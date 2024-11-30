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Спорт На это холодно даже смотреть: заслуженный врач России рисует, плавая в ледяном водохранилище

На это холодно даже смотреть: заслуженный врач России рисует, плавая в ледяном водохранилище

Глядя на эти фото, хочется срочно погреться

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1 комментарий

Пластический хирург Вадим Кеосьян

Источник:

Вадим Кеосьян — заслуженный врач Российской Федерации. Он живет в Красноярске, заведует микрохирургическим отделением краевой больницы, эксперт в области пластической хирургии, о нем сняли документальный фильм. У микрохирурга экстремальное увлечение: он любит плавать в холодной воде и создавать GPS-рисунки. Портал NGS24.RU понаблюдал за тем, как это происходит.

GPS-рисование (от англ. GPS Drawing) — метод рисования, при котором художник использует устройство глобальной системы позиционирования (GPS) и следует по заданному маршруту, для того чтобы создать изображение.

Колотун как сократительный термогенез

Холод сырой, пронизывающий, у Вадима от него волосы дыбом на голом теле. Микрохирург натягивает шапку, термобелье, шерстяной свитер, следом — утепленные штаны, пуховик, ботинки. Все эти вещи лежали в сумке в определенном порядке. По списку. Но утепление не спасает. Вадима колотит изнутри так, что он расплескивает на варежки горячий чай. Еще раз пытается поднести кружку ко рту.

Надо, чтобы не замерзнуть, одеваться быстрее

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Список вещей

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Волосы дыбом от переохлаждения

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В сократительном термогенезе

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— Сократительный термогенез (процесс производства тепла в организме — Прим. ред.). Полезная штука, быстро выделяет тепло, — старательно выговаривая замерзшими губами слова, поясняет Вадим Кеосьян. Он все еще приходит в себя после 15-минутного заплыва. Шутка ли, преодолеть полкилометра в пока не покрывшейся коркой льда воде.

Под берегом

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На волне

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За спиной Вадима — снег, от него всё сильнее рябит в глазах, и гладь водохранилища, будто в сломанном черно-белом телевизоре, становится всё более серой.

Водохранилище

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«Колотун» у нашего героя уже привычный, скоро пройдет. Зато оттуда, с моря (так местные жители называют вдохранилище на Енисее — Прим. ред.), Вадим «принес» тюльпан. Еще одно произведение в коллекции GPS-рисования в экстремальных условиях…

Начало рисунка

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Лицо нестерпимо болит

Микрохирург приезжает на Шумихинский залив с наступлением холодов почти каждую неделю. Один или с женой, друзьями.

Залив Шумиха — популярное место отдыха у жителей Красноярска, находится рядом с местной ГЭС, к нему удобно подъезжать на машине.

Вадим замер

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Хирург измеряет температуру воды

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План действий

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Перед тем как поплыть, измеряет температуру воды. Сегодня около плюс восьми. Затем корректирует по берегам план рисунка и точки ориентира, коротко разминается и переодевается в гидрокостюм. Еще на берегу встает на колено, словно поклоняется морю, а на самом деле ополаскивает лицо.

На старте

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— На лицо, когда погружаешься в воду, приходится первый холодовой удар. Оно начинает сильно болеть. Плывешь медленнее, пока оно привыкнет. Потом боль проходит, только зубы мерзнут, — рассказывает Вадим. — Дальше замораживаются руки, надо пересилить себя, грести. И не промахнуться с длиной отрезков, чтобы рисунок получился. Допустим, дуга длиной 40 метров — это 20 пар гребков. Вот, считаешь, и вроде элементарное действие, а дается сложно, потому что организм в этот момент переключается на режим выживания — мозгу при охлаждении и физнагрузке не хватает крови и кислорода, они идут в кожу и мышцы. Начинаешь значительно хуже соображать, серьезно. Гребешь, а сам вспоминаешь: какой по счету отрезок проходишь.

Гребки по счету

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Еще 100 метров

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Раньше Вадим плавал в длинном гидрокостюме. В этом сезоне перешел на короткий. Открытых частей тела больше, ощущения острее, а переодеваться удобнее. Одна рука в перчатке, чтобы часы, которые прописывают трек, раньше времени не выключились от холода. Отлаженными гребками Вадим проходит метры темной студеной воды. Здесь — на берегу — пока наблюдаешь за ним, слегка бросает в жар: организм инстинктивно, от одного вида купающегося в холодной воде человека, вырабатывает больше тепла.

На Шумихе зима

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Давай не будем, когда уже лед

Отрисовав бутон, Вадим останавливается в воде на короткую передышку. Неподалеку шумит приглушенный снегопадом лодочный мотор: люди перебираются на тот берег. Рядом рыбак безуспешно пытается что-то выудить. Он под толстым слоем одежды, ему тепло и хорошо. Рыбак не спеша, в подробностях, начинает рассказывать длинную историю из своей жизни, пользуясь тем, что собеседник в воде и никуда не денется.

Попался рыбаку

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У Вадима же почти не получается поддержать разговор: замерзли губы. Он снова погружается в воду, чтобы создать стебель и закончить рисунок. С берега за ним внимательно наблюдает жена Наталья. Внешне спокойна.

Супруга Наталья Кеосьян

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Б-р-р-р — проверка на обморожение

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— Я на интуитивном уровне чувствую, насколько холодно, как он себя чувствует, как выглядит перед тем, как выехать и в процессе. Вот эти клинические данные помогают мне спокойнее круги нарезать [по берегу], пока он плавает, — говорит Наталья Кеосьян.

Она тоже врач. Генетик. Наталья, в отличие от мужа, не любитель холодной воды, но понимает, как важно Вадиму его увлечение.

— Стараюсь, чтобы разум возобладал над попытками покорить стихию. Говорю: «Посмотри, морозы ударили, давай не будем, когда лед уже плавает». Иногда прислушивается, обещает сократить маршрут или перенести дату выезда. В целом, как врач, вижу, что негативных последствий, которые я могла бы себе представить, вроде бы нет.

Не потерять ориентиры

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Этой весной, в мае, Вадим Кеосьян устроил заплыв в честь своего дня рождения. Плюс двадцать на улице, море чистое и вроде бы прогретое. Уже в воде понял, что лед растаял всего несколько часов назад. Добрался до противоположного берега, обратно плыть не смог. Повезло, что поблизости оказались рыбаки на лодке…

Вадим Кеосьян

Источник:

— Четыре года назад меня попросили выступить за больницу в краевой спартакиаде. Проплыть надо было 25 метров в бассейне. Пошел тренироваться, — рассказывает Вадим. — И затянуло: 800 метров, километр. Летом — на водохранилище. Гидрокостюм дорогой купил. Нельзя пропадать ему. Опять же часы завелись. Проплыл туда-сюда — рисунок какой-то. Бегуны же бегают специально под изображение. Думаю: почему такое же на воде не организовать?

За последние несколько лет нарисовал холодное сердце и кардиограмму, ель, полумесяц и цветы…

Побережье Шумихи

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Возвращение

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Ты нормальный, когда боишься

Когда Вадим выходит из воды и проговаривает «Ощущения хорошие», то ему не до общения. В крови бушует адреналин. Быстрее переодеваться. Готов трек в виде тюльпана, и тут случилась импровизация: расположение цветка пришлось поменять, чтобы было удобнее ориентироваться.

GPS-тюльпан в заливе

Источник:

Семейное

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— Здесь почти как в медицинской операции: всё идет по плану, но по ходу дела что-то да будет экспромтом, — замечает Вадим.

Холод

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По будням, в почти обыкновенной жизни, он в операционных возвращает людей к «образу и подобию». Уже четверть века. Приживает пострадавшим отсеченные руки и пальцы, восстанавливает грудь женщинам, у которых из-за онкологии удалили молочные железы.

Вадим Кеосьян уплывает от стресса

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— Я недавно разбирался для себя, как появляется настрой, чтобы зайти в ледяную воду? Думаю, тут комбинация двух вещей: мотивации и веры, — говорит Вадим. — Мне интересно, это развивает и приносит удовольствие. Но тут главное другое: мое увлечение снижает общий стресс от жизни. После таких заплывов многие ситуации воспринимаешь много спокойнее. И я верю, что мой пример приносит пользу людям. Конечно, всегда есть некий страх: как всё закончится? Главное, чтобы он не сковывал моторику. И с ним нельзя бороться, от этого он только растет, будет всё хуже и хуже. Страшно всем. Нужно пропустить его через себя, сказать себе: да, это нормально. И он тут же уменьшится. Проверено.

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Комментарии
1
Гость
11 минут
Мазохизм возведённый в культ.
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