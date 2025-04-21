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Религия обзор Из вышибалы в клубе — в папы римские: чем запомнился Франциск I

Из вышибалы в клубе — в папы римские: чем запомнился Франциск I

Его жизненный путь оказался очень извилистым

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5 комментариев
Судьба Франциска I может показаться чередой удивительных совпадений | Источник: AP / TASSСудьба Франциска I может показаться чередой удивительных совпадений | Источник: AP / TASS

Судьба Франциска I может показаться чередой удивительных совпадений

Источник:

AP / TASS

Считается, что в жизни и смерти папы римского Франциска I было много символизма. Сами посудите. Он стал первым папой из Нового Света, первым папой-иезуитом и первым за более чем 1200 лет понтификом неевропейского происхождения. Его предшественник, Бенедикт XVI, добровольно ушел в отставку, чего не бывало больше 600 лет. Да и из жизни Франциск I ушел наутро после совпадения трех Пасх, что в религиозной практике явление крайне редкое. Но это далеко не единственное, чем может удивить биография понтифика.

«Я будто услышал призыв»

Хорхе Марио Бергольо (имя Франциска I в миру) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов, покинувших родину из-за безработицы. Он был младшим из пяти детей у своих родителей — бухгалтера и домохозяйки. В молодости он подрабатывал уборщиком и вышибалой в ночном клубе, а получив образование в области химии, некоторое время работал техником-химиком и анализировал состав продуктов питания.

Однако в 1953 году, когда Хорхе было 16 лет, он, направляясь на студенческую вечеринку, решил заглянуть в церковь и исповедаться. И это сыграло решающую роль в его судьбе.

— После исповеди я почувствовал, что что-то изменилось. Я уже не был прежним. Я будто услышал призыв, я был убежден, что должен стать священником, — рассказывал Франциск I.

Всего один поход в церковь навсегда изменил жизнь Хорхе Марио Бергольо | Источник: AP / TASSВсего один поход в церковь навсегда изменил жизнь Хорхе Марио Бергольо | Источник: AP / TASS

Всего один поход в церковь навсегда изменил жизнь Хорхе Марио Бергольо

Источник:

AP / TASS

В следующие годы Хорхе Марио Бергольо учился в аргентинских семинариях, изучал гуманитарные науки в Чили, вступил в орден иезуитов (Общество Иисуса) и принес вечные обеты бедности, целомудрия и послушания. Что интересно, однажды он засомневался в правильности своего выбора — потому что серьезно влюбился. Но отринул искушение, остался верен католичеству и в 33 года был рукоположен в сан священника.

В дальнейшем Бергольо занимал всё более значимые посты в архиепархии Буэнос-Айреса, в 1998 году возглавил ее, а вскоре на него обратили внимание и в Ватикане. В феврале 2001 года папа Иоанн Павел II возвел Бергольо в сан кардинала, после чего тот получил несколько административных постов в Римской курии: стал членом конгрегаций по делам духовенства, богослужения и дисциплины таинств, институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни.

«Надеюсь, Бог простит вас»

Когда в 2005 году Иоанн Павел II ушел из жизни, Бергольо считался одним из вероятных кандидатов на Святой престол. Сомнений в этом не возникало еще и потому, что Хорхе Марио пользовался большой поддержкой прихожан, которых он обескуражил своей простотой и скромностью: ездил на общественном транспорте, жил в маленькой квартире, отказавшись от предоставленных роскошных апартаментов, сам себе готовил еду.

— Несправедливое распределение благ сохраняется, создавая ситуацию социального греха, который вопиет к Небесам и ограничивает возможности более полноценной жизни для стольких наших братьев, — говорил Хорхе Марио Бергольо.

Однако тогда избрали не его, а немецкого кардинала Йозефа Алоиза Ратцингера — Бенедикта XVI. Впрочем, тот недолго продержался на посту и в 2013 году объявил об отречении — это был первый подобный случай с 1415 года. После этого 115 кардиналов со всего мира собрались, чтобы выбрать нового папу римского. Им и стал Хорхе Марио Бергольо.

— Надеюсь, Бог простит вас за то, что вы сейчас натворили, — прокомментировал свое назначение Бергольо.

Кажется, Бог конклав не только простил, но и благословил | Источник: AP / TASSКажется, Бог конклав не только простил, но и благословил | Источник: AP / TASS

Кажется, Бог конклав не только простил, но и благословил

Источник:

AP / TASS

«Как бы я хотел, чтобы церковь была бедной и для бедных»

На время своего понтификата Хорхе Марио взял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского.

— Для меня он человек бедности, человек мира, человек, который любит и защищает творение, — объяснял выбор имени папа римский. — В наши дни у нас не очень хорошие отношения с творением, не так ли? Это человек, который дает нам дух мира, бедный человек… Как бы я хотел, чтобы церковь была бедной и для бедных!

Вступив на Святой престол, Франциск I приступил к важным реформам. В первую очередь они касались устройства Ватикана. Франциск стремился к максимальной прозрачности ватиканских ведомств, проводил различные проверки, привлекая в том числе международные аудиторские компании. В результате его активной деятельности структура Римской курии была упрощена, а бюрократический аппарат Ватикана сокращен.

В 2013 году Time назвал Франциска человеком года. По версии журнала, менее чем за год у престола ему удалось улучшить имидж католической церкви. В частности, изменить папский стиль, отказавшись от роскоши. Например, вместо традиционного золотого перстня он заказал кольцо из серебра с нанесением позолоты, попросил заменить в папской резиденции трон обычным креслом, сократить количество отведенных для него комнат, да и на торжественный ужин по случаю своего избрания он отправился не на лимузине, а на микроавтобусе вместе с остальными кардиналами.

Особенно такая аскетичность выделялась на фоне разгульного Бенедикта XVI, который сделал на заказ красные кожаные лоферы, нанял 200 архитекторов и дизайнеров, чтобы они переделали папские апартаменты под вкус их нового обитателя. Любовь к роскоши привела к тому, что Бенедикта XVI начали называть «Папа в Prada».

Прославился Франциск не только своей аскетичностью, но также решительными реформами:

  • признал возможность разводов, отметив, что иногда они могут быть «нравственно необходимы»;

  • разрешил священникам прощать женщинам аборты, если они раскаялись и просят отпущения грехов;

  • призвал к решительным мерам в борьбе с педофилией среди священнослужителей и поручил проконтролировать, чтобы все виновные в подобных инцидентах священники понесли заслуженное наказание.

Многие считали, что Франциск даже позволит священникам отказываться от безбрачия и предоставит женщинам право вести службы. Он и правда назначил нескольких женщин на самые высокие посты в церкви и разрешил мирским прихожанкам быть чтецами и алтарниками во время католических богослужений. В 2020 году Франциск I впервые назначил женщину на пост в Госсекретариате Ватикана. А в 2023 году женщины получили право голоса на собрании епископов. Правда, рукоположение женщин в священники папа римский так и не одобрял.

Еще после смерти папы римского все заговорили о мистическом пророчестве — говорят даже, что конец света не за горами.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Папа Римский Папа Римский Франциск Ватикан Смерть Биография История Священник
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Комментарии
5
Гость
32 минуты
человек который прошёл жизнь с самого низа и понял что жить надо по совести и по Божески, человек свободный, демократ и либерал что считается здесь смертным грехом мы любим других, кто встав у руля всем врёт и живёт бессовестной и безбожной жизнью
Гость
23 минуты
А Гундяев барабанил . 🤣
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