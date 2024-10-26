Ледовое побоище: матч с участием рыбинского ХК «Полет» в Калуге закончился массовой дракой

Массовой дракой закончился 26 октября матч между молодежной командой из рыбинского КХ «Полет» и их соперниками из КХ «Калуга». Ребята из Ярославской области играли на выезде. В Калуге два матча прошли подряд — 25 и 26 октября.
25 октября рыбинцы уступили со счетом 1:4. К концу матча 26 октября табло показывало 6:3 не в пользу КХ «Полет». Нервы хоккеистов явно были на пределе. В итоге матч завершился массовой дракой игроков, в которой участвовали почти все, кто находился на ледовой площадке.
По окончании матча соперники не стали жать друг другу руки, а по отдельности удалились с поля.
— Такой дичи еще не было! Рыбинск испортил игру своей грязью. Ужасное впечатление оставил после себя. Наши парни — молодцы, победили! — пишут отзывы калужские болельщики на странице своего клуба во «ВКонтакте».
Ситуацию порталу 76.RU прокомментировал главный тренер ХК «Полет» Илья Гусев:
— Одна из причин в том, что ребята были не согласны с некоторыми решениями судейской бригады. Кроме того, команда не хотела сдаваться, решила показать зубы, характер, стремилась всеми способами переломить ход встречи, — объяснил он.
Тренер добавил, что травм в потасовках никто из рыбинских хоккеистов не получил.
Есть вероятность, что за неспортивное поведение команду как-то накажут, но точно это пока не известно. Решение должен принять судейский комитет.