«Если жадина — сразу мимо»: журналистка объяснила, почему она тарелочница и не стыдится этого, — откровенная колонка

Ксения Владимирская Автор мнения

Ксения не ходит на свидания с теми, кто зовет просто прогуляться Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Женщин, которые любят поесть за чужой счет, называют тарелочницами. Такое определение можно расценивать как оскорбление, но журналистка NGS.RU Ксения Владимирская так не считает. Она не только не стесняется есть за счет мужчин, но и порой ходит на мероприятия по работе только ради этого. О том, почему Ксения так поступает, — в ее откровенной колонке. Далее — от первого лица.

Когда-то я была милой и доброй девочкой, которая радовалась свиданию на улице. Не смущали холод и ветер, озябшие пальцы, часовые протирания штанов на лавочках, и я совершенно не переживала, что парень не подарил мне при встрече цветы. Но время шло, я взрослела, встречала на пути всё больше безответственных, жадных и меркантильных мужчин и в какой-то момент поняла: хватит с меня. И пофиг, что стану тарелочницей.

Тарелочница — сленговое слово. Так называют женщину, которая стремится жить за счет мужчины. Изначально так называли девушек, которые, прикрываясь чувством симпатии, приходили на свидания в кафе и рестораны исключительно поесть. Со временем термин приобрел более широкий смысл: тарелочницами стали называть женщин, которые получают подарки, цветы или финансовую помощь от мужчин, но не вступают с ними в отношения.

После этого, когда я переписывалась с мужчинами в приложениях для знакомств, сразу начала отбраковывать тех, кто звал «посмотреть на луну».

Ксения уверена: погулять по парку или набережной зовут только жадные и невоспитанные мужчины Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Я уверена: те мужчины, которые не в состоянии потратить на меня в среднестатистической кофейне несчастную тысячу на кофе и круассан, пусть живут с мамой и дальше мечтают об отношениях с противоположным полом. Если он уже на этапе знакомства жадина — сразу мимо.

Да, я общалась только с теми, кто не донимал меня долгими переписками про всякую чушь, а конкретно приглашал на свидания в кофейню, кафе или даже ресторан. С таким мужчиной приятно иметь дело. Я априори уважаю его, даже если он не в моем вкусе и совершенно для меня непривлекателен. Ведь он нашел время и средства сделать рандомной женщине приятно. К тому же 1,5 часа живого общения намного интереснее и приятнее километровых переписок в приложении.

На первых свиданиях я, как правило, не наглела: заказывала кофе и маленькое недорогое пирожное. Если общение ладилось и мужчина был заинтересован в новой встрече, я соглашалась, даже если мне он не нравился. Но шла только в том случае, если он приглашал меня в кафе, в кино, а лучше в ресторан.

На втором свидании я себе уже ни в чем не отказывала: выбирала самое дорогое в меню вино, ела всё, что хотела, и вдоволь. А дальше всё зависело от ситуации. Если звали в клуб или в какое-то развлекательное заведение — соглашалась, если домой или, условно, знакомить с родителями — плавно сливалась.

Также Ксения не прочь поесть бесплатно на мероприятиях по работе Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Такие непринужденные встречи отлично скрашивали мои одинокие вечера, экономили бюджет, да и кругозор расширяли: много знакомств с людьми из самых разных сфер. И, кстати, как показали мои наблюдения, в заведения общепита на первое свидание чаще приглашают более состоятельные (тут, конечно, всё еще зависит от уровня заведения) или хотя бы воспитанные мужчины, а не уличные пацаны. Последние зовут на первое свидание зачастую прогуляться по набережной. Пусть сами там гуляют.

Кстати, я и парня себе так нашла. Он тоже прошел мои этапы проверки на наличие или отсутствие жадности. Водил меня по дорогим ресторанам, красиво ухаживал. Так как он мне понравился, его я проверяла еще тщательнее: заказывала самые дорогие блюда в меню и смотрела, как он себя при этом ведет. В итоге я с ним и прекратила свои «тарелочные» похождения в приложениях для знакомств. Есть теперь кто и накормит, и напоит, и развлечет.

Да, и еще: особую радость доставляют мероприятия по работе, где бесплатно кормят. На них я хожу с удовольствием, ем на банкетах всё, что захочу, и пью бесплатные напитки. Особенно хорошо это подспорье, когда праздника душе хочется, а до аванса еще несколько дней. В общем, в моем представлении чувствовать, что мужчины на тебя не жалеют денег, есть досыта то, что хочется, и не платить за это — нормально. Рассматриваю это как маленький бонус своей гендерной принадлежности и профессионального поприща.

Согласны с автором? Да, ничего плохого в этом не вижу Фу, это меркантильно и некрасиво Журналисты, ну вы совсем уже Оставлю ответ в комментариях