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Религия онлайн-трансляция Переполненные храмы и засыпающие дети. Показываем, что происходит в Москве на Пасху: онлайн-репортаж

Переполненные храмы и засыпающие дети. Показываем, что происходит в Москве на Пасху: онлайн-репортаж

Показываем в режиме реального времени, что происходит в столице накануне праздника

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Вечером 19 апреля в православных церквях проходит пасхальная служба. Богослужение начнется после 23:00 и продлится до трех часов ночи.

По традиции центром торжеств станет храм Христа Спасителя в Москве, где в 23:30 начнется богослужение под руководством предстоятеля Русской православной церкви — патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

MSK1.RU покажет режиме реального времени, как столица отмечает один из самых главных православных праздников.

Елена Халматова

А вот так проходит литургия в церкви священномученика Антипы Пергамского на Колымажном дворе. Как передает корреспондент MSK1.RU, прихожан так много, что в здание храма они не помещаются.

«Внутрь попасть невозможно. Людей настолько много, что службу, которая идет внутри храма, транслируют на экране на улице. Территория никак не освещается, вокруг полная темнота», — поделилась подробностями Дарья Шутова.

Литургия в церкви священномученика Антипы Пергамского на Колымажном дворе | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUЛитургия в церкви священномученика Антипы Пергамского на Колымажном дворе | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

Литургия в церкви священномученика Антипы Пергамского на Колымажном дворе

Источник:

Дарья Шутова / MSK1.RU

Для прихожан, которые не смогли попасть внутрь церкви, на улице организовали экран с прямой трансляцией | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUДля прихожан, которые не смогли попасть внутрь церкви, на улице организовали экран с прямой трансляцией | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

Для прихожан, которые не смогли попасть внутрь церкви, на улице организовали экран с прямой трансляцией

Источник:

Дарья Шутова / MSK1.RU

Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUИсточник: Дарья Шутова / MSK1.RU
Источник:

Дарья Шутова / MSK1.RU

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Елена Халматова

Отрывок из Евангелия в храме Христа Спасителя читают на разных языках. На литургии традиционно присутствуют священнослужители из других стран. Несмотря на то, что католическая Пасха в этом году совпала с православной, ночное богослужение посетило представительство Ватикана

Отрывок из Евангелия в храме Христа Спасителя читают на разных языках | Источник: Анна Селина / MSK1.RUОтрывок из Евангелия в храме Христа Спасителя читают на разных языках | Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Отрывок из Евангелия в храме Христа Спасителя читают на разных языках

Источник:

Анна Селина / MSK1.RU

Источник: Анна Селина / MSK1.RUИсточник: Анна Селина / MSK1.RU
Источник:

Анна Селина / MSK1.RU

Источник: Анна Селина / MSK1.RUИсточник: Анна Селина / MSK1.RU
Источник:

Анна Селина / MSK1.RU

Источник:

Серафима Путиева / MSK1.RU

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Елена Халматова

Многолюдно и в храме Николая Чудотворца в Голутвине. Некоторые прихожане взяли с собой на богослужение детей, некоторые из них от усталости засыпают прямо на руках у родителей.

Некоторые пришли на ночную службу с детьми | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUНекоторые пришли на ночную службу с детьми | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

Некоторые пришли на ночную службу с детьми

Источник:

Дарья Шутова / MSK1.RU

В храме Николая Чудотворца в Голутвине многолюдно | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUВ храме Николая Чудотворца в Голутвине многолюдно | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

В храме Николая Чудотворца в Голутвине многолюдно

Источник:

Дарья Шутова / MSK1.RU

В столичных церквях продолжает идти пасхальное богослужение | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUВ столичных церквях продолжает идти пасхальное богослужение | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

В столичных церквях продолжает идти пасхальное богослужение

Источник:

Дарья Шутова / MSK1.RU

Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUИсточник: Дарья Шутова / MSK1.RU
Источник:

Дарья Шутова / MSK1.RU

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Елена Халматова

SHAMAN и Мизулина покинули ночное богослужение в храме Христа Спасителя

У храма Христа Спасителя журналисты заметили главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и певца SHAMAN'a (настоящее имя — Ярослав Дронов). Пара выходила с ночного богослужения.

«Пользуюсь случаям поздравляю всю страну с великим праздником. Христос Воскресе!» — обратился он.

На вопрос журналистов о том, планируют ли они венчаться, певец ответил уклончиво: «Все узнаете, читайте новости».

Напомним, в марте 2025 года Мизулина и Дронов рассказали публике о своих отношениях. Важное заявление пара сделала на концерте SHAMAN'а в Москве — посмотрите, как это было.

SHAMAN и Мизулина у храма Христа Спасителя

Источник:

SHOT / T.me

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Елена Халматова

Пасхальное богослужение проходит в храме Успения Пресвятой Богородицы на Таганке.

«На улице, у входа в храм дежурит полиция. Большинство прихожан — это семьи с детьми и пожилые люди. Они молятся, подают записки», — делится подробностями корреспондент MSK1.RU

Храм Успения Пресвятой Богородицы на Таганке | Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUХрам Успения Пресвятой Богородицы на Таганке | Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

Храм Успения Пресвятой Богородицы на Таганке

Источник:

Динара Кафискина / MSK1.RU

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
Источник:

Динара Кафискина / MSK1.RU

Прихожане молятся, подают записки | Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUПрихожане молятся, подают записки | Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

Прихожане молятся, подают записки

Источник:

Динара Кафискина / MSK1.RU

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
Источник:

Динара Кафискина / MSK1.RU

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Елена Халматова

В храме Христа Спасителя священнослужители сменили облачения с белых на красные — их надевают только на Пасху. Патриарх Кирилл зачитал послание апостола:

«Все воспримите благости. Никто да не плачет о грехах — ибо из гроба воссияло спасение».

Владимир Путин и Сергей Собянин ушли за алтарь. Позже выяснилось, что политики покинули храм.

Патриарх и священнослужители сменили одеяния на пасхальные красные | Источник: Анна Селина / MSK1.RUПатриарх и священнослужители сменили одеяния на пасхальные красные | Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Патриарх и священнослужители сменили одеяния на пасхальные красные

Источник:

Анна Селина / MSK1.RU

Источник: Анна Селина / MSK1.RUИсточник: Анна Селина / MSK1.RU
Источник:

Анна Селина / MSK1.RU

Патриарх Кирилл зачитал послание апостола | Источник: Анна Селина / MSK1.RUПатриарх Кирилл зачитал послание апостола | Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Патриарх Кирилл зачитал послание апостола

Источник:

Анна Селина / MSK1.RU

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Елена Халматова

А вот так выглядит крестный ход вокруг храма преподобного Симеона Столпника на Поварской.

Крестный ход вокруг храма преподобного Симеона Столпника на Поварской | Источник: Дарья Дутова / MSK1.RUКрестный ход вокруг храма преподобного Симеона Столпника на Поварской | Источник: Дарья Дутова / MSK1.RU

Крестный ход вокруг храма преподобного Симеона Столпника на Поварской

Источник:

Дарья Дутова / MSK1.RU

Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUИсточник: Дарья Шутова / MSK1.RU
Источник:

Дарья Шутова / MSK1.RU

Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUИсточник: Дарья Шутова / MSK1.RU
Источник:

Дарья Шутова / MSK1.RU

Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUИсточник: Дарья Шутова / MSK1.RU
Источник:

Дарья Шутова / MSK1.RU

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Елена Халматова

Патриарх Кирилл совершил крестный ход вокруг Храма Христа Спасителя. Духовенство и миряне приветствуют друг друга возгласами «Христос Воскресе!»

Патриарх Кирилл совершил крестный ход вокруг Храма Христа Спасителя

Источник:

Серафима Путиева / MSK1.RU

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Елена Халматова

У церкви Феодора Стратилата на Антиохийском подворье в преддверии пасхальной литургии многолюдно.

«Попасть внутрь почти нереально, очень много прихожан. Некоторые наблюдают за службой через окна храма. За порядком на улице следят сотрудники полиции», — рассказывает корреспондент MSK1.RU

Показываем, что происходит в пасхальную ночь у церкви Феодора Стратилата на Антиохийском подворье | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUПоказываем, что происходит в пасхальную ночь у церкви Феодора Стратилата на Антиохийском подворье | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

Показываем, что происходит в пасхальную ночь у церкви Феодора Стратилата на Антиохийском подворье

Источник:

Дарья Шутова / MSK1.RU

В церкви Феодора Стратилата на Антиохийском подворье тоже началось богослужение | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUВ церкви Феодора Стратилата на Антиохийском подворье тоже началось богослужение | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

В церкви Феодора Стратилата на Антиохийском подворье тоже началось богослужение

Источник:

Дарья Шутова / MSK1.RU

Людей так много, что не все поместились внутри | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUЛюдей так много, что не все поместились внутри | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

Людей так много, что не все поместились внутри

Источник:

Дарья Шутова / MSK1.RU

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Елена Халматова

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили пасхальное богослужение

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение. Как заметил наш корреспондент, политики стоят с зажженными от огня свечами и о чем-то переговариваются за алтарем.

Владимир Путин и Сергей Собянин прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя | Источник: Анна Селина / MSK1.RUВладимир Путин и Сергей Собянин прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя | Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Владимир Путин и Сергей Собянин прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Источник:

Анна Селина / MSK1.RU

Патриарх Кирилл со свечами, зажженными от Благодатного огня | Источник: Анна Селина / MSK1.RUПатриарх Кирилл со свечами, зажженными от Благодатного огня | Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Патриарх Кирилл со свечами, зажженными от Благодатного огня

Источник:

Анна Селина / MSK1.RU

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Елена Халматова

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Огонь Патриарху Кириллу передал бывший президент РЖД Владимир Якунин.

«Патриарх Кирилл зажигает свечи и передает огонь дальше через диаконов», — передает корреспондент MSK1.RU

Начался крестный ход.

Владимир Якунин (слева) и Патриарх Кирилл (по центру) | Источник: Анна Селина / MSK1.RUВладимир Якунин (слева) и Патриарх Кирилл (по центру) | Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Владимир Якунин (слева) и Патриарх Кирилл (по центру)

Источник:

Анна Селина / MSK1.RU

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь в храм Христа Спасителя

Источник:

Серафима Путиева / MSK1.RU

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Елена Халматова

В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

В храме Христа Спасителя началась пасхальная литургия.

«Плащаницу, символ тела распятого Христа, занесли в алтарь. В ближайшие часы в храмах страны будут вспоминать его смерть, три дня, проведенные в гробу и воскресение», — пояснила корреспондент MSK1.RU

В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

Источник:

Серафима Путиева / MSK1.RU

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Елена Халматова

Кто из госдеятелей пришел на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

Ночную службу в храме Христа Спасителя посетили председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и руководитель Департамента национальной политики города Виталий Сучков.

Корреспондент MSK1.RU также заметила в толпе прихожан уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (в очках) и руководитель Департамента нацполитики города Виталий Сучков (в фиолетовом галстуке) | Источник: Анна Селина / MSK1.RUПредседатель Мосгордумы Алексей Шапошников (в очках) и руководитель Департамента нацполитики города Виталий Сучков (в фиолетовом галстуке) | Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (в очках) и руководитель Департамента нацполитики города Виталий Сучков (в фиолетовом галстуке)

Источник:

Анна Селина / MSK1.RU

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Елена Халматова

Благодатный огонь прибыл в Москву

Самолет с Благодатным огнем на борту приземлился в московском аэропорту «Внуково-3». Совсем скоро его доставят в храм Христа Спасителя, где пройдет ночное богослужение под руководством Патрирха московского и всея Руси Кирилла.

Благодатный огонь прибыл в Москву

Источник:

Фонд Андрея Первозванного

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Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
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Пасха Храм Христа Спасителя Перекрытия Православие
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