Звезда сборной Португалии Диогу Жота разбился в ДТП. 10 дней назад он сыграл свадьбу

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе в испанской провинции Самора.
По информации издания Marca, Жота ехал со своим 25-летним братом Андре Силвой (играл в команде Второй лиги Португалии «Пенафиел»). Lamborghini выехала на встречную полосу, где у нее лопнула покрышка. После этого машина перевернулась и загорелась.
— Диогу Жота был не просто фантастическим игроком, сыгравшим почти 50 матчей за национальную команду, но и выдающимся человеком, уважаемым всеми товарищами по команде и соперниками, излучавшим заразительную радость и имевшим авторитет во всём сообществе, — заявил президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса.
22 июня Жота женился на Руте Кардозо, с которой встречался с 2013 года. Накануне футболист опубликовал в социальных сетях фото и видео свадьбы. Пара воспитывает троих детей.
В сезоне-2024/2025 Жота в составе «Ливерпуля» выиграл чемпионат Англии. Нападающий провел 26 матчей и забил шесть голов. 8 июня Жота в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций.