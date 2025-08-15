В Ярославле на территории исторического храма установили новый крест. У людей возникли вопросы

В Ярославле 13 августа установили поклонный Крест на территории между Крестовоздвиженским храмом и храмом Космы и Дамиана Асийских на Кооперативной улице, 2. Объект появился в честь 350-летия основания Крестовоздвиженского храма в камне.
«Это копия Годеновского креста, весом 600 килограммов, отлитая в бронзе на заводе художественного литья в городе Дмитрове. Скульптор, работавший над созданием креста, — заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств Бекетов Михаил Петрович», — рассказали в Крестовоздвиженском храме.
Годеновский крест — христианская святыня. Считается, что он был найден на глухом болоте в районе Ростова Великого. Исторические источники говорят о том, что он «явился от греческой стороны» еще в 1423 году. Расположен в селе Годеново Ярославской области.
Православные жители страны приезжают к Годеновскому кресту в надежде на чудо. Считается, что он исцеляет болезни и помогает возродиться духовно.
В храме уточнили, что впереди предстоят работы по облицовке бетонного основания креста. Их хотят завершить до 27 сентября.
В храме корреспонденту 76.RU рассказали, что установка креста — это инициатива настоятеля храма, благословение дал митрополит Ярославский и Ростовский Вадим.
«Выполнил работу член Союза художников Михаил Бекетов. А финансировали несколько предпринимателей, сделано на пожертвования», — уточнили в Крестовоздвиженском храме.
Михаил Бекетов был признан Заслуженным художником РФ. Участник многочисленных всесоюзных, региональных, областных, международных и зарубежных выставок. Есть персональные выставки в Казахстане и России. Несколько лет был членом правления Ярославского отделения Союза художников России, возглавляя секцию декоративно-монументального искусства.
Однако у некоторых людей возникли вопросы. Кто-то посчитал, что потраченные на крест деньги можно было направить на восстановление храмов. А другие спросили, как на установку нового объекта смотрит государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области.
«Согласована ли установка креста на территории? И не нарушен ли культурный слой при установке? Наверное, к кресту еще предполагается благоустройство территории: дорожки, мощение и так далее. Тоже требуется согласование на эти работы», — написала градозащитница Ольга Мазанова.
В государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области 76.RU сообщили, что экспертиза не поступала.
«Мы рассмотрим обстоятельства установки данного сооружения», — уточнили в службе.