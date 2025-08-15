В Ярославле на территории исторического храма установили новый крест. У людей возникли вопросы

В Ярославле 13 августа установили поклонный Крест на территории между Крестовоздвиженским храмом и храмом Космы и Дамиана Асийских на Кооперативной улице, 2. Объект появился в честь 350-летия основания Крестовоздвиженского храма в камне.

«Это копия Годеновского креста, весом 600 килограммов, отлитая в бронзе на заводе художественного литья в городе Дмитрове. Скульптор, работавший над созданием креста, — заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств Бекетов Михаил Петрович», — рассказали в Крестовоздвиженском храме.

Годеновский крест — христианская святыня. Считается, что он был найден на глухом болоте в районе Ростова Великого. Исторические источники говорят о том, что он «явился от греческой стороны» еще в 1423 году. Расположен в селе Годеново Ярославской области.

Православные жители страны приезжают к Годеновскому кресту в надежде на чудо. Считается, что он исцеляет болезни и помогает возродиться духовно.