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Спорт Финал плей-офф В каких барах Ярославля можно будет посмотреть хоккей: список с адресами

В каких барах Ярославля можно будет посмотреть хоккей: список с адресами

В городе также оборудованы фан-зоны

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Где смотреть хоккей в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде смотреть хоккей в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где смотреть хоккей в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

17 мая запланирована выездная игра (6+) «Локомотива» с челябинским «Трактором». Матч начнется в 16:30 по московскому времени. Редакция 76.RU собрала список баров, где сегодня будут транслировать игру:

  • «Первый паб» (Московский проспект, 92);

  • Buter Bro Pub (улица Кирова, 10/25);

  • бар «Тап-Тап» (улица Свободы, 43);

  • Питейный дом Heimbrauer (улица Большая Октябрьская, 39);

  • Гастромаркет FoodPark (площадь Волкова, 3);

  • Hopmalt Pub (улица Нахимсона, 11).

Трансляции также можно посмотреть на телеканалах «Первый Ярославский», KHL, KHL Prime, «Матч ТВ» и на платформе «Кинопоиск».

Кроме того, в Ярославле работают две фан-зоны: на территории Вознесенских казарм и в «Арене-2000». Правда, вход на стадион платный. Билет стоит 100 рублей.

Напомним, что прошлая игра «Локомотива» и «Трактора» завершилась со счетом 4:1 в пользу железнодорожников. Таким образом, счет в серии составил 1–1.

А где вы будете смотреть матч?

Дома
В баре
В фан-зоне
В «Арене-2000»
На стадионе в Челябинске
Не смотрю хоккей
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Локомотив Плей-офф
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