В каких барах Ярославля можно будет посмотреть хоккей: список с адресами

Где смотреть хоккей в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











17 мая запланирована выездная игра (6+) «Локомотива» с челябинским «Трактором». Матч начнется в 16:30 по московскому времени. Редакция 76.RU собрала список баров, где сегодня будут транслировать игру:

«Первый паб» (Московский проспект, 92);

Buter Bro Pub (улица Кирова, 10/25);

бар «Тап-Тап» (улица Свободы, 43);

Питейный дом Heimbrauer (улица Большая Октябрьская, 39);

Гастромаркет FoodPark (площадь Волкова, 3);

Hopmalt Pub (улица Нахимсона, 11).

Трансляции также можно посмотреть на телеканалах «Первый Ярославский», KHL, KHL Prime, «Матч ТВ» и на платформе «Кинопоиск».

Кроме того, в Ярославле работают две фан-зоны: на территории Вознесенских казарм и в «Арене-2000». Правда, вход на стадион платный. Билет стоит 100 рублей.

Напомним, что прошлая игра «Локомотива» и «Трактора» завершилась со счетом 4:1 в пользу железнодорожников. Таким образом, счет в серии составил 1–1.