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Спорт В Париже минус три: «Челси» обыграл «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира

В Париже минус три: «Челси» обыграл «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира

Полузащитник Палмер оформил дубль

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Кол Палмер оформил дубль | Источник: Пресс-служба ФИФА Кол Палмер оформил дубль | Источник: Пресс-служба ФИФА

Кол Палмер оформил дубль

Источник:

Пресс-служба ФИФА

14 июля английская команда «Челси» в финале клубного чемпионата мира обыграла французский «ПСЖ». Счет матча составил 3:0 — и стал неожиданностью для поклонников футбола. Игра состоялась на стадионе в Нью-Джерси.

«ПСЖ» до этого выиграл Лигу чемпионов, а «Челси» — Лигу конференций. Явным фаворитом встречи при этом считалась команда из Парижа.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Полузащитник «Челси» Кол Палмер получил мяч в штрафной и точным ударом отправил его в угол ворот «ПСЖ» — 1:0.

Через восемь минут лондонцы провели похожую атаку. Палмер оказался на линии штрафной, ложным замахом убрал защитника и нанес точный удар в левый угол — 2:0.

Под занавес тайма счет стал разгромным. Палмер отдал пас в штрафную на Жоао Педро, нападающий «Челси» сделал счет 3:0.

Во втором тайме «ПСЖ» остался в меньшинстве — красную карточку получил Жоао Невеш.

«Челси» одержал разгромную победу и стал победителем клубного чемпионата мира.

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Корреспондент 161.RU
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