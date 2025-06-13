Карпин стал главным тренером «Динамо». Что будет со сборной России

Карпин ушел из «Ростова» в феврале 2025 года Источник: пресс-служба ФК «Динамо»











Валерий Карпин возглавил московское «Динамо». Он будет совмещать пост в клубе и в сборной России.

Контракт заключили до 2028 года. О назначении специалиста объявили в эфире программы «Что? Где? Когда?» на Первом канале.

— Вера тверда, — говорится в заявлении московской команды.

Источник: эфир Первого канала

До этого Карпин заявил, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России. При этом он уточнил, что ничего не знает о возвращении команды к международным турнирам.

— Ничего я не знаю, того, чего не знают все. Знаю ровно то же самое, что и все люди. Да, вроде бы движение какое-то есть, как мы все понимаем, но это не точно, так скажем. Я точно не из-за этого решил сосредоточиться на сборной. Да, наверное, чуть ближе возвращение российского футбола в мир. Но решение принял точно не из-за этого.