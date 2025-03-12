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Двигает трамваи с поездами и тягает вертолеты. Как живет самая сильная женщина России с тяжелой судьбой — видео

Оксана Кошелева рассказала, как девочка из приюта стала известным пауэрлифтером

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2 комментария

История самой сильной женщины в России Оксаны Кошелевой

Источник:

Звезда шоу «Титаны» (18+) на ТНТ 42-летняя Оксана Кошелева по прозвищу Скала откровенно рассказала о своей жизни, детстве и как она стала самой сильной женщиной в России. Она пауэрлифтер, профессионально тягает многотонные вертолеты, поезда и трамваи.

Самая сильная женщина в России родилась в неблагополучной семье — в четыре месяца ее чуть не утопила собственная мать. Но девочка выжила благодаря милиционеру, который ее спас, и попала в детский дом, а оттуда — в приемную семью. Там Оксане тоже не повезло — новые родители не справились с ней и вернули девочку в приют.

О том, как сложилась жизнь Оксаны Кошелевой, — смотрите в отдельном видео.

После выпуска из детдома Оксана училась на зоотехника. Потом поняла, что это занятие не ее. Затем были морское училище, кинотехникум, аграрный техникум, юрфак и институт иностранных языков. Но диплом так и не получила. Зато к 23 годам Кошелеву увлек спорт.

Прозвище Скала Оксана получила, когда готовилась к новому рекорду, в 2017 году она сдвинула с места два трамвая. Наши коллеги из IRCITY.RU наблюдали за тем, как рождается рекорд.

«Я должна была двигать два сцепленных друг с другом трамвая. В общей сложности они весили 36 тонн, — рассказывает спортсменка. — Перед пресс-конференцией мой друг предложил такое прозвище, сославшись на Дуэйна Джонсона (американский актер с прозвищем Скала. Прим. ред.). „Ты как камень, как настоящая скала!“ — сказал. Имя закрепилось уже после рекорда, когда стали появляться заголовки в духе „Русская сибирячка Оксана Скала Кошелева установила уникальный рекорд“».

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Комментарии
2
Гость
2 часа
Андроид или трансгендер? или мы не понимаем это другое?
Гость
2 часа
да нунафиг
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