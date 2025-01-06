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Религия Народные приметы на Рождество Христово: что обязательно сделать 7 января, чтобы прожить год счастливо

Народные приметы на Рождество Христово: что обязательно сделать 7 января, чтобы прожить год счастливо

Собрали главные традиции и поверья

363
2 комментария
Источник:

В начале года православные отмечают один из самых важных праздников — Рождество Христово. В России оно приходится на один и тот же день — 7 января.

Еще с давних времен на Рождество существовало множество поверий и запретов, о которых сейчас мало кто помнит.

О самых главных из них мы рассказали в видео выше.

Что можно и нельзя делать

Днем 7 января было принято ходить в гости и дарить друг другу подарки. Люди верили, что так можно расположить к себе судьбу, чтобы в новом году сопутствовала удача. За праздничный стол по этой же причине старались пригласить четное количество гостей. Иначе ставили запасные приборы. Несмотря на праздничные застолья, женщинам и девушкам не следовало заниматься уборкой или работать по хозяйству 7, 8 и 9 января. Люди верили, что так можно навредить своему благополучию на ближайший год. На другие дни стоило перенести выяснение отношений и решение финансовых вопросов. Не следует 7 января ругаться и ссориться с другими людьми.

Приметы на погоду

По приметам определяли, какой будет погода весь год. Например, если 6 января небо ясное и звездное, то год будет урожайным. Метель на 7 января обещала раннюю весну, крепкий мороз — жаркое лето. А еще если утром на Рождество идет снег, значит, год будет удачным, прибыльным и успешным.

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Комментарии
2
Гость
1 час
2025 и следующие двадцать лет будут ещё более тяжёлыми и худшими для нас это сказал Табрический и мы на это согласны? народ молчит и терпит а смысл?
Гость
1 час
продать квартиру и уехать навсегда из Ада и проживёте остаток дней счастливо
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