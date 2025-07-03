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Спорт Подробности Звезда сборной Португалии Диогу Жота разбился в ДТП. 10 дней назад он сыграл свадьбу

Звезда сборной Португалии Диогу Жота разбился в ДТП. 10 дней назад он сыграл свадьбу

У 28-летнего форварда остались жена и трое детей

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Звезда сборной Португалии Диогу Жота разбился в ДТП. 10 дней назад он сыграл свадьбу | Источник: социальные сети Диогу ЖотыЗвезда сборной Португалии Диогу Жота разбился в ДТП. 10 дней назад он сыграл свадьбу | Источник: социальные сети Диогу Жоты
Источник:

социальные сети Диогу Жоты

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе в испанской провинции Самора.

По информации издания Marca, Жота ехал со своим 25-летним братом Андре Силвой (играл в команде Второй лиги Португалии «Пенафиел»). Lamborghini выехала на встречную полосу, где у нее лопнула покрышка. После этого машина перевернулась и загорелась.   

— Диогу Жота был не просто фантастическим игроком, сыгравшим почти 50 матчей за национальную команду, но и выдающимся человеком, уважаемым всеми товарищами по команде и соперниками, излучавшим заразительную радость и имевшим авторитет во всём сообществе, — заявил президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса.

Место аварии | Источник: Diario de Castilla y LeonМесто аварии | Источник: Diario de Castilla y Leon

Место аварии

Источник:

Diario de Castilla y Leon

22 июня Жота женился на Руте Кардозо, с которой встречался с 2013 года. Накануне футболист опубликовал в социальных сетях фото и видео свадьбы. Пара воспитывает троих детей.

Источник: социальные сети Диогу ЖотыИсточник: социальные сети Диогу Жоты
Источник:

социальные сети Диогу Жоты

В сезоне-2024/2025 Жота в составе «Ливерпуля» выиграл чемпионат Англии. Нападающий провел 26 матчей и забил шесть голов. 8 июня Жота в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций.

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Корреспондент 161.RU
Футбол ДТП Авария Смерть Автомобиль Футболист Ливерпуль Португалия Спорт
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