НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +11

5 м/c,

с-в.

 748мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,00
EUR 90,01
Трое пострадали в ДТП
Гид по отдыху в России
Ярославль после апокалипсиса
Летние тренды в одежде
«Вайлдберриз» сменил вывеску
Погода на неделе
«Стыдные» вопросы гинекологу
Как сэкономить на ремонте
Афиша на выходные
Зумеры изменили рынок труда
Спорт Карпин стал главным тренером «Динамо». Что будет со сборной России

Карпин стал главным тренером «Динамо». Что будет со сборной России

О назначении объявили в эфире Первого канала

124
1 комментарий
Карпин ушел из «Ростова» в феврале 2025 года | Источник: пресс-служба ФК «Динамо»Карпин ушел из «Ростова» в феврале 2025 года | Источник: пресс-служба ФК «Динамо»

Карпин ушел из «Ростова» в феврале 2025 года

Источник:

пресс-служба ФК «Динамо»

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо». Он будет совмещать пост в клубе и в сборной России.

Контракт заключили до 2028 года. О назначении специалиста объявили в эфире программы «Что? Где? Когда?» на Первом канале.

— Вера тверда, — говорится в заявлении московской команды.

Источник:

эфир Первого канала

До этого Карпин заявил, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России. При этом он уточнил, что ничего не знает о возвращении команды к международным турнирам.

— Ничего я не знаю, того, чего не знают все. Знаю ровно то же самое, что и все люди. Да, вроде бы движение какое-то есть, как мы все понимаем, но это не точно, так скажем. Я точно не из-за этого решил сосредоточиться на сборной. Да, наверное, чуть ближе возвращение российского футбола в мир. Но решение принял точно не из-за этого.

К слову, информацию о переходе в «Динамо» Карпин тогда называл слухами. Более того — слухами, которые не имеют под собой никакого основания.

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Валерий Карпин Футбол
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
36 минут
Больше интересует что будет с нами особенно зимой
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Мнение
«Куда делись все сотрудники?». Бизнесмен — о том, почему работники хотят жаловаться, а не трудиться
Сергей Харин
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Мнение
Конфеты или дорогое лечение? Стоматолог рассказал, как сахар рушит зубы и как сладкоежкам снизить риски
Альберт Ищенко
Мнение
90 минут в соленой воде и мраке. Что такое флоатинг и как происходит погружение в невесомость — впечатления журналистки
Ирина Господаренко
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление