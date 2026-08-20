«Карта лежит дома, а деньги снимаются»: как биометрия позволит россиянам брать кредиты и почему в базу могут внести ДНК

Сервис внедряют не только для оплаты покупок Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Еще в начале 2000-х оплата покупок в магазинах по «отпечатку» лица казалась недостижимым будущим. Но уже в 2025 году жители России провели 195,6 миллиона сделок с помощью биометрии, и сфера ее использования, по данным экспертов, существенно расширилась. Наши коллеги из NGS.RU узнали, где эту технологию применяют чаще всего, как обстоят дела с ее внедрением в банках и главное — какие тренды развития специалисты видят в индустрии.

Экономия на обслуживании клиентов

О том, что россияне всё чаще впускают в повседневную жизнь технологии идентификации и подтверждения личности, свидетельствуют данные Единой биометрической системы. В 2025 году жители страны совершили 195,6 миллиона оплат с помощью биометрии, что почти в шесть раз больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики.

Единая биометрическая система (ЕБС) содержит биометрические персональные данные физлиц, позволяющие идентифицировать и аутентифицировать человека. То есть определить личность и проверить подлинность пользователя.

Лидерами по числу транзакций стали Москва и Санкт-Петербург, но сервис внедряют и в других регионах России — не только для оплаты покупок. Для множества операций биометрию используют в банках, рассказал исполнительный директор маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Например, с помощью технологии можно открывать счета и вклады, оформлять кредиты, пользоваться банкоматом без карты и так далее. Эксперт подчеркнул, что число банков, предоставляющих такие услуги, растет, как и количество сервисов, доступных при биометрической идентификации.

«Пока россиян, которые пользуются биометрией через Единую биометрическую систему (ЕБС), относительно немного — около 7% населения страны», — отметил он при этом.

Несмотря на внушительное число оплат, людей, которые пользуются биометрией через ЕБС, относительно немного Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Один из читателей NGS.RU подтвердил, что активно пользуется такой возможностью:

«Мне нравится то, что по биометрии я могу снять деньги с любого счета, не нося с собой кучу банковских карт. Снять деньги со счета, карта которого лежит дома, — это очень удобно».

При этом сервис пока вызывает доверие не у всех.

«Везде пишу отказы от сбора биометрии, и в МФЦ написала общий отказ», — признается другая подписчица.

По мнению Ярослава Баджурака, доля пользователей будет увеличиваться: например, при оформлении онлайн-займов в микрофинансовых организациях биометрическая идентификация обязательна с 1 марта. Дополнительным стимулом для внедрения технологии стала борьба с мошенничеством: идентификация позволяет подтвердить личность удаленно.

Эксперт пояснил, что биометрия — это не просто фотография лица, которую можно украсть и использовать, а цифровой математический шаблон. Его скомпрометировать намного сложнее.

Биометрию сложно подделать — это ее главное преимущество Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Тем не менее, заметил Ярослав Баджурак, у банков есть собственная экономическая мотивация для внедрения биометрии: возможность снижать расходы на обслуживание клиентов.

«Чем больше операций человек может совершить дистанционно, тем меньше потребность в личном взаимодействии с сотрудниками и тем меньше зависимость банка от разветвленной сети отделений», — объяснил он.

Кроме этого, идентификация позволяет предоставлять услуги клиентам в большем количестве регионов без необходимости открывать новые офисы. Как предположил эксперт, в дальнейшем биометрия, скорее всего, будет становиться всё более привычной частью повседневных операций.

Повышение безопасности сделок

По мере роста числа сервисов и пользователей механизм будет использоваться не только для подтверждения личности, но и как альтернатива картам, паролям, документам. При этом банки смогут расширять применение там, где технология одновременно повышает безопасность и позволяет сделать обслуживание быстрее и дешевле.

«В перспективе это может привести к тому, что биометрическая идентификация станет для клиента таким же незаметным и привычным инструментом, как сейчас бесконтактная оплата», — предположил эксперт.

В пресс-службе Центра биометрических технологий рассказали, что банки применяют технологию в нескольких направлениях: для удаленной идентификации, банкоматов без карт, оплаты покупок и бизнес-сценариев. В последнем случае биометрия нужна при дистанционном открытии счетов для юрлиц, чтобы подтвердить личность представителя компании.

Главное направление развития, которое наблюдают в банковской сфере, — расширение сценариев применения механизма.

«Одновременно ужесточаются требования к безопасности: совершенствуются алгоритмы распознавания, развиваются механизмы защиты от подмены личности и проверки подлинности данных», — подчеркнули в центре.

Там же добавили, что биометрия перестает быть просто способом подтвердить личность, — она становится основой для новых сервисов. И если раньше вокруг технологии было много мифов и опасений, то по мере развития ЕБС и появления реальных сценариев формируется доверие, а с ним запрос на новые возможности.

«Ключевой тренд — переход от биометрии как разовой процедуры идентификации к универсальному способу взаимодействия с цифровыми сервисами. В банковской сфере это уже проявляется в дистанционном получении услуг, открытии счетов, работе с банкоматами и оплате покупок», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Россельхозбанка выделили сразу несколько ключевых трендов развития биометрических технологий. Первое направление связано с использованием биометрии для повышения безопасности банковских процессов. Как оказалось, технологию применяют не только в клиентских сервисах, но и для защиты внутренних систем организаций.

«С 2025 года Россельхозбанк внедряет биометрическую аутентификацию сотрудников сети отделений, работающих с клиентскими данными. Решение уже охватывает более 7 тысяч сотрудников и позволяет дополнительно защитить доступ к банковским системам», — объяснили в банке.

Следующим этапом может стать подключение к системе сотрудников выездного сервиса: для этого разработан механизм аутентификации через камеры планшетов. Помимо этого, банк рассматривает возможность внедрения биометрического подтверждения наиболее значимых операций: переводов, выдачи кредитов и ипотечных продуктов. Дистанционное оформление займов с помощью биометрии называют в числе основных направлений развития системы.

Кроме взаимоотношений банков и потребителей, в организации наблюдают тренд на расширение повседневных сценариев использования технологии. Биометрия актуальна как в транспортной сфере, так и для подтверждения возраста при покупке отдельных категорий товаров, считает директор Управления биометрических технологий Россельхозбанка Виталий Ларинов.

Перспектива — ДНК

По мере развития цифровой инфраструктуры число сервисов будет увеличиваться. Вместе с тем главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов напомнил, что изначально биометрию использовали прежде всего для контроля доступа. Для этого применяются механизмы идентификации, авторизации и аутентификации, а технология — один из способов подтверждения личности:

«Сегодня сфера применения биометрии значительно расширилась. Она по-прежнему активно используется для контроля доступа: при входе в транспорт, аэропорты, спортивные клубы, офисы и другие объекты, где достаточно посмотреть в камеру, чтобы подтвердить свою личность. Кроме того, биометрия всё чаще применяется для подтверждения юридически значимых действий. Например, с ее помощью можно подписывать отдельные виды сделок, включая операции с недвижимостью».

В перспективе в качестве биометрических признаков могут начать использовать ДНК Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

По его мнению, современная биометрия достигла такого уровня точности, что вероятность ошибок существенно снизилась. В связи с этим она постепенно вытесняет традиционные способы проверки подлинности: к примеру, пароли и PIN-коды. В технологии сегодня могут использовать как отпечатки пальцев, лицо, радужную оболочку глаза, так и голос.

При этом основные риски биометрических систем связаны с двумя типами ошибок: ложными отказом и допуском. Первый возникает, когда технология не узнает владельца, например если камера не подтверждает личность при оплате по распознаванию лица.

Ложный допуск — если система ошибочно принимает другого человека за собственника биометрии. Именно на снижение вероятности этих ошибок и направлено развитие технологий.

«Для этого используются различные механизмы защиты. Например, системы распознавания лица всё чаще применяют несколько камер, которые строят трехмерную модель лица, а не анализируют обычную фотографию. Также используются технологии проверки „живого присутствия“, которые позволяют убедиться, что перед камерой находится реальный человек», — рассказал Сергей Голованов.

Аналогичные механизмы защиты используют и в системах распознавания голоса, и при работе с отпечатками.

Помимо повышения точности систем Сергей Голованов основным направлением развития технологии назвал поиск новых биометрических признаков:

«Одним из наиболее перспективных вариантов считается ДНК. Главный вызов тут — возможность быстро, безопасно и удобно получать образцы ДНК для повседневного использования».

Эксперт пояснил, что пока это технически сложно, поэтому в массовых системах продолжают использовать привычные шаблоны: лицо, отпечатки пальцев и голос. Но он считает, что по мере развития технологий ДНК может стать одним из наиболее совершенных способов распознания и проверки подлинности.

В январе стало известно о том, что в России хотят разрешить обрабатывать биометрические данные лиц, причастных к преступлениям, без получения их согласия. Законопроект планировали внести в Госдуму в 2027 году.