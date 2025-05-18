Лев Яшин показал выдающиеся успехи в футболе Источник: Dynamo.su











Бывшего игрока сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории. Он попал на первое место в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

На втором месте оказался итальянец Джанлуиджи Буффон, а на третьем — немец Мануэль Нойер. Четвертую строчку занял Икер Касильяс из Испании, пятую — Гордон Бэнкс из Англии, шестое место досталось Петру Чеху из Чехии. Седьмое место занял Дино Дзофф (Италия), восьмое — Зепп Майер (ФРГ), девятое — Рикардо Самора (Испания), завершает топ-10 Оливер Кан из Германии.

В составе сборной СССР футболист выиграл Олимпиаду 1956 года, стал чемпионом Европы в 1960-м, серебряным призером в 1964 году. Яшин трижды участвовал в чемпионате мира. Вместе с «Динамо» спортсмен пять раз побеждал в чемпионате СССР и трижды становился обладателем Кубка страны. Он стал первым и вратарем, кто выигрывал «Золотой мяч».