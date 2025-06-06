Победная серия прервалась: сборная России сыграла вничью с Нигерией

Сухая серия сборной России прервалась Источник: пресс-служба РФС











Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Нигерии. Рассказываем, как проходил матч в «Лужниках».

Победная серия

Команда Валерия Карпина подходила к матчу с весомой серией без поражений. Она не пропускала полтора года и выиграла 8 последних матчей с общим счетом 44:0. В рейтинге ФИФА сборная России расположилась на 35-м месте.

Сборная Нигерии казалась непростым соперником (43-е место в рейтинге ФИФА). На чемпионат мира — 2022 она не квалифицировалась, но до этого не пропускала три мундиаля подряд. В 2023 году Нигерия дошла до финала Кубка Африки, но проиграла там команде Кот-д’Ивуара.

В составе команды есть футболисты больших европейских клубов, но некоторые из них в Россию не приехали. Официальная причина — травмы и семейные обстоятельства.

«Окей, нет лидеров, но другие футболисты, которые сегодня выйдут, для нас это будет серьезная проверка. И мне очень хочется, чтобы эта проверка совершилась. Чтобы понять наш уровень, проверить себя именно на таком уровне сопротивления, какой будет со стороны Нигерии», — сказал Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» за час до начала матча.

У самой сборной России были не все сильнейшие. Не приехали полузащитники Алексей Миранчук из «Атланты» и Александр Головин из «Монако».

Ставка на «Ростов»

Стартовый состав сборной России большого удивления не вызвал. Место в воротах занял Матвей Сафонов, выигравший с ПСЖ Лигу чемпионов. В поле вышли четыре футболиста «Ростова»: защитники Виктор Мелехин, Максим Осипенко и Илья Вахания, нападающий Николай Комличенко.

Главной звездой в составе сборной Нигерии был нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе.

Источник: пресс-служба РФС











Сафонов на высоте

Первый тайм получился закрытым. Обе команды нанесли мало ударов по воротам другу друга — 3:2 в пользу России. Счет в матче был открыт на 27-й минуте. Данил Круговой ворвался в штрафную и прострелил на Николая Комличенко. Защитник сборной Нигерии Семи Аджайи попробовал перехватить передачу, но срезал мяч в свои ворота — 1:0.

На 37-й минуте Фисайо Деле-Баширу мог сравнять счет. Полузащитник вышел один на один с Матвеем Сафоновым, но переиграть вратаря не смог. До перерыва счет не изменился.

На 56-й минуте дебютант сборной России Виктор Мелехин мог удвоить преимущество, но с линии вратарской ударил мимо ворот.

На 72-й минуте счет стал равным. Матвей Сафонов слишком слабо отдал пас, нападающий Толу Арокодаре перехватил мяч и послал его в ворота — 1:1. Сухая серия сборной России длилась 845 минут.

На 88-й минуте полузащитник Дмитрий Баринов мог вывести команду России вперед. Он находился в метрах восьми от ворот, но попал в перекладину.