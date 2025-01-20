Нас ожидает большой парад планет: увидят ли его ярославцы

Парад планет в Ярославле Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











21 января астрономы ожидают парад планет над Землей. Это явление можно будет наблюдать невооруженным глазом. По данным ученых, в один ряд должны выстроиться шесть планет: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн.

Будет ли виден парад в Ярославле? На этот вопрос ответил кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов.

— Около 19 часов на востоке в южной части, вблизи горизонта, будет виден Красный Марс и Юпитер. На западе ярко будет видна Венера, а чуть ниже — Сатурн. Это в Ярославле можно всё увидеть, — рассказал в беседе с 76.RU Николай Перов.

Парад планет — это неофициальное название астрономического явления, когда несколько планет нашей Солнечной системы оказываются с одной стороны от Солнца, близко друг к другу на небе.

Большие парады планет возникают редко. Для возникновения некоторых нужно десятки лет, а иногда и тысячи.

— Юпитер и Сатурн соединяются каждые 60 лет. Если брать Венеру и Меркурий, там может быть встреча раз в два года. Интервал времени может быть от года до тысяч лет. Чтобы все планеты собрались, нужно порядка семи тысяч лет ждать, чтобы они потом снова собрались, — добавил ученый.