Карпин стал главным тренером «Динамо». Что будет со сборной России

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо». Он будет совмещать пост в клубе и в сборной России.
Контракт заключили до 2028 года. О назначении специалиста объявили в эфире программы «Что? Где? Когда?» на Первом канале.
— Вера тверда, — говорится в заявлении московской команды.
До этого Карпин заявил, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России. При этом он уточнил, что ничего не знает о возвращении команды к международным турнирам.
— Ничего я не знаю, того, чего не знают все. Знаю ровно то же самое, что и все люди. Да, вроде бы движение какое-то есть, как мы все понимаем, но это не точно, так скажем. Я точно не из-за этого решил сосредоточиться на сборной. Да, наверное, чуть ближе возвращение российского футбола в мир. Но решение принял точно не из-за этого.
К слову, информацию о переходе в «Динамо» Карпин тогда называл слухами. Более того — слухами, которые не имеют под собой никакого основания.