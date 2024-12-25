Оливье с шампанским — грех? Как встретить Новый год, не нарушив Рождественский пост

Празднование Нового года — особенное событие. Но для православных оно связано с определенными духовными ограничениями, потому что приходится на Рождественский пост. И всё же это не повод полностью отказываться от праздника — его можно провести радостно и осмысленно: без шумных вечеринок, но со вкусными угощениями и в кругу близких людей.
Разбираемся, как встретить Новый год, не нарушив православных традиций, но при этом не лишив себя радостного праздника.
Чем православный Новый год отличается от светского?
Главное отличие заключается в том, что православные встречают Новый год в разгар Рождественского поста, который длится с 28 ноября по 6 января. Пост — это время воздержания, молитвы, покаяния и подготовки к празднику Рождества Христова. В этот период церковь рекомендует избегать излишеств: как в еде и напитках, так и в развлечениях.
Для большинства людей Новый год ассоциируется с обильными застольями, громкими вечеринками и фейерверками. Для православных этот праздник отличается от светского, ведь его суть заключается в подведении итогов уходящего года, благодарности Богу за пережитые моменты и духовной работе над собой.
Тем не менее Новый год может стать хорошей возможностью для теплой встречи с близкими. Православие не запрещает радоваться, хоть и важно помнить о мере и соответствовать духу поста.
Традиции празднования
Для православных Новый год — это больше время осмысления и молитвы, чем бурного веселья. Вот несколько традиций, которые помогут провести этот праздник без излишеств:
Семейный ужин. Вместо шумного застолья соберитесь с близкими в уютной обстановке. Это время для искреннего общения, воспоминаний о хорошем, что произошло за год, и обсуждения планов на будущее.
Молитва. Перед началом ужина или в полночь можно прочитать благодарственную молитву, поблагодарив Бога за уходящий год. Это поможет сохранить духовный настрой.
Просмотр фильмов. Можете всей семьей или в компании друзей посмотреть доброе кино с атмосферой праздника — например, что-нибудь из советских фильмов.
Прогулка. Можете выйти на улицу, чтобы полюбоваться салютами и новогодними украшениями в городе.
Посещение храма. Некоторые православные храмы проводят ночные богослужения в новогоднюю ночь. Это не обязательно, но у тех, кто хочет встретить Новый год в молитве, такая возможность есть.
Чего лучше избегать:
шумных вечеринок с алкоголем;
нарушения поста ради праздничного настроения;
ярких и вычурных шоу по телевизору.
Праздничный стол: что можно приготовить
Несмотря на ограничения поста, новогодний стол может быть вкусным, разнообразным и соответствующим православным традициям.
Основные правила:
Все блюда должны быть постными (без мяса, молока, яиц).
Упор стоит делать на овощи, рыбу, грибы и крупы.
Праздничная сервировка стола и красивое оформление блюд помогут создать радостную атмосферу.
Примеры угощений
Закуски:
рулетики из кабачков с ореховой начинкой;
постные блины с грибной икрой;
хумус с овощными палочками.
Салаты:
винегрет с квашеной капустой и грибами;
салат из свежих овощей с авокадо и лимонной заправкой;
оливье с постным майонезом, без яиц и с крабовыми палочками вместо колбасы.
Горячие блюда:
рыба, запечённая с овощами;
постный плов с сухофруктами и орехами;
тушёные баклажаны с помидорами и зеленью.
Сладости:
медовые пряники;
пироги с яблоками, вишней или орехами;
постный шоколадный торт на растительном масле.
Алкоголь: можно или нет?
Во время поста церковь рекомендует воздерживаться от употребления алкоголя. Однако в особых случаях, таких как Новый год, допускается небольшое количество вина. Важно помнить о мере: легкое вино (можно игристое) в разумных пределах — это лучший вариант. От крепких напитков лучше отказаться.
Подарки: на Новый год или Рождество?
В православной традиции главный праздник года — всё же Рождество. Поэтому, если ваши друзья и близкие разделяют вашу веру, обменяться подарками можно 7 января. Однако ничто не мешает вам подарить своим светским друзьям подарки на Новый год. Также, если дети ждут от вас подарков именно в новогоднюю ночь, не стоит их разочаровывать — в этом нет ничего страшного.
Как правильно начать новый год 1 января
Первый день нового года задает тон для всей предстоящей жизни. Православные верующие стараются начать год с духовного обновления и добрых дел.
Что можно сделать:
Молитва. Начните утро с молитвы благодарности за прошедший год и просьбы о благословении на будущий.
Посещение храма. Если есть возможность и желание, отправьтесь на богослужение.
Благотворительность. Помощь ближним, пожертвование средств или вещей — отличный способ начать новый год.
Встреча с друзьями. Можете принять гостей или сходить куда-нибудь вместе, поделиться планами на наступивший год.
Ранее мы подробно рассказывали, как полагается соблюдать Рождественский пост. Читайте также колонку журналистки о том, как в православных семьях отмечают Рождество.
А вы соблюдаете пост?