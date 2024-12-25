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Оливье с шампанским — грех? Как встретить Новый год, не нарушив Рождественский пост

Рассказываем, как по-православному отметить праздник: вкусно, радостно, но при этом без излишеств

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3 комментария

Постная еда на новогоднем столе тоже может быть вкусной

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Празднование Нового года — особенное событие. Но для православных оно связано с определенными духовными ограничениями, потому что приходится на Рождественский пост. И всё же это не повод полностью отказываться от праздника — его можно провести радостно и осмысленно: без шумных вечеринок, но со вкусными угощениями и в кругу близких людей.

Разбираемся, как встретить Новый год, не нарушив православных традиций, но при этом не лишив себя радостного праздника.

Чем православный Новый год отличается от светского?

Главное отличие заключается в том, что православные встречают Новый год в разгар Рождественского поста, который длится с 28 ноября по 6 января. Пост — это время воздержания, молитвы, покаяния и подготовки к празднику Рождества Христова. В этот период церковь рекомендует избегать излишеств: как в еде и напитках, так и в развлечениях.

Для большинства людей Новый год ассоциируется с обильными застольями, громкими вечеринками и фейерверками. Для православных этот праздник отличается от светского, ведь его суть заключается в подведении итогов уходящего года, благодарности Богу за пережитые моменты и духовной работе над собой.

Тем не менее Новый год может стать хорошей возможностью для теплой встречи с близкими. Православие не запрещает радоваться, хоть и важно помнить о мере и соответствовать духу поста.

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Традиции празднования

Для православных Новый год — это больше время осмысления и молитвы, чем бурного веселья. Вот несколько традиций, которые помогут провести этот праздник без излишеств:

  • Семейный ужин. Вместо шумного застолья соберитесь с близкими в уютной обстановке. Это время для искреннего общения, воспоминаний о хорошем, что произошло за год, и обсуждения планов на будущее.

  • Молитва. Перед началом ужина или в полночь можно прочитать благодарственную молитву, поблагодарив Бога за уходящий год. Это поможет сохранить духовный настрой.

  • Просмотр фильмов. Можете всей семьей или в компании друзей посмотреть доброе кино с атмосферой праздника — например, что-нибудь из советских фильмов.

  • Прогулка. Можете выйти на улицу, чтобы полюбоваться салютами и новогодними украшениями в городе.

  • Посещение храма. Некоторые православные храмы проводят ночные богослужения в новогоднюю ночь. Это не обязательно, но у тех, кто хочет встретить Новый год в молитве, такая возможность есть.

Чего лучше избегать:

  • шумных вечеринок с алкоголем;

  • нарушения поста ради праздничного настроения;

  • ярких и вычурных шоу по телевизору.

Праздничный стол: что можно приготовить

Несмотря на ограничения поста, новогодний стол может быть вкусным, разнообразным и соответствующим православным традициям.

Основные правила:

  1. Все блюда должны быть постными (без мяса, молока, яиц).

  2. Упор стоит делать на овощи, рыбу, грибы и крупы.

  3. Праздничная сервировка стола и красивое оформление блюд помогут создать радостную атмосферу.

Примеры угощений

Закуски:

  • рулетики из кабачков с ореховой начинкой;

  • постные блины с грибной икрой;

  • хумус с овощными палочками.

Салаты:

  • винегрет с квашеной капустой и грибами;

  • салат из свежих овощей с авокадо и лимонной заправкой;

  • оливье с постным майонезом, без яиц и с крабовыми палочками вместо колбасы.

Горячие блюда:

  • рыба, запечённая с овощами;

  • постный плов с сухофруктами и орехами;

  • тушёные баклажаны с помидорами и зеленью.

Сладости:

  • медовые пряники;

  • пироги с яблоками, вишней или орехами;

  • постный шоколадный торт на растительном масле.

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Алкоголь: можно или нет?

Во время поста церковь рекомендует воздерживаться от употребления алкоголя. Однако в особых случаях, таких как Новый год, допускается небольшое количество вина. Важно помнить о мере: легкое вино (можно игристое) в разумных пределах — это лучший вариант. От крепких напитков лучше отказаться.

Подарки: на Новый год или Рождество?

В православной традиции главный праздник года — всё же Рождество. Поэтому, если ваши друзья и близкие разделяют вашу веру, обменяться подарками можно 7 января. Однако ничто не мешает вам подарить своим светским друзьям подарки на Новый год. Также, если дети ждут от вас подарков именно в новогоднюю ночь, не стоит их разочаровывать — в этом нет ничего страшного.

Как правильно начать новый год 1 января

Первый день нового года задает тон для всей предстоящей жизни. Православные верующие стараются начать год с духовного обновления и добрых дел.

Что можно сделать:

  1. Молитва. Начните утро с молитвы благодарности за прошедший год и просьбы о благословении на будущий.

  2. Посещение храма. Если есть возможность и желание, отправьтесь на богослужение.

  3. Благотворительность. Помощь ближним, пожертвование средств или вещей — отличный способ начать новый год.

  4. Встреча с друзьями. Можете принять гостей или сходить куда-нибудь вместе, поделиться планами на наступивший год.

Ранее мы подробно рассказывали, как полагается соблюдать Рождественский пост. Читайте также колонку журналистки о том, как в православных семьях отмечают Рождество.

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Новый год Православие Традиции Праздник Постная кухня
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Комментарии
3
Гость
2 часа
Запад пытается навязать нам человеческую жизнь, где можно кушать праздновать веселиться а не голодать и воевать - не бывать этому в стабильной россии никогда, у нас всё идёт по Плану Таврического, 👹
Гость
2 часа
У апостола Павла есть такие слова: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию» (Рим. 15: 1–2). Перевожу на русский язык: "Не хочешь отмечать НГ, не отмечай, но тогда нефиг людям настроение портить своей постной рожей".
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