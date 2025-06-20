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«Осужден за контрабанду наркотиков»: чемпиона России в составе «Спартака» экстрадировали в Нидерланды

Квинси Промес является лучшим бомбардиром РПЛ среди легионеров

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1 комментарий
В 2017-м Промес выиграл чемпионат России | Источник: пресс-служба ФК «Спартак»В 2017-м Промес выиграл чемпионат России | Источник: пресс-служба ФК «Спартак»

В 2017-м Промес выиграл чемпионат России

Источник:

пресс-служба ФК «Спартак»

Бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса экстрадировали из Дубая в Нидерланды, сообщает De Telegraaf.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/2017 он стал чемпионом России. В 2021 году Промес вернулся в «Спартак», в сезоне-2021/2022 стал обладателем Кубка России. Летом 2024-го у него закончился контракт с красно-белыми.

Летом 2023 года Промеса на родине приговорили к 18 месяцам лишения свободы: футболист с ножом напал на двоюродного брата. В феврале 2024-го Промеса признали виновным в контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюрьмы.

На оба решения сторона футболиста подала апелляции. Если наказание останется в силе, то на свободу Промес сможет выйти не раньше 2030 года.

После приговоров Промес оставался футболистом «Спартака». В феврале 2024-го он был на зимнем сборе команды в ОАЭ, но в Россию уже не вернулся. Нападающего задержали в аэропорту Дубая. Выяснилось, что футболист попал в ДТП и покинул место аварии. Два месяца он провел в тюрьме, а затем вышел под залог с запретом покидать территорию ОАЭ.

Летом 2024-го у него закончился контракт со «Спартаком». Сезон-2024/2025 Промес провел в местной команде «Дубай Юнайтед», играющей во втором дивизионе.

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. За «Спартак» он провел 235 матчей и забил 114 голов. За сборную Нидерландов провел 50 матчей и забил семь голов.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Квинси Промес
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Комментарии
1
Гость
8 минут
А разве с шоколадом могло быть иначе?
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