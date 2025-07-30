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Религия Обзор Когда Ильин день в 2025 году и что нельзя делать в этот праздник: приметы и традиции

Когда Ильин день в 2025 году и что нельзя делать в этот праздник: приметы и традиции

Рассказываем о самом грозном пророке и связанных с ним поверьях

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3 комментария
На Илью лето поворачивает на осень | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUНа Илью лето поворачивает на осень | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

На Илью лето поворачивает на осень

Источник:
Иван Рейзвих / NGS55.RU

Ильин день считается в народе границей между летом и осенью. Его сложно не заметить: он приходит с раскатами грома, ветрами, дождями и молниями. С этим днем связано немало примет и суеверий, ведь Ильин день издавна почитали на Руси и князья, и крестьяне. Рассказываем, кто такой пророк Илия, почему его так чтит церковь, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день.

Кто такой пророк Илья и почему его почитают

Илья — один из самых известных пророков в христианской традиции. Его считают строгим, но справедливым защитником веры. Он прославился тем, что с помощью молитвы мог останавливать засуху или, наоборот, вызывать дождь.

Пророк Илия родился в Палестине, в городе Фесва, в IX веке до нашей эры. Христианские источники рассказывают, что с самого рождения он был «отмечен» для особой миссии. Известно, что пророк не умер, а был вознесен живым на небо на огненной колеснице. Именно поэтому его имя стало символом божественной силы.

После крещения Руси пророк Илья считался особенно важным, и первая церковь была освящена в его честь. Позже княгиня Ольга тоже построила храм пророку Илье. Верующие обращаются к нему в случае засухи, проливных дождей, болезней, а также за защитой от зла и нечистой силы. В народных представлениях он не просто пророк, а небесный покровитель, к которому идут за помощью в беде. Считается, что Илья-пророк оберегает летчиков, земледельцев, охотников и тех, кто ищет клады. Он помогает людям, но не прощает обманщиков.

Когда Ильин день в 2025 году

Праздник в честь пророка Божия Илии, более известный как Ильин день, ежегодно отмечается в начале августа по новому стилю — дата является фиксированной и не меняется из года в год. В 2025 году, как и всегда, Ильин день приходится на субботу, 2 августа. Для Русской православной церкви, которая продолжает использовать юлианский календарь, это соответствует 20 июля.

Интересно, что в западной христианской традиции пророк Илия упоминается значительно раньше — 16 февраля. В католическом календаре это день памяти сразу нескольких ветхозаветных пророков, включая Илию. Однако праздника, посвященного исключительно ему, в Европе нет.

Что нельзя делать на Ильин день

Существовало множество запретов, связанных с этим праздником. На Ильин день:

  • не купались в реках и озерах — иногда до следующего лета;

  • не выпускали на улицу скот и птицу, чтобы нечистая сила не вселилась в них;

  • не ловили рыбу — считали, что можно поймать черта;

  • не смотрелись в зеркало — можно было увидеть нечисть;

  • не носили украшений, чтобы не вызывать зависть и не радовать дьявола;

  • не работали, чтобы не прогневить грозного Илию.

Однако запрет на купание — не часть христианского вероучения, а элемент народной традиции. Считалось, что после полудня в Ильин день наступает осень, вода резко холодает и купание становится опасным. Однако с точки зрения современной метеорологии это не так: сейчас в августе сохраняется теплая погода, температура в средней полосе России может достигать +25 °C и выше.

Народные суеверия связывали Ильин день не только с холодной водой, но и с нечистой силой. Считалось, что пророк Илья ездит по небу в огненной колеснице и громит чертей. Те в страхе прячутся, в том числе в воде. Поэтому купальщик рисковал тем, что в него вселится нечистая сила. Еще есть поверье, что к этому дню в водоемы возвращаются русалки и водяные, которые могут утянуть человека на дно или наслать болезнь.

Что можно делать в Ильин день

В Ильин день считалось благом посетить церковную службу. 2 августа в православных храмах совершается праздничная литургия, иногда организуют крестный ход. Верующие стараются прийти в храм, чтобы почтить память пророка Ильи, испросить его заступничества и принять участие в богослужении.

Считалось благом в этот день молиться о семье и детях. Пророк Илья почитался не только как покровитель грозы, но и как заступник семейного благополучия и урожая. Девушки молились о счастливом браке, а замужние женщины — о здоровье детей и достатке в доме.

Также можно было собирать лекарственные травы. Несмотря на запрет на физический труд, сбор трав в Ильин день не только разрешен, но и считается благословенным. Издавна женщины отправлялись в леса и на луга, чтобы собрать растения, которые сохраняют наибольшую целебную силу именно в этот период. Высушенные сборы использовались для лечения в течение всего года.

На Руси Ильин день был временем для объединения: крестьяне устраивали большие застолья, так называемые братчины, куда собирались мужчины из разных деревень. Такие встречи служили укреплению добрососедских связей. Сегодня можно продолжить традицию наших предков, пригласив близких и друзей в гости.

Народные приметы на Ильин день

Ильин день традиционно считался границей между сезонами. В народе говорили: «До обеда — лето, после обеда — осень». Считалось, что после 2 августа ночи становятся заметно длиннее, а вода в водоемах начинает холодать.

Многие приметы, связанные с этим днем, касаются погоды. Например, если гром звучит глухо, ожидается небольшой дождь. Если же он звонкий — будет сильный ливень. А если гром слышен без вспышек молнии, значит, осадков не будет: верили, что «Илья проехал мимо». Впрочем, попасть под дождь в Ильин день считалось добрым знаком — сулило крепкое здоровье на весь год.

По поверьям, если на Вознесение шел дождь, то и в Ильин день стоит ждать грозы. Также существовала поговорка: «Петр и Павел час убавил, а Илья — два уволок», которая намекала на быстрое сокращение светового дня.

В Ильин день, как считалось, прекращали кусаться насекомые, а многие из них начинали готовиться к осени. Нередки были ночные грозы, сопровождаемые сильным ветром и тревожным поведением животных и птиц. Такие ночи известны как «воробьиные».

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Ильин день Илья Пророк Купание в воде Река Озеро Водоем Народные приметы Поверья Традиции Церковь Обряды Христианство Лето Осень Погода 2 августа
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Комментарии
3
Гость
10 июля, 07:14
Господи какую ж вы дичь готовы постить.... это всегда 2 августа, ваш кэп очевидность
Гость
10 июля, 08:28
это когда защитники в фонтанах? ну они сейчас освобождают им не до этого
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