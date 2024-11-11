«Бабушка пугала, что Бог убьет». Как левши выживают в праворуком мире и почему такими рождаются

Раньше левшей заставляли писать правой рукой, их особенность считалась отклонением от нормы Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Много ли вы знаете левшей? По статистике, лишь у 10% людей ведущая рука левая, поэтому с ними никто не считается. В современном мире всё устроено под правшей: ручки, компьютерные мыши, ножницы, клавиатура и даже тетради.

Почему одни дети рождаются левшами, а другие — правшами? Откуда взялось это разделение и правда ли, что левши более творческие?

Наши коллеги из E1.RU отвечают на вопросы вместе с антропологом Станиславом Дробышевским и детским психологом Ириной Вьюшковой.

«Бог убьет, если левой рукой буду креститься»

Читатели E1.RU поделились своими историями о том, как в детстве их переучивали и заставляли писать правой рукой. Тогда в школах и детских садах считалось, что быть левшой — отклонение от нормы.

— Мне сейчас 69 лет, я левша. Когда пошла в школу, учительница меня пожалела, поэтому я писала левой рукой. Мы переехали в город, и тут началось: меня приучали писать правой, били по рукам указкой, ставили двойки.

Это был ад для меня, из ударниц я сразу перешла в двоечницы. Наталья Васильева левша

Были тогда чернила и перьевые ручки, я не могла писать правой рукой: перья ломались, всё было размазано, — вспоминает Наталья Васильева. — Сегодня у меня высшее образование, я рада, что больше не требуют от левшей переучиваться.

— В первом классе учитель с энтузиазмом пыталась переучить меня, вызывала родителей в школу для профилактических бесед. На уроках писала правой, а дома всё делала левой, — поделилась Валентина Старицына. — В дальнейшем в учебе очень пригодилось, что могла писать обеими руками. Со временем надобность писать правой рукой отпала, и сейчас я стопроцентная левша.

Признаемся честно: большинство вещей в мире создано для правшей Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











— Я тоже левша. Весь мир подстроен под правую руку! Начну с ножниц. Постоянные шрамы на левой руке, так как ножницы для правши. Кружки с принтом дарят, берешь в левую руку — принт с другой стороны.

В школе учитель всегда сажала с правой стороны парты, мы постоянно бились локтями с правшой. На просьбу поменять местами не реагировала. Евгения Староверова левша

У меня беда с ножом для шинковки капусты: вещь нужная, но пользоваться левой рукой нереально. Приходится шинковать снизу вверх, можно порезаться. Найти такую вещь для левши не смогла, — поделилась Евгения Староверова.

— До девятого класса была левшой, потом плавно перешла на правую руку. Но у меня бабушка очень верующая — я крестилась левой рукой, она меня заставляла правой, пугала, что Бог убьет, если левой рукой буду креститься, — рассказала E1.RU Натель. — В детском саду говорили, я левша, потому что поздно заговорила. Со мной много работали логопеды, а родители заставляли отрабатывать почерк.

Раньше в школах левши переживали немало неприятных моментов Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











— Я левша, не переученная, не «исправленная», и вот что я вам скажу: мне неудобны классические открывашки консервных банок — бесит. В школе никто не считался с левшами, заставляли писать с наклоном в правую сторону — бесит. Тетради на спиралях с левой стороны вечно (хоть в арабских странах закупайся, честное слово) — бесит. Я обожаю варить кофе, но у многих джезв носик сделан для правшей (левшам от себя приходится наливать) — бесит.

Вам когда-нибудь приходилось обедать в поезде или за небольшим столом рядом с соседом-правшой, который считает, что его локти важнее? Крайне бесит. Диана левша

Я однажды решила прокатиться на электросамокате. Сделала всё по науке: скачала приложение, зарегистрировалась, выбрала самокат — и через пять минут бросила. Попробуйте неудобной рукой всё время держать рычажок газа. Это просто мучение! Так больше и не каталась, — высказалась читательница E1.RU Ольга.

Почему кто-то рождается левшой, а кто-то — правшой?

Антрополог Станислав Дробышевский, президент общественного движения популяризации науки «Проекты Станислава Дробышевского», объяснил E1.RU, откуда взялось разделение на левшей и правшей. Весь секрет в устройстве работы мозга.

Например, у обезьян подобного разделения нет, как и ведущей руки. С людьми всё немного сложнее.

Станислав Дробышевский объяснил, почему у большинства людей правая рука ведущая, а у меньшинства — левая Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

— Если у человека оба полушария мозга работают одинаково, то они в значительной степени друг друга дублируют. Когда они работают немножко по-разному, то они по-разному управляют двумя сторонами тела — получаются правши и левши. Судя по избыточной симметрии мозга неандертальцев, среди них было больше амбидекстров (тех, кто одинаково владеет обеими руками. — Прим. ред.), по костям рук это тоже видно. У кроманьонцев (предков современного человека. — Прим. ред.) по-другому: у нас выраженное большинство правшей, реже встречаются левши.

Это дает экономию мозга, то есть при меньших размерах он начинает работать эффективнее. Это не сбой, у левшей отзеркаленная нервная система или даже весь организм: бывает, что у таких людей сердце, желудок находятся справа, печень — слева. Станислав Дробышевский антрополог, президент общественного движения популяризации науки «Проекты Станислава Дробышевского»

Переучивать левшей нет смысла, потому что, если у человека от рождения одно полушарие занимается правой рукой, другое — левой, а мы делаем всё наоборот, это лишняя нагрузка на нервную систему, — объяснил E1.RU Станислав Дробышевский.

Как помочь левше адаптироваться в мире?

Детский психолог и дефектолог, эксперт сервиса «Поговорим.онлайн» Ирина Вьюшкова согласилась с тем, что леворукость у детей заложена в природе их развития — это особенность работы мозга.

Переучивать левшей не имеет смысла, к тому же это может негативно сказаться на ребенке.

— У левшей правое полушарие доминирует, отвечая за моторику и координацию движений. Переучивание может вызвать серьезный стресс и даже привести к заиканию, повышенной тревожности и когнитивным трудностям, — уверена Ирина Вьюшкова.

Не стоит переживать, если ваш ребенок родился левшой — это особенность работы его мозга Источник: Мария Романова / Городские порталы











У леворуких детей есть свои особенности психики. Считается, что у левшей более богатое воображение, они могут найти нестандартный подход к задачам и проявить свои креативные способности.

— Левши могут проявлять отличия в мышлении и восприятии, так как их правое полушарие мозга активнее задействовано. Оно отвечает за творчество, интуицию и образное мышление, — объяснила E1.RU Ирина Вьюшкова.

Они могут быть более чувствительными, но и более изобретательными при решении проблем. Ирина Вьюшкова детский психолог и дефектолог, эксперт сервиса «Поговорим.онлайн»

Родителям важно помочь леворукому ребенку адаптироваться в школе. В классе левше часто неудобно сидеть с праворуким соседом за одной партой, так как их локти могут сталкиваться. Попросите учителя посадить ребенка слева от одноклассника или за отдельный стол.

Ребенку нужно помочь найти удобное положение руки при письме, чтобы не пачкать всё вокруг чернилами. Существуют специальные тетради, ручки и ножницы для левшей — они вам точно пригодятся. Можно купить специальный коврик для письма или альбом для рисования, который не скользит.

— Проявляйте понимание и терпение, не критикуйте и не подгоняйте ребенка-левшу, — порекомендовала психолог. — Если ему трудно освоить письмо, можно вместе практиковать упражнения для укрепления кисти и пальцев. Важно не делать леворукость центральной темой, но при этом не игнорировать ее. Напоминайте ребенку, что быть левшой — это особенность, которая делает его неповторимым, и что с этой особенностью можно не просто справляться, но и находить в ней силу.

А какой рукой вы пишете? Правой Левой Правой, но у меня ребенок-левша Левой, и у меня ребенок-левша

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