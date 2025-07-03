Звезда сборной Португалии Диогу Жота разбился в ДТП. 10 дней назад он сыграл свадьбу

Источник: социальные сети Диогу Жоты

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе в испанской провинции Самора.

По информации издания Marca, Жота ехал со своим 25-летним братом Андре Силвой (играл в команде Второй лиги Португалии «Пенафиел»). Lamborghini выехала на встречную полосу, где у нее лопнула покрышка. После этого машина перевернулась и загорелась.

— Диогу Жота был не просто фантастическим игроком, сыгравшим почти 50 матчей за национальную команду, но и выдающимся человеком, уважаемым всеми товарищами по команде и соперниками, излучавшим заразительную радость и имевшим авторитет во всём сообществе, — заявил президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса.

Место аварии Источник: Diario de Castilla y Leon

22 июня Жота женился на Руте Кардозо, с которой встречался с 2013 года. Накануне футболист опубликовал в социальных сетях фото и видео свадьбы. Пара воспитывает троих детей.

Источник: социальные сети Диогу Жоты