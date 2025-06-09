Ждать ли тепла: по приметам в Духов день определяем, какой будет погода до конца лета

Рассказываем, когда верующие отмечают Духов день Источник: Кирилл Поверинов / 76. RU











9 июня православные отмечают Духов день. Этот праздник по традиции приходится на понедельник, следующий за днем Святой Троицей. Поэтому его часто называют Духов понедельник.

В этот день прославляют одну из трех ипостасей Святой Троицы — Святой Дух. Верующие вспоминают событие, описанное в Новом Завете. Оно произошло на 50-й день после воскрешения Христа: апостолы молились в Иерусалиме, в этот момент раздался сильный шум и языки пламени, сошедшего с небес, коснулись каждого из них. Считается, что таким образом на апостолов сошел Святой Дух. После этого у них появился дар разговаривать на разных языках. Благодаря этому последователи Христа смогли нести свою веру разным народам. Поэтому Духов день считают днем рождения христианской церкви, так как после этого она начала распространяться по всему миру.

Что можно и нельзя делать в Духов день

У православных в праздник принято ходить в церковь, проявлять заботу о ближних, делать добрые дела. Тяжелая работа в этот день не поощряется. Особенно, если она связана с обработкой земли. Наши предки считали, что почва сейчас находится в состоянии святого покоя и тревожить ее нельзя.

Одним из главных символов Духова дня является береза. Она олицетворяет собой чистоту и благодать, которыми, как считают верующие, наполняется душа после соприкосновения со Святым Духом. Верующие используют веточки березы для украшения домов и церквей.

По приметам в Духов день определяли погоду на оставшуюся часть лета. Считалось, если утром ясно, то и остаток лета выдастся теплым. Дождь и гроза сулили хороший урожай. Также верили: какая погода простоит в Духов день, такой она будет в ближайшие 40 дней.