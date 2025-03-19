Ярославского хоккеиста на год отстранили от игр из-за допинга. Что он принимал

Егор Андриянов отбывает дисквалификацию по допингу Источник: Артём Устюжанин / E1.RU, 8.09.2023. «СКА-1946» — «Локо» | (OLIMPBET МХЛ 23/24)











14 марта 2025 стало известно о дисквалификации ярославского хоккеиста МХЛ Егора Андриянова на год. Санкции ввело антидопинговое агентство РУСАДА.

«Дисквалифицировать спортсмена Андриянова Егора на 1 год за нарушение, предусмотренное Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 25 октября 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 12 апреля 2024 года», — написали на сайте антидопингового агентства.

Судя по информации с сайта «Русада», в крови защитника нашли карбокси-тетрагидроканнабинол. Вещество относится к классу S8 — каннабиноиды. По классификации «Русада», за обнаружение этого вещества дисквалификация грозит только в период соревнований.

«Лига исполнила решение РУСАДА», — сообщили 76.RU в МХЛ.

Егор Андриянов находится в списке дисквалифицированных Источник: Антидопиговое агентство «Русада»











Егор Андриянов последний раз выходил на лед 8 апреля 2024 года в составе «Локо». В пятом матче против нижегородской «Чайки» в 1/4 плей-офф.