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Спорт Ярославского хоккеиста на год отстранили от игр из-за допинга. Что он принимал

Ярославского хоккеиста на год отстранили от игр из-за допинга. Что он принимал

Игрок отбывает дисквалификацию

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11 комментариев
Егор Андриянов отбывает дисквалификацию по допингу | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU, 8.09.2023. «СКА-1946»&nbsp;— «Локо» | (OLIMPBET МХЛ 23/24)Егор Андриянов отбывает дисквалификацию по допингу | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU, 8.09.2023. «СКА-1946»&nbsp;— «Локо» | (OLIMPBET МХЛ 23/24)

Егор Андриянов отбывает дисквалификацию по допингу

Источник:

14 марта 2025 стало известно о дисквалификации ярославского хоккеиста МХЛ Егора Андриянова на год. Санкции ввело антидопинговое агентство РУСАДА.

«Дисквалифицировать спортсмена Андриянова Егора на 1 год за нарушение, предусмотренное Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 25 октября 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 12 апреля 2024 года», — написали на сайте антидопингового агентства.

Судя по информации с сайта «Русада», в крови защитника нашли карбокси-тетрагидроканнабинол. Вещество относится к классу S8 — каннабиноиды. По классификации «Русада», за обнаружение этого вещества дисквалификация грозит только в период соревнований.

«Лига исполнила решение РУСАДА», — сообщили 76.RU в МХЛ.

Егор Андриянов находится в списке дисквалифицированных | Источник: Антидопиговое агентство «Русада»Егор Андриянов находится в списке дисквалифицированных | Источник: Антидопиговое агентство «Русада»

Егор Андриянов находится в списке дисквалифицированных

Источник:

Егор Андриянов последний раз выходил на лед 8 апреля 2024 года в составе «Локо». В пятом матче против нижегородской «Чайки» в 1/4 плей-офф.

Ранее стало известно, что ярославская молодежка вышла в плей-офф. «Локо» находится на третьем месте конференции Запад с 74 очками. Впереди у команды последний матч в сезоне. Он пройдет на домашнем льду 22 марта. Ярославцы примут череповецкий «Алмаз»(6+).

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Комментарии
11
Гость
6 часов
За наркотики (допинг) выгонять из спорта пожизненно .
Гость
5 часов
Кажется, расслабился паренёк незадолго до того, как пробу брали.
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