всегда была на высоком уровне. Тогда Слуцкому приходилось прибегать к наказаниям.

— Мячи мог заставить таскать целый месяц. Он вообще тогда был истеричкой: с детьми-то тяжело работать. Если его вывести [из себя], мог серьезно наорать. Когда учебники не брали в школу, когда еще что-то. Слуцкий ведь в любой момент мог зайти в класс на уроки. Но его особенно выводили матчи, если мы играли плохо и не выполняли установки. Мог даже дать лещей в особенных случаях. Кто-то препирался, но я старался не спорить. Но это было давно и неправда: с годами Леонид Викторович стал намного спокойнее и уравновешеннее. Спасибо ему огромное за всё, он очень многое для меня сделал, — говорит Колодин.

В «Олимпии» были собраны талантливые игроки. В 1999 году сборная России по футболу для игроков до 16 лет вышла на чемпионат Европы — костяк той команды составляли игроки «Олимпии».

В 1999-м «Олимпия» выиграла Кубок России среди любителей (финальные игры проходили в Азове) и получила право сыграть во Втором дивизионе. Так молодая во всех смыслах команда за несколько лет прошла путь от детского до профессионального футбола.

18-летний Колодин был основным игроком. В первом сезоне «Олимпия» стала десятой, а уже в 2001-м попала в тройку лучших. Колодин не только уверенно играл в обороне, но и помогал команде в атаке — у него был поставленный удар и хороший пас. Денис провел 66 матчей, в которых забил 14 голов.

Игра молодого защитника привлекла скаутов не только российских команд. За ним следила венская «Аустрия», но вместо Австрии Колодин оказался в соседней Калмыкии. Туда же отправился и Леонид Слуцкий: ему доверили тренировать дубль команды из Элисты.

Помог земляк

Основную команду «Уралан» тогда тренировал Сергей Павлов. Он родился в 90-е и возглавлял местный «Текстильщик». Игра молодого Колодина понравилась ему, и он взял его в свою команду.

Сезон Денис начал в дубле, но уже 13 апреля провел свой первый матч в чемпионате России, выйдя и против «Анжи». Тот сезон оказался для Колодина и «Уралана» удачным. Элистинцы сохранили место в элите, заняв 13-е место, а защитник провел 22 матча и зарекомендовал себя наилучшим образом.

— Мне платили тысячи 2 долларов в месяц. Для меня это было выше головы, потому что пришел с 5 тысяч рублей. Плюс премиальные — 5 или 10 тысяч долларов за победу, — вспоминал Колодин.

В матче против «Зенита» Колодин забил свой первый гол со штрафного.

— В Элисте играем с «Зенитом», счет 1:1. И в этот момент получаем право пробить штрафной. И вдруг Малафеев говорит своим: «Уберите „стенку“». А я стою в центре поля рядом с Кержаковым, которого должен держать персонально. И вдруг слышу: «Денис! Иди сюда! Бей!» До ворот метров 30. Я разбегаюсь с того самого места, на котором стоял, — и забиваю. Сам не ожидал! До этого я за «Уралан» штрафные не бил, — вспоминал Колодин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Зимой его хотели купить «Спартак» и ЦСКА, но сезон 2003 года защитник провел в Элисте. Колодин вновь принял участие в 22 матчах, но «Уралан» на этот раз выступил в несколько раз хуже. Команда заняла 15-е место и отправилась в Первый дивизион.

Прорыв в Самаре

Было понятно, что в «Уралане» Колодин не останется. За ним охотились киевское «Динамо», донецкий «Шахтер» и питерский «Зенит». Выбор 22-летнего Дениса пал на самарские «Крылья Советов». За него заплатили 1,3 миллиона евро.

Самарцы тогда не входили в число грандов российского футбола, но 2004 год получился для них историческим. В мае «Крылья Советов» вышли в финал Кубка России, где уступили 0:1 грозненскому «Тереку» (на тот момент команда Первой лиги).

Летом РПЛ взяла паузу на чемпионат Европы. В Португалию в составе сборной России отправились два игрока самарцев: Александр Анюков и Андрей Каряка. Колодин был одним из кандидатов в национальную команду, но в заявку на турнир он не попал.

Дебютировал за сборную России Денис в августе того же года, выйдя на поле в товарищеском матче с Литвой (4:3).

Но вернемся к клубным делам. В чемпионате России «Крылья Советов» шли неожиданно высоко. Перед последним туром они сенсационно занимали третье место. Для выигрыша бронзовых медалей самарцам в последней игре сезона нужно было обыграть раменский «Сатурн». Задача была выполнена — 2:0. Один из голов забил Денис Колодин. В том сезоне защитник провел 25 матчей.

Бомбардирский талант

«Крылья» взлетели высоко, но удержаться на занятых позициях не смогли. Свою роль сыграли и финансовые проблемы. Команде пришлось продавать своих лидеров. После первого круга Колодин отправился в московское «Динамо» за 1,8 миллиона евро.

В то время «Динамо» было главным поставщиком новостей в российском футболе. Команда совершила громкие трансферы, покупая даже победителей Лиги чемпионов. Ставка была сделана на бразильцев. В одном из матчей в стартовом составе команды не оказалось ни одного россиянина. Адаптация Колодина проходила тяжело — на одной из тренировок он даже подрался с Манише и Жорже Рибейру.

Такая обстановка негативно сказывалась на игре команды. Колодин был одним из немногих российских игроков, имеющих твердое место в стартовом составе. В 2006-м «Динамо» остановилось в шаге от вылета в Первый дивизион, заняв 14-е место. При этом Колодин показывал хорошую игру и был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата.

В 2007-м «Динамо» преобразилось. Команда стала шестой, а Колодин вспомнил детство. В защитнике проснулся талант бомбардира. В первом круге он забил больше всех голов в РПЛ. По итогам турнира он забил девять голов — семь с пенальти, два со штрафных.

В 2008-м москвичи стали третьими. Колодин во второй раз в карьере выиграл бронзовую медаль чемпионата России, но это событие уступало тому, что произошло летом.

«Пушка страшная»

Источник: пресс-служба РФС

Сборная России перед Евро-2008 считалась одним из аутсайдеров турнира. Команда Гуса Хиддинка с трудом прошла отбор. В решающем матче отбора против Андорры Колодин не реализовал пенальти, но Россия с трудом одержала минимальную победу (1:0).

В товарищеских матчах Россия терпела одно поражение за другим. В успех команды в Австрии и Швейцарии верили мало. При этом тренер смог достучаться до своих футболистов.

— Он сразу настроил нас и показал, кто мы такие. Сказал, что работал в Австралии и Южной Корее, но там дровосеки, которые два раза мяч набить не могут. Говорил нам: вы как футболисты на голову сильнее, давайте соберитесь. Он же с корейцами занимал четвертое место, с австралийцами тоже куда-то выходил. Тренировки непростые были, планки всякие делали. Это сейчас все по пять минут стоят, а мы в первый раз [так делали]. Секунд тридцать стояли, но казалось, что все вены повылезали наружу. Евро тот вообще быстро пролетел, словно две минуты. Вроде только игры начались, а уже дома сидишь, — вспоминал Колодин.

В стартовом матче турнира Россия крупно проиграла Испании (1:4). По словам Колодина, он стал виновником двух голов в ворота Игоря Акинфеева, но это не сказалось на его психологическом состоянии.

— Единственная игра, когда нас откровенно возили, — матч с Испанией на Евро. Вилья и Торрес, наверное, самые сильные форварды, против которых играл. В России лучший нападающий — Вагнер Лав. Еще — обязательно напишите — Адамов. Чтобы не расстраивался, что я про него не сказал.

Хиддинк продолжал верить в Колодина и доверил ему место в стартовом составе в матчах против Греции (1:0) и Швеции (2:0). Россия вышла из группы, в 1/4 финала ее ждала сборная Нидерландов, которая считалась одной из лучших команд турнира.

Колодин обладал сильным ударом. В матче против Нидерландов он несколько раз опасно бил по воротам Эдвина Ван дер Сара. Комментатор того матча Георгий Черданцев сопровождал это криками: «Колодин — пушка страшная!» В итоге эта фраза стала мемом.

Но мог Колодин оказаться и антигероем той встречи. На 90+2-й минуте он получил красную карточку, но судья Любош Михел отменил свое решение, зафиксировав офсайд.

В итоге сборная России победила со счетом 3:1, а в полуфинале уже уступила испанцам (0:3). Домой Колодин вернулся с бронзовой медалью турнира.

— Знаете, до фразы про пушку я десять лет играл в клубном футболе, никто даже не замечал мой удар. Но стоило Черданцеву крикнуть, все запомнили, будто единственный матч в моей жизни. Бывает, кто-то на улице узнаёт, идут за спиной шепчутся: «Пушка страшная, пушка страшная», — вспоминал Колодин в интервью «Матч ТВ» в 2016 году.

Черная полоса

Источник: пресс-служба «Динамо»

В конце 2008 года в матче против «Крыльев Советов» Колодин получил травму голеностопа. К началу следующего сезона Денис восстановился, но через год он вновь получил повреждение в матче против самарцев — на этот раз пострадали задние мышцы бедра.

Из-за этой травмы Колодин пропустил решающие матчи отбора на чемпионат мира. В ЮАР сборная России не попала, проиграв в стыковых матчах команде Словении. Не было успеха и у «Динамо»: оно стало восьмым в чемпионате.

В 2010 году череда травм Колодина продолжилась: защитник получил три повреждения. При этом летом он мог оказаться в «Зените». Команда из Санкт-Петербурга предлагала за него 15 миллионов евро.

Денис остался в «Динамо», но из-за частых травм потерял место в основном составе. В 2010 году Колодин принял участие в 15 матчах, в первой части сезона-2011/2012 на поле появился лишь трижды:

— В «Зенит» звали, но я остался в «Динамо». Вот когда ушел Данни, ушел Семшов, я тогда тоже мог уйти. Но меня попросили остаться, сказали, что все разбежались, неправильно сейчас уходить. Я остался в «Динамо» и ни о чем не жалею. Может, в «Зените» еще раньше получил бы свою тяжелую травму.

Травмы сказались на силе удара Колодина. При этом защитник часто говорил, что у него вовсе не сумасшедший удар. По его словам, в российском футболе таким обладает Игорь Акинфеев:

— С ним, по-моему, никто в мире не сравнится. Если бы Игорь бил по чужим воротам, то перекладины ломал бы! Поэтому, наверное, его к ним близко и не подпускают. Хорошо, что он вратарь, а то пришлось бы по пять ворот за игру менять.

От Дона до Волги

За игровой практикой Денис отправился в «Ростов». Желто-синие тогда боролись за выживание, и опытный игрок им точно не помешал. Главный тренер команды Сергей Балахнин тогда говорил, что Колодин прибыл в команду не в лучшем физическом состоянии.

Это не помешало Денису сыграть в десяти матчах, в том числе в двух стыковых против ярославского «Шинника». «Ростов» сохранил место в РПЛ, а Колодин вернулся в «Динамо».

Шанса в Москве защитник не получил. В сезоне-2012/2013 он принял участие в четырех матчах во всех турнирах. Было понятно, что его карьера идет на спад. Контракт «Динамо» с ним не продлило.

Колодин отправился в нижегородскую «Волгу». Там центральный защитник получил место в основе. Он принял участие в 21 матче, но спасти команду от вылета не смог — «Волга» заняла 15-е место.

В феврале 2015-го защитник подписал контракт до конца сезона с саратовским «Соколом», но провел в Первой лиге всего пять матчей и покинул команду. Последним профессиональным клубом Колодина стал казахстанский «Алтай», игравший в местной Первой лиге. В 2016-м Колодин остался без команды, а через год объявил о завершении карьеры.

Сейчас Колодин работает тренером в казахстанском «Елимае».

Мог оказаться в Европе

После успешного выступления на Евро-2008 Колодин привлек внимание европейских команд. Была информация, что им интересовались «Гамбург» и амстердамский «Аякс». Интересно, что тогда команду из столицы Нидерландов возглавлял Марко Ван Бастен, руководивший сборной Голландии в 1/4 финала Евро-2008.

— Меня Ван Бастен в «Аякс» звал, в «Гамбург» приглашали. Почему не пошел? Да по той же причине, что и в «Зенит». Мне в «Динамо» хорошо было. Языка не знал, страшно было. Здесь ты дома, всё неплохо идет, зачем менять что-то? — признавался Колодин в интервью «Матч ТВ».

По словам Колодина, в европейские чемпионаты он не поехал, так как боялся языкового барьера. Говорит, что знает английский язык на уровне «третьего класса».