Россия завершила Олимпиаду в Париже: как выступили спортсмены и кто лучший?

Для российских спортсменов официально завершилась Олимпиада-2024 в Париже. В Играх приняли участие 15 спортсменов из России под нейтральным флагом.

Олимпиада стартовала 26 июля и закончится 11 августа. Российские спортсмены завершили свое участие в ней на два дня раньше. Последним выступил Захар Петров, он занял четвертое место в финальном заезде в дисциплине «каноэ-одиночки» на 1000 метров. В итоге за всю Олимпиаду-2024 серебряную и единственную медаль принесли теннисистки — 20-летняя Диана Шнайдер и 17-летняя Мирра Андреева в парном разряде.

Во время Олимпиады российские спортсмены выступали без флага. 8 декабря 2023 года МОК допустил спортсменов из России до соревнований, но с нейтральным статусом и ограничениями. Принять участие смогли только те, кто прошел индивидуальную квалификацию в своих видах спорта. В командных состязаниях Россия не участвовала. Многие российские спортсмены отказались от участия в Играх из-за дискриминации.

В список допущенных до Олимпиады попали 15 человек:

Результаты российских спортсменов





Среди теннисистов лучший результат показали Мирра Андреева и Диана Шнайдер, завоевав второе место в парном разряде. Эта победа принесла серебряную медаль. Даниил Медведев не смог выйти в 1/4 и уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. В микстах спортсменам из РФ удалось дойти максимум до 1/8 финала.





В индивидуальных гонках по велоспорту Тамара Дронова заняла 21-е место, Глеб Сырица — 31-е место, а Алена Иванченко — 72-е.





В финале прыжков на батуте Анжела Бладцева заняла пятую строчку.





Евгений Сомов не вышел в полуфинал по плаванию на дистанции в 50 метров вольным стилем.





Захар Петров приплыл четвертым в финале каноэ-одиночек на 1000 метров. И стал последним участником Олимпиады из России. Спортсмен преодолел дистанцию 1000 метров за три минуты 45,28 секунды. А в полуфинале он пришел третьим. Вместе с напарником Алексеем Коровашковым они пришли четвертыми, упустив медаль на сотые доли секунды.





Медальный зачет





В соревнованиях принимают участие команды из 208 стран, включая атлетов из РФ, Белоруссии и команду беженцев. Организаторы разыгрывают 329 комплектов наград. Состязания завершатся 11 августа, на данный момент медальный зачет выглядит так.





Лучший результат у США. Команда завоевала тридцать золотых, тридцать восемь серебряных и тридцать пять бронзовых медалей.





На втором месте — Китай. Спортсмены тридцать раз заняли первое место, двадцать пять раз — второе и девятнадцать — третье.





Тройку лидеров закрывает Австралия. Команда смогла положить в копилку страны восемнадцать золотых, четырнадцать серебряных и четырнадцать бронзовых медалей.





Четвертое место у хозяйки соревнований — Франции. У нее четырнадцать золотых, девятнадцать серебряных и двадцать две бронзовые медали.





На пятой строчке расположилась Великобритания. У нее четырнадцать золотых, семнадцать серебряных и двадцать одна бронзовая медаль.