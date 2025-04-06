«Я мог оставить пару пальцев в Якутии»: как айтишник после инсульта бегает в -50

История жителя Тольятти напоминает жизнеописание Форреста Гампа в той части, что касается бега. «Беги, Форрест, беги!» — говорили киноперсонажу мать и девушка. «Беги, бро, беги!» — сказал близкий друг Антону и дал, что называется, пинка. Настолько волшебного, что Антон бежит уже шесть лет подряд и готов делать это дальше. В снег, дождь и лютые морозы. TOLYATTY.RU рассказывает историю айтишника, который из угрюмого интроверта превратился в оптимиста-экстремала.
«Антоша, мы все уронили…»
Антон Щанкин — успешный IT-менеджер, который ведет направление в компании Gismeteo. Молодой, энергичный активист и оптимист с прекрасным чувством юмора. Несколько лет назад вы бы его вряд ли узнали. Это был замкнутый интроверт, погруженный в цифры и коды.
Решение пойти в IT Антон принял еще в школе, когда увлекся компьютерами. Тогда профессия мейнстримом не была, влекла к себе энтузиастов, которые узнавали всё сами. Начинал Антон инженером электросвязи в интернет-компании, дорос до менеджера по IT на европейском предприятии автокомпонентов:
— Но тут настал этап, который можно охарактеризовать так: «Антоша, мы всё уронили…» Годы шли. Сидячий образ жизни, отсутствие режима, неправильное питание. Тогда я был чемпионом мира в потреблении кофе «3 в 1» с тонной сахара и, если везло, печеньками. Решение рабочих задач было важнее решения задачи правильно кушать и хорошо спать — так в моей профессии (и не только моей) живут многие.
К 32 годам сил не осталось. Как будто выключатель сработал. Хотя должность и зарплата свидетельствовали о некотором успехе.
— К этому возрасту все нормальные люди только начинают радоваться жизни, я же потерял желание жить. Ходил, на всех ворчал, был вечно недоволен, мысль одна: «Да что вы все ко мне прицепились?» В итоге понял, что вообще не хочу работать, и уволился в никуда, — рассказывает Антон.
Он признается, что решение уйти в никуда было не самой гениальной идеей. Ждали далеко не везде, а деньги кончались. Удаленки в том объеме, как сейчас, тогда не было, разовые заказы не покрывали потребности. Пришлось стать тем самым таксистом, который знает всё обо всём, но почему-то крутит баранку. И снова Антон жил в режиме «3 в 1».
В итоге перевыполнил план: доломал машину, на которой таксовал, и организм. В один момент Антон обнаружил, что потерял дар речи.
Это случилось на одном из финальных интервью — айтишник пытался устроиться на работу:
— Меня что-то спросили на английском — такое было требование у работодателя, — я в ответ не могу ни слова произнести. Язык не слушается, во рту каша. Меня спрашивают: «Антон, что с твоим английским?» А я уже и по-русски-то не особо…
Пришел в поликлинику и узнал, что на ногах перенес инсульт. Врачи, мягко говоря, присели: такой молодой, и уже инсульт! Казалось бы, откуда?
— Я не курил и спиртным не увлекался. Началось лечение: препараты, процедуры, капельницы… Когда пришел в себя, понял, что надо радикально менять образ жизни. Всё, я прошел точку невозврата, — рассказывает Антон.
Однажды ему позвонил друг. Дело было 31 декабря 2018 года. Руслан предложил отпраздновать Новый год в компании, Антон согласился и приехал в пригород Тольятти. Видимо, вид у него был так себе — весь праздник друзья обсуждали его здоровье, а заодно и образ жизни. Поднимали бокалы за ЗОЖ.
— Смешно звучит, но так и было. Тогда Руслан предложил начать бегать и поделился экипировкой. Много вещей отдал: кроссовки, шорты, майки, верхнюю одежду, часы с пульсометром купил мне. Я благодарен ему за этот старт. Очень повезло, что Руслан — мой друг, — вспоминает Антон.
«Ушел по колено в воду, вскоре провалился по пояс»
Через два месяца Антону удалось устроиться на работу. Он снова начинал с низов, с должности инженера 2-й категории. В этом же месяце прошло первое беговое испытание «Тремоло Challenge» — ежегодный региональный забег по Волге в Тольятти. Тогда надо было пробежать 10 или 21 километр на выбор.
Дистанция марафона — 42 километра 195 метров. Это классическая олимпийская легкоатлетическая дисциплина для женщин и мужчин. Дистанция полумарафона в два раза короче марафонской — 21 километр 97,5 метра.
— Нас перебросили на ту сторону Волги на автобусе, а обратно мы должны были бежать через замерзшую Волгу. Вернее, она должна была замерзнуть. На деле под ногами был «сэндвич»: лед выступал в роли тостов, начинкой — ледяная вода. Я первые 5 километров радовался, что мне везет и под ногами твердая поверхность. Потом ушел по колено в воду, вскоре провалился по пояс. Когда выбрался, начался бег на месте: рыхлый снег перемалывался под ногами и дико тормозил. Но свои 10 километров я все-таки сделал.
Крупный забег — это всегда праздник. Организаторы делают всё, чтобы событие запомнилось. Перед началом — шоу и регистрация для гостей и участников. На самой дистанции — поддержка и питание. Чтобы попасть на этот праздник жизни, нужно выкупить слот участника и предоставить справку о прохождении медкомиссии. Чем серьезнее мероприятие, тем более серьезное обследование необходимо будет пройти, — говорит Антон.
Его здоровье к тому моменту позволяло проходить аттестацию — Антон решил покорять дистанции разной длины и сложности.
Лично я за суперрезультатами никогда не гнался. Мой личный рекорд — 10 километров за 43 минуты в начале сезона. Неплохо для человека, который всю жизнь провел в компьютерном кресле. Мог бы и быстрее, но получил травму.
Антон бегал по Самарской области и Татарстану, по Турции и Голландии. И уверяет, что бег позволяет получить несколько радостей одновременно: укрепить здоровье, испытать себя на прочность и мир посмотреть.
— Люди ездят за границу за впечатлениями. Мы, бегуны, тоже. Дистанции организуют в очень красивых местах! В Стамбуле трасса шла по городу и вдоль моря, залива Босфор. Представьте: синее небо, крепость, чайки кружат, туристы счастливые ходят. Всю дорогу до Голубой мечети (памятник архитектуры, визитная карточка Стамбула), а там у нас был финиш, бежал и улыбался, так было хорошо.
В Амстердаме было тоже атмосферно, но проникнуться увиденным не смог: чувствовал себя неважно. Приехал в Голландию простывшим, но все-таки вышел на трассу, говорит Антон.
В России, по признанию айтишника, места тоже живописные. Как-то он бежал осенью, было всего 5 градусов тепла, зато вокруг — зеленое, красное, рыжее.
«Бежал и беседовал с духами»
В январе Антон вернулся с экстремального марафона «Полюс холода», который каждый год проходит в Якутии, в селе Оймякон. Это место — одна из самых холодных точек планеты.
Оймякон — село в Оймяконском улусе (районе) Якутии, известное как один из «полюсов холода» на планете. По ряду параметров Оймяконская долина — наиболее суровое место на Земле: зимой температура воздуха может опускаться ниже -60 °С.
Бегать в лютый мороз Антон приехал вместе с группой поддержки — дочкой и женой Надеждой. Надежда ехала помогать мужу, но внезапно для себя решила поучаствовать и пробежала 5 километров по замерзшей трассе.
— Старт на короткие дистанции был за день до марафона, поэтому Надежда бежала в другой день. Побежала в унтах и моей куртке и набежала на первое место в своей категории, — говорит Антон.
Бегали марафонцы в многослойной экипировке, даже пришлось надевать сразу две пары перчаток. И всё равно Антон говорит, что чуть не остался без пальцев. К тому же бегуну временами было страшно. Стартовали в 7 утра. Градусники показывали минус 48, стоял густой туман, трасса без единой живой души. В общем-то, это была и не она, а проселок, пробитый грейдером между двумя якутскими деревушками.
— Я бегу, не могу поймать нужную волну, пытаюсь настроиться. И дороги не вижу: темно. Чувствую, что мороз бежит по коже. Жутковато. Говорю сам себе: беги вперед, не ошибешься. Так и продолжаю во тьме и тишине — слышу только свое дыхание. Тут вспомнил, как перед забегом нас наставлял тренер, коренной житель Якутии. Он, матерый спортсмен, тогда посоветовал поговорить с духами, причем рекомендовал это делать на полном серьезе, — говорит Антон.
Со стороны может показаться, что я был слегка не в себе. Но, ребята, там во что угодно поверишь! К тому же в падающих самолетах атеистов нет.
И он заговорил — про себя, конечно, в мыслях:
— Сначала думаю, что, наверное, есть дух дороги. Слушай, говорю, мужик, ты прости, что мы по тебе грейдером прошлись, помоги добежать до первого чек-поинта с теплым питьем (он был через 7 километров). Чувствую, что под ногами появились участки, где легче бежится. Благодарю. Бегу дальше. Говорю с духом зари, мол, выглядывай быстрее. Вижу — сбоку зарево. Сказал спасибо духу ветра за то, что спит до сих пор. В минус 50 ветер был бы, сами понимаете, некстати.
Чек-поинты — пункты, где бегунам дают воду, еду, специальные напитки-изотоники, при необходимости лекарства или сменную экипировку.
Мог оставить пару пальцев там, в далеком Оймяконе. Ошибся в выборе экипировки — перчаток. Повезло, что мимо ехала машина, а в ней жена и еще один участник забега.
— Видимо, духи точно были в тот день на моей стороне: они оказались рядом со мной по чистой случайности и помогли поменять перчатки — свои я отрывал от кожи зубами, настолько смерзлись с рукой, — признается Антон.
— Бег дался мне в тот раз тяжело. Решил для себя, что стану сильнее, буду больше тренироваться. Ребята на марафон приехали сильнейшие, это очень заряжает, мотивирует, на них хочется равняться, — рассказывает бегун.
Новичкам, которые только решили бегать, Антон советует не спешить.
— Люди бегут «с дивана». Особенно активно после зимы, буквально как снег сойдет. Если гнаться за временем или выходить сразу на длинные дистанции, легко получить травму, закрепить плохую технику и навредить себе. Бегайте в удовольствие, немного, не спеша, на низком пульсе. Бег не должен вызывать дискомфорт.
Бег — это про счастье. У нас мощный выброс эндорфинов происходит. Там такая биохимия потом в крови плещется! Видели вы когда-то депрессивных, хмурых бегунов? Их не бывает!
В идеале, по словам Антона, лучше пойти в зал и взбодрить себя по части ОФП (общей физической подготовки) — к сезону можно готовиться и зимой в помещении. И не забывайте про хорошую экипировку. Кроссовки, например, делают под разные виды поверхностей, под уровень подготовки. Они спасают от травм суставов, «приколов» с седалищным нервом и «грушевидкой», которые могут очень быстро выйти из строя.
Грушевидная мышца — это небольшая мышца внутренней группы тазовых мышц, расположенная в глубине ягодиц. По форме напоминает грушу.
— Я прочувствовал всё на своем опыте, не повторяйте моих ошибок. Опять-таки, все эти тонкости лучше объяснит тренер. Кроме того, научит бегать красиво, с подъемом бедра, что скажется и на качестве бега. Наставники есть в любом беговом сообществе, практически во всех городах России. Ну и не спешите испытывать себя на прочность. Рассчитывайте силы, обязательно следите за пульсом, — говорит Антон.
Он поясняет, что важно бежать аккуратно, в одном темпе и на низком пульсе.
— Мы успеваем рассказать друг другу байки, обменяться планами на жизнь, пошутить. Делаем всё ради удовольствия. Те же, кто кидаются на амбразуру, стремятся всех обогнать, резко набирают скорость, рискуют финишировать уже на том свете. К сожалению, такие случаи были, — рассказывает марафонец.