Поклонники раскрыли тайную девушку Олега Шепса — показываем, как она выглядит

Экстрасенса раньше подозревали в романе с блогером Дианой Астер, но, судя по всему, он выбрал себе спутницу, далекую от медийности Источник: shepsolegofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Победитель «Битвы экстрасенсов» (16+) Олег Шепс говорить о своей личной жизни не любит и на расспросы предпочитает отвечать то загадками, то шутками. Недавно медиум все же приоткрыл немного завесу тайны и признался, что его сердце сейчас занято, но подробнее об избраннице рассказывать отказался.

— Личное не должно становиться достоянием общественности. Это правило, которого я придерживаюсь давно. Чем меньше люди знают, тем спокойнее живется, — отвечал на расспросы Шепс.

Как оказалось, подтверждения фанатам было и так достаточно, и в считаные мгновения тайную девушку Шепса рассекретили. По мнению пользователей сети, ее зовут Полина. Она фотограф и в последнее время выкладывает снимки в своем блоге из тех же локаций, где и Олег, включая Таиланд, где отдыхал медиум.

Источник: polina_fris / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: polina_fris / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ни Олег, ни Полина роман не подтвердили, но, как заметили подписчики, как только девушку нашли, отрицать свои отношения с медиумом она не стала, а только закрыла свой профиль в социальных сетях от посторонних глаз. Судя по всему, она поддерживает взгляды Шепса о том, что счастье любит тишину.

Источник: polina_fris / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: polina_fris / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Некоторые фанаты, не дожидаясь официального подтверждения, уже поздравляют Олега и желают ему счастья. Другие, напротив, не оценили выбор экстрасенса, вспоминая, что ранее Шепс говорил, что предпочитает блондинок, а Полина — брюнетка.