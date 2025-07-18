Народные приметы на Афанасьев день: что обязательно сделать 18 июля, чтобы не жить в бедности

Источник: Илья Чикотин, Артем Чудинов

В пятницу, 18 июля, в народном календаре — Афанасьев день. В православии это память святителя Афанасия Афонского, но в деревнях эту дату издавна связывали с погодой, здоровьем и силой слова. Люди верили, что всё, сказанное в этот день, сбывается — особенно пожелания, просьбы. А еще — что 18 июля можно «выговорить» себе здоровье, если делать всё правильно. Рассказываем, что можно и нельзя делать в Афанасьев день, чтобы не накликать на себя беду.

Что делали в народе 18 июля

В деревнях этот день называли Афанасьевым словом или Днем доброго языка. Люди старались говорить только хорошее — плохие слова могли «прилипнуть» и принести болезнь или беду. Утром обязательно умывались росой или заговаривали воду в кружке: «Как вода чиста, так и мне быть здорову». Такой ритуал особенно любили бабушки — верили, что он оберегает от хвори весь год. Хозяйки окуривали дом травами — сушеной мятой, чабрецом или зверобоем. А дети старались быть послушными: в народе говорили, что упрямство в этот день — к простуде.

Что можно и нельзя делать 18 июля

Можно:

Пожелать здоровья — себе и другим. В этот день «слово лечит»

Собирать лекарственные травы: особенно душицу, мяту, зверобой — они будут обладать особой силой

Ходить босиком по утренней росе — «чтобы ноги не знали холода до зимы»

Говорить теплые слова родным, особенно пожилым — добрые пожелания возвращаются

Нельзя:

Браниться, ругаться, сплетничать — каждое плохое слово может «обернуться»

Сушить белье на улице — «чистое тело — да простуда в придачу»

Купаться в открытых водоемах — «Афанасьев день — не для речных купелей»

Работать с острыми предметами: иголкой, ножом или топором — к порезам и болезням

Приметы на Афанасьев день

Гром прогремит — жди перемен к лучшему

Воробьи прячутся под крыши — к дождям и похолоданию

Лягушка квакает возле дома — к деньгам

Пчелы летают низко — к затяжной непогоде

Если 18 июля тебя кто-то назовет по ласковому имени — будешь весь год любимцем судьбы