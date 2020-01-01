«Держат зарядку и до сих пор работают»: ярославцы показали свои первые сотовые телефоны

Этими телефонами можно было хоть гвозди заколачивать. Можно было уронить и не переживать из-за треснувшего защитного стекла — его попросту не было. Пиликали эти мобилки пронзительно, игры были залипательные, а если кому посчастливилось купить телефон с полифонией — то это уже считалось невероятно круто! Ударившись в ностальгию, мы попросили ярославцев показать, какие у них были первые телефоны. Публикуем подборку. Был у вас такой?