Переполненные храмы и засыпающие дети. Показываем, что происходит в Москве на Пасху: онлайн-репортаж

Вечером 19 апреля в православных церквях проходит пасхальная служба. Богослужение начнется после 23:00 и продлится до трех часов ночи.

По традиции центром торжеств станет храм Христа Спасителя в Москве, где в 23:30 начнется богослужение под руководством предстоятеля Русской православной церкви — патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

MSK1.RU покажет режиме реального времени, как столица отмечает один из самых главных православных праздников.