В Париже минус три: «Челси» обыграл «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира

Кол Палмер оформил дубль Источник: Пресс-служба ФИФА

14 июля английская команда «Челси» в финале клубного чемпионата мира обыграла французский «ПСЖ». Счет матча составил 3:0 — и стал неожиданностью для поклонников футбола. Игра состоялась на стадионе в Нью-Джерси.

«ПСЖ» до этого выиграл Лигу чемпионов, а «Челси» — Лигу конференций. Явным фаворитом встречи при этом считалась команда из Парижа.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Полузащитник «Челси» Кол Палмер получил мяч в штрафной и точным ударом отправил его в угол ворот «ПСЖ» — 1:0.

Через восемь минут лондонцы провели похожую атаку. Палмер оказался на линии штрафной, ложным замахом убрал защитника и нанес точный удар в левый угол — 2:0.

Под занавес тайма счет стал разгромным. Палмер отдал пас в штрафную на Жоао Педро, нападающий «Челси» сделал счет 3:0.

Во втором тайме «ПСЖ» остался в меньшинстве — красную карточку получил Жоао Невеш.