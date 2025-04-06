«Я мог оставить пару пальцев в Якутии»: как айтишник после инсульта бегает в -50

Антон Щанкин говорит, что бег кардинально меняет всех людей. Если, конечно, бежать в нужном направлении Источник: Антон Щанкин











История жителя Тольятти напоминает жизнеописание Форреста Гампа в той части, что касается бега. «Беги, Форрест, беги!» — говорили киноперсонажу мать и девушка. «Беги, бро, беги!» — сказал близкий друг Антону и дал, что называется, пинка. Настолько волшебного, что Антон бежит уже шесть лет подряд и готов делать это дальше. В снег, дождь и лютые морозы. TOLYATTY.RU рассказывает историю айтишника, который из угрюмого интроверта превратился в оптимиста-экстремала.

«Антоша, мы все уронили…»

Бывалые бегуны ловят кайф, общаются и веселятся на забегах Источник: Антон Щанкин











Антон Щанкин — успешный IT-менеджер, который ведет направление в компании Gismeteo. Молодой, энергичный активист и оптимист с прекрасным чувством юмора. Несколько лет назад вы бы его вряд ли узнали. Это был замкнутый интроверт, погруженный в цифры и коды.

Решение пойти в IT Антон принял еще в школе, когда увлекся компьютерами. Тогда профессия мейнстримом не была, влекла к себе энтузиастов, которые узнавали всё сами. Начинал Антон инженером электросвязи в интернет-компании, дорос до менеджера по IT на европейском предприятии автокомпонентов:

— Но тут настал этап, который можно охарактеризовать так: «Антоша, мы всё уронили…» Годы шли. Сидячий образ жизни, отсутствие режима, неправильное питание. Тогда я был чемпионом мира в потреблении кофе «3 в 1» с тонной сахара и, если везло, печеньками. Решение рабочих задач было важнее решения задачи правильно кушать и хорошо спать — так в моей профессии (и не только моей) живут многие.

К 32 годам сил не осталось. Как будто выключатель сработал. Хотя должность и зарплата свидетельствовали о некотором успехе.

— К этому возрасту все нормальные люди только начинают радоваться жизни, я же потерял желание жить. Ходил, на всех ворчал, был вечно недоволен, мысль одна: «Да что вы все ко мне прицепились?» В итоге понял, что вообще не хочу работать, и уволился в никуда, — рассказывает Антон.

Он признается, что решение уйти в никуда было не самой гениальной идеей. Ждали далеко не везде, а деньги кончались. Удаленки в том объеме, как сейчас, тогда не было, разовые заказы не покрывали потребности. Пришлось стать тем самым таксистом, который знает всё обо всём, но почему-то крутит баранку. И снова Антон жил в режиме «3 в 1».

В итоге перевыполнил план: доломал машину, на которой таксовал, и организм. В один момент Антон обнаружил, что потерял дар речи.

Это случилось на одном из финальных интервью — айтишник пытался устроиться на работу:

— Меня что-то спросили на английском — такое было требование у работодателя, — я в ответ не могу ни слова произнести. Язык не слушается, во рту каша. Меня спрашивают: «Антон, что с твоим английским?» А я уже и по-русски-то не особо…

Пришел в поликлинику и узнал, что на ногах перенес инсульт. Врачи, мягко говоря, присели: такой молодой, и уже инсульт! Казалось бы, откуда?

— Я не курил и спиртным не увлекался. Началось лечение: препараты, процедуры, капельницы… Когда пришел в себя, понял, что надо радикально менять образ жизни. Всё, я прошел точку невозврата, — рассказывает Антон.

Однажды ему позвонил друг. Дело было 31 декабря 2018 года. Руслан предложил отпраздновать Новый год в компании, Антон согласился и приехал в пригород Тольятти. Видимо, вид у него был так себе — весь праздник друзья обсуждали его здоровье, а заодно и образ жизни. Поднимали бокалы за ЗОЖ.

— Смешно звучит, но так и было. Тогда Руслан предложил начать бегать и поделился экипировкой. Много вещей отдал: кроссовки, шорты, майки, верхнюю одежду, часы с пульсометром купил мне. Я благодарен ему за этот старт. Очень повезло, что Руслан — мой друг, — вспоминает Антон.

«Ушел по колено в воду, вскоре провалился по пояс»

Тренировки Антон начинал в одном из беговых сообществ Источник: Антон Щанкин











Под ногами была замерзшая вода. По факту — «бутерброд» изо льда, холодной воды и снега Источник: Антон Щанкин











В один момент по пояс провалился в воду, но до финала добежал Источник: Антон Щанкин











Через два месяца Антону удалось устроиться на работу. Он снова начинал с низов, с должности инженера 2-й категории. В этом же месяце прошло первое беговое испытание «Тремоло Challenge» — ежегодный региональный забег по Волге в Тольятти. Тогда надо было пробежать 10 или 21 километр на выбор.

Дистанция марафона — 42 километра 195 метров. Это классическая олимпийская легкоатлетическая дисциплина для женщин и мужчин. Дистанция полумарафона в два раза короче марафонской — 21 километр 97,5 метра.

— Нас перебросили на ту сторону Волги на автобусе, а обратно мы должны были бежать через замерзшую Волгу. Вернее, она должна была замерзнуть. На деле под ногами был «сэндвич»: лед выступал в роли тостов, начинкой — ледяная вода. Я первые 5 километров радовался, что мне везет и под ногами твердая поверхность. Потом ушел по колено в воду, вскоре провалился по пояс. Когда выбрался, начался бег на месте: рыхлый снег перемалывался под ногами и дико тормозил. Но свои 10 километров я все-таки сделал.

Крупный забег — это всегда праздник. Организаторы делают всё, чтобы событие запомнилось. Перед началом — шоу и регистрация для гостей и участников. На самой дистанции — поддержка и питание. Чтобы попасть на этот праздник жизни, нужно выкупить слот участника и предоставить справку о прохождении медкомиссии. Чем серьезнее мероприятие, тем более серьезное обследование необходимо будет пройти, — говорит Антон.

Его здоровье к тому моменту позволяло проходить аттестацию — Антон решил покорять дистанции разной длины и сложности.

Лично я за суперрезультатами никогда не гнался. Мой личный рекорд — 10 километров за 43 минуты в начале сезона. Неплохо для человека, который всю жизнь провел в компьютерном кресле. Мог бы и быстрее, но получил травму. Антон Щанкин марафонец, бегун, экстремал, IT-менеджер

Антон бегал по Самарской области и Татарстану, по Турции и Голландии. И уверяет, что бег позволяет получить несколько радостей одновременно: укрепить здоровье, испытать себя на прочность и мир посмотреть.

— Люди ездят за границу за впечатлениями. Мы, бегуны, тоже. Дистанции организуют в очень красивых местах! В Стамбуле трасса шла по городу и вдоль моря, залива Босфор. Представьте: синее небо, крепость, чайки кружат, туристы счастливые ходят. Всю дорогу до Голубой мечети (памятник архитектуры, визитная карточка Стамбула), а там у нас был финиш, бежал и улыбался, так было хорошо.

Марафонец бежал под теплым турецким солнцем под крики чаек Источник: Антон Щанкин











В Амстердаме было тоже атмосферно, но проникнуться увиденным не смог: чувствовал себя неважно. Приехал в Голландию простывшим, но все-таки вышел на трассу, говорит Антон.

В России, по признанию айтишника, места тоже живописные. Как-то он бежал осенью, было всего 5 градусов тепла, зато вокруг — зеленое, красное, рыжее.

«Бежал и беседовал с духами»

В этой части планеты бывает и -70, так что -50 — еще тепло Источник: Антон Щанкин











В январе Антон вернулся с экстремального марафона «Полюс холода», который каждый год проходит в Якутии, в селе Оймякон. Это место — одна из самых холодных точек планеты.

Оймякон — село в Оймяконском улусе (районе) Якутии, известное как один из «полюсов холода» на планете. По ряду параметров Оймяконская долина — наиболее суровое место на Земле: зимой температура воздуха может опускаться ниже -60 °С.

Бегать в лютый мороз Антон приехал вместе с группой поддержки — дочкой и женой Надеждой. Надежда ехала помогать мужу, но внезапно для себя решила поучаствовать и пробежала 5 километров по замерзшей трассе.

— Старт на короткие дистанции был за день до марафона, поэтому Надежда бежала в другой день. Побежала в унтах и моей куртке и набежала на первое место в своей категории, — говорит Антон.

Дистанцию Надежда бежала в унтах и куртке мужа с укутанным лицом Источник: Антон Щанкин











Надежду на финише встретили персонажи из северных сказок Источник: Антон Щанкин

Бегали марафонцы в многослойной экипировке, даже пришлось надевать сразу две пары перчаток. И всё равно Антон говорит, что чуть не остался без пальцев. К тому же бегуну временами было страшно. Стартовали в 7 утра. Градусники показывали минус 48, стоял густой туман, трасса без единой живой души. В общем-то, это была и не она, а проселок, пробитый грейдером между двумя якутскими деревушками.

— Я бегу, не могу поймать нужную волну, пытаюсь настроиться. И дороги не вижу: темно. Чувствую, что мороз бежит по коже. Жутковато. Говорю сам себе: беги вперед, не ошибешься. Так и продолжаю во тьме и тишине — слышу только свое дыхание. Тут вспомнил, как перед забегом нас наставлял тренер, коренной житель Якутии. Он, матерый спортсмен, тогда посоветовал поговорить с духами, причем рекомендовал это делать на полном серьезе, — говорит Антон.

В таких юртах якутские сельчане не живут. Их строят для туристов Источник: Антон Щанкин











Примерно так выглядела трасса уже после «разговоров с духами», когда рассвело Источник: Антон Щанкин











Со стороны может показаться, что я был слегка не в себе. Но, ребята, там во что угодно поверишь! К тому же в падающих самолетах атеистов нет. Антон Щанкин марафонец, экстремал, IT-менеджер

И он заговорил — про себя, конечно, в мыслях:

— Сначала думаю, что, наверное, есть дух дороги. Слушай, говорю, мужик, ты прости, что мы по тебе грейдером прошлись, помоги добежать до первого чек-поинта с теплым питьем (он был через 7 километров). Чувствую, что под ногами появились участки, где легче бежится. Благодарю. Бегу дальше. Говорю с духом зари, мол, выглядывай быстрее. Вижу — сбоку зарево. Сказал спасибо духу ветра за то, что спит до сих пор. В минус 50 ветер был бы, сами понимаете, некстати.

Чек-поинты — пункты, где бегунам дают воду, еду, специальные напитки-изотоники, при необходимости лекарства или сменную экипировку.

Мог оставить пару пальцев там, в далеком Оймяконе. Ошибся в выборе экипировки — перчаток. Повезло, что мимо ехала машина, а в ней жена и еще один участник забега.

— Видимо, духи точно были в тот день на моей стороне: они оказались рядом со мной по чистой случайности и помогли поменять перчатки — свои я отрывал от кожи зубами, настолько смерзлись с рукой, — признается Антон.

Антона поприветствовали Чысхаан, то есть Дед Мороз, и его внучка по имени Хаарчаана (Снежинка) Источник: Антон Щанкин











Жена Надя поддерживает все авантюры мужа и всегда оказывается в нужное время в нужном месте Источник: Антон Щанкин

В семье растет дочка Аврора — и тоже бегает Источник: Антон Щанкин











— Бег дался мне в тот раз тяжело. Решил для себя, что стану сильнее, буду больше тренироваться. Ребята на марафон приехали сильнейшие, это очень заряжает, мотивирует, на них хочется равняться, — рассказывает бегун.

Новичкам, которые только решили бегать, Антон советует не спешить.

— Люди бегут «с дивана». Особенно активно после зимы, буквально как снег сойдет. Если гнаться за временем или выходить сразу на длинные дистанции, легко получить травму, закрепить плохую технику и навредить себе. Бегайте в удовольствие, немного, не спеша, на низком пульсе. Бег не должен вызывать дискомфорт.

Бег — это про счастье. У нас мощный выброс эндорфинов происходит. Там такая биохимия потом в крови плещется! Видели вы когда-то депрессивных, хмурых бегунов? Их не бывает! Антон Щанкин марафонец, экстремал, IT-менеджер

В идеале, по словам Антона, лучше пойти в зал и взбодрить себя по части ОФП (общей физической подготовки) — к сезону можно готовиться и зимой в помещении. И не забывайте про хорошую экипировку. Кроссовки, например, делают под разные виды поверхностей, под уровень подготовки. Они спасают от травм суставов, «приколов» с седалищным нервом и «грушевидкой», которые могут очень быстро выйти из строя.

Грушевидная мышца — это небольшая мышца внутренней группы тазовых мышц, расположенная в глубине ягодиц. По форме напоминает грушу.

— Я прочувствовал всё на своем опыте, не повторяйте моих ошибок. Опять-таки, все эти тонкости лучше объяснит тренер. Кроме того, научит бегать красиво, с подъемом бедра, что скажется и на качестве бега. Наставники есть в любом беговом сообществе, практически во всех городах России. Ну и не спешите испытывать себя на прочность. Рассчитывайте силы, обязательно следите за пульсом, — говорит Антон.

Он поясняет, что важно бежать аккуратно, в одном темпе и на низком пульсе.