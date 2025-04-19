Переполненные храмы и засыпающие дети. Показываем, что происходит в Москве на Пасху: онлайн-репортаж

Вечером 19 апреля в православных церквях проходит пасхальная служба. Богослужение начнется после 23:00 и продлится до трех часов ночи.
По традиции центром торжеств станет храм Христа Спасителя в Москве, где в 23:30 начнется богослужение под руководством предстоятеля Русской православной церкви — патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
MSK1.RU покажет режиме реального времени, как столица отмечает один из самых главных православных праздников.
А вот так проходит литургия в церкви священномученика Антипы Пергамского на Колымажном дворе. Как передает корреспондент MSK1.RU, прихожан так много, что в здание храма они не помещаются.
«Внутрь попасть невозможно. Людей настолько много, что службу, которая идет внутри храма, транслируют на экране на улице. Территория никак не освещается, вокруг полная темнота», — поделилась подробностями Дарья Шутова.
Отрывок из Евангелия в храме Христа Спасителя читают на разных языках. На литургии традиционно присутствуют священнослужители из других стран. Несмотря на то, что католическая Пасха в этом году совпала с православной, ночное богослужение посетило представительство Ватикана
Многолюдно и в храме Николая Чудотворца в Голутвине. Некоторые прихожане взяли с собой на богослужение детей, некоторые из них от усталости засыпают прямо на руках у родителей.
SHAMAN и Мизулина покинули ночное богослужение в храме Христа Спасителя
У храма Христа Спасителя журналисты заметили главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и певца SHAMAN'a (настоящее имя — Ярослав Дронов). Пара выходила с ночного богослужения.
«Пользуюсь случаям поздравляю всю страну с великим праздником. Христос Воскресе!» — обратился он.
На вопрос журналистов о том, планируют ли они венчаться, певец ответил уклончиво: «Все узнаете, читайте новости».
Напомним, в марте 2025 года Мизулина и Дронов рассказали публике о своих отношениях. Важное заявление пара сделала на концерте SHAMAN'а в Москве — посмотрите, как это было.
Пасхальное богослужение проходит в храме Успения Пресвятой Богородицы на Таганке.
«На улице, у входа в храм дежурит полиция. Большинство прихожан — это семьи с детьми и пожилые люди. Они молятся, подают записки», — делится подробностями корреспондент MSK1.RU
В храме Христа Спасителя священнослужители сменили облачения с белых на красные — их надевают только на Пасху. Патриарх Кирилл зачитал послание апостола:
«Все воспримите благости. Никто да не плачет о грехах — ибо из гроба воссияло спасение».
Владимир Путин и Сергей Собянин ушли за алтарь. Позже выяснилось, что политики покинули храм.
А вот так выглядит крестный ход вокруг храма преподобного Симеона Столпника на Поварской.
Патриарх Кирилл совершил крестный ход вокруг Храма Христа Спасителя. Духовенство и миряне приветствуют друг друга возгласами «Христос Воскресе!»
У церкви Феодора Стратилата на Антиохийском подворье в преддверии пасхальной литургии многолюдно.
«Попасть внутрь почти нереально, очень много прихожан. Некоторые наблюдают за службой через окна храма. За порядком на улице следят сотрудники полиции», — рассказывает корреспондент MSK1.RU
Владимир Путин и Сергей Собянин посетили пасхальное богослужение
Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение. Как заметил наш корреспондент, политики стоят с зажженными от огня свечами и о чем-то переговариваются за алтарем.
Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Огонь Патриарху Кириллу передал бывший президент РЖД Владимир Якунин.
«Патриарх Кирилл зажигает свечи и передает огонь дальше через диаконов», — передает корреспондент MSK1.RU
Начался крестный ход.
В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
В храме Христа Спасителя началась пасхальная литургия.
«Плащаницу, символ тела распятого Христа, занесли в алтарь. В ближайшие часы в храмах страны будут вспоминать его смерть, три дня, проведенные в гробу и воскресение», — пояснила корреспондент MSK1.RU
Кто из госдеятелей пришел на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
Ночную службу в храме Христа Спасителя посетили председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и руководитель Департамента национальной политики города Виталий Сучков.
Корреспондент MSK1.RU также заметила в толпе прихожан уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.
Благодатный огонь прибыл в Москву
Самолет с Благодатным огнем на борту приземлился в московском аэропорту «Внуково-3». Совсем скоро его доставят в храм Христа Спасителя, где пройдет ночное богослужение под руководством Патрирха московского и всея Руси Кирилла.