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Спорт эксклюзив Ледовое побоище: матч с участием рыбинского ХК «Полет» в Калуге закончился массовой дракой

Ледовое побоище: матч с участием рыбинского ХК «Полет» в Калуге закончился массовой дракой

Публикуем видео и комментарий тренера

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В конце матча между ХК «Полет» и ХК «Калуга вспыхнуло несколько драк

Массовой дракой закончился 26 октября матч между молодежной командой из рыбинского КХ «Полет» и их соперниками из КХ «Калуга». Ребята из Ярославской области играли на выезде. В Калуге два матча прошли подряд — 25 и 26 октября.

25 октября рыбинцы уступили со счетом 1:4. К концу матча 26 октября табло показывало 6:3 не в пользу КХ «Полет». Нервы хоккеистов явно были на пределе. В итоге матч завершился массовой дракой игроков, в которой участвовали почти все, кто находился на ледовой площадке.

По окончании матча соперники не стали жать друг другу руки, а по отдельности удалились с поля.

Видео потасовок

— Такой дичи еще не было! Рыбинск испортил игру своей грязью. Ужасное впечатление оставил после себя. Наши парни — молодцы, победили! — пишут отзывы калужские болельщики на странице своего клуба во «ВКонтакте».

Ситуацию порталу 76.RU прокомментировал главный тренер ХК «Полет» Илья Гусев:

— Одна из причин в том, что ребята были не согласны с некоторыми решениями судейской бригады. Кроме того, команда не хотела сдаваться, решила показать зубы, характер, стремилась всеми способами переломить ход встречи, — объяснил он.

Тренер добавил, что травм в потасовках никто из рыбинских хоккеистов не получил.

Есть вероятность, что за неспортивное поведение команду как-то накажут, но точно это пока не известно. Решение должен принять судейский комитет.

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