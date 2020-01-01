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Наука Обзор

«Держат зарядку и до сих пор работают»: ярославцы показали свои первые сотовые телефоны

Неубиваемые были гаджеты

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Алексей собрал целую коллекцию!

Алексей собрал целую коллекцию!

Этими телефонами можно было хоть гвозди заколачивать. Можно было уронить и не переживать из-за треснувшего защитного стекла — его попросту не было. Пиликали эти мобилки пронзительно, игры были залипательные, а если кому посчастливилось купить телефон с полифонией — то это уже считалось невероятно круто! Ударившись в ностальгию, мы попросили ярославцев показать, какие у них были первые телефоны. Публикуем подборку. Был у вас такой?

— Пашет как новый, — говорит Сергей Ветров. — Только современной батареи всего на 4 дня хватает

— Пашет как новый, — говорит Сергей Ветров. — Только современной батареи всего на 4 дня хватает

Телефон из 2000 года

Телефон из 2000 года

С чехольчиком

С чехольчиком

Помните звук кнопок у таких телефонов?

Помните звук кнопок у таких телефонов?

На такие телефоны тратили целые зарплаты

На такие телефоны тратили целые зарплаты

Зарядки у таких телефонов хватало чуть ли не на неделю

Зарядки у таких телефонов хватало чуть ли не на неделю

Телефон-раскладушка когда-то был мечтой!

Телефон-раскладушка когда-то был мечтой!

— И до сих пор в работе!

— И до сих пор в работе!

Вот это раритет

Вот это раритет

— Мой первый телефончик, — пишет&nbsp;Pavel Yar

— Мой первый телефончик, — пишет Pavel Yar

Такие телефоны могут по несколько лет работать

Такие телефоны могут по несколько лет работать

Модному гаджету — модный аксессуар

Модному гаджету — модный аксессуар

О, классика

О, классика

И до сих пор работает

И до сих пор работает

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