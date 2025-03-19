«Изменяют все и всегда»: Алексей Чумаков скабрезно шутит о Юлии Ковальчук — почему она это терпит

Поклонники подозревают, что после поступков мужа Юлии уже должно быть не до улыбок Источник: juliakovalchuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В начале нулевых на российской сцене соединились два музыкальных сердца — Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Долгое время пара не привлекала к себе особого внимания, пока Алексей не стал открывать рот. Слова, которые из него полились, резко контрастировали с картинкой идеальной семьи. В итоге начали раскрываться такие личные подробности, после которых поклонники разуверились в счастливых отношениях пары.

«У меня был критерий: вдул бы или не вдул»

Юлия и Алексей познакомились в 2003 году, но тогда это было шапочное знакомство, и ни о какой романтике и речи не шло. Только четыре года спустя, когда судьба свела их вместе на шоу «Танцы на льду» (0+), они разглядели друг в друге мужчину и женщину. Правда, мысли их были совсем о разном.

— Хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая. Двигается красиво. Секси. У меня тогда были критерии типа: да или нет, вдул бы или не вдул. Вдул бы, — признаётся артист. — Вдул с последствиями, но тогда я не планировал.

Источник: juliakovalchuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока Чумаков оценивал сексуальность и красоту Юлии, ее мысли были заняты другим. Она старалась подобрать культурные слова каждый раз, когда певец не приходил на тренировки и ставил свой комфорт выше обязательств.

— Я тогда над ним жутко издевалась, потому что он был непунктуальный, кататься не умел, на тренировки ходить не хотел. А я же это всё люблю. Он говорил: «Что ты ко мне пристала? Я как хочу, так и живу», — рассказала Юлия об общении с Чумаковым.

Если на льду Алексей чувствовал себя не совсем уверенно, то на сцене всё было совсем иначе. Он пригласил Юлию на свой концерт, после которого она полностью поменяла свое отношение к Чумакову.

— Когда я пришла на концерт, я увидела совершенно другого, зрелого, талантливого, мудрого мужчину, который для меня раскрылся с совершенно другой стороны. Тогда я поняла, что что-то начало происходить, а дальше уже как снежный ком, — поделилась певица в одном из интервью.

Алексей стал первым, с кем Юлия поделилась, что уходит из группы «Блестящие» Источник: juliakovalchuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ответное приглашение от Юлии на свой сольный концерт не заставило себя долго ждать. Шансом для сближения Алексей воспользовался по полной, он пришел при полном параде с огромным букетом роз и не оставил певице ни единого шанса не влюбиться. После выступления последовал приятный ужин, который еще больше сблизил парочку.

— Тогда между нами возникла «химия». В тот вечер мы и поняли, что будем вместе, — вспоминает Юлия.

Юлия первая призналась в своих чувствах, но ответного «люблю» в свой адрес не услышала. Чумаков только вышел из отношений, очень ценил свою свободу, и чтобы перевести обычный флирт на серьезный уровень, ему потребовалось время.

«Для женщины унизительно говорить „Сделай мне предложение"»

В 2009 году пара решила, что между ними всё серьезно. Они начали вместе выходить в свет, познакомились с родителями друг друга и стали жить вместе. Годы шли, родственников и поклонников стал терзать вопрос: «А когда же свадьба?» Юлия не знала, что на это ответить, потому что и сама уже устала ждать.

— Скажу честно: мысли о свадьбе у меня проскальзывают. Но почему Леша не делает предложения, не знаю, спросите у него сами. Видимо, есть причины, — отвечала Юлия на расспросы.

У Алексея спросили, но уже позже.

— Юля слишком умна. Она никогда не задавала вопросов о том, когда же… Хотя иногда по настроению я видел, что она ждет такого разговора. Вообще, это унизительно для женщины — говорить: «Слушай, сделай мне предложение». Никто не отменял желания мужчины быть победителем. Пусть через шесть лет, как это сделал я, но мужчина должен сам дозреть до этого решения, — прокомментировал свой поступок Алексей.

Дозрел до предложения Алексей только в 2013 году. Пара не стала афишировать ни предложение, ни свадьбу.

— Были только мы с Юлей. Никаких свидетелей и шампанского. Смеясь, забежали в загс, поставили подписи в книге и поцеловали друг друга со словами: «Эй ты, муж!» — «Эй ты, жена!»

Счастью Юлии не было предела, когда она увидела долгожданное кольцо на пальце Источник: juliakovalchuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После Юлия и Алексей улетели в Испанию, где всё же отметили новый статус отношений в тихом кругу с близкими, без всякой помпезности и пышных торжеств.

С детьми пара не спешила — сначала хотели хорошенько насладиться обществом друг друга. Они стали путешествовать, вместе писать песни, сниматься в кино.

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В 2017 году у Ковальчук и Чумакова родилась дочка Амелия. Они решили и тут всё хранить в тайне и не показывать малышку, из-за чего поползли разного рода пересуды.

— Некоторые пишут, что мы не показываем дочь, потому что она больна. Знаете, не стоит обращать внимания на идиотов, переубеждать их, вступать в спор или, не дай бог, оправдываться. Идиотов всегда намного больше, чем времени в твоей жизни, — ответил певец хейтерам.

«Если женщина интересна только своему мужчине, можно закопать ее»

Громкими высказываниями в защиту дочери Чумаков не ограничился и с завидной регулярностью продолжает ввергать в шок общественность своими мыслями. Однажды Алексей пошутил, что брак для него ничего не значит, но юмор певца никто не оценил.

— Девушка сказала: «Ты женат?» Я ответил: «Это ничего не значит», но это был юмор. Странно, что никто этого не понял, — удивился Алексей.

Не всегда фанаты понимают не только юмор Чумакова, но и его философские размышления. Порцию негодования и осуждения певец получил после того, как попытался объяснить, что для него доверие и ревность, но в итоге начал оправдывать измены.

Алексей, в отличие от своей жены, не особо часто публикует совместные снимки Источник: juliakovalchuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Изменяют все и всегда, кто-то физически, кто-то ментально. Для меня катастрофа, если женщина интересна только своему мужчине, в этот момент можно просто закопать ее. Женщина должна возбуждать других людей, — уверен певец. — Когда мужчина говорит «не надевай это платье, не ходи туда-то, почему этот на тебя смотрит» — такие ревностные блоки мне неясны. Чем больше контроль, тем больше секса на стороне.

Юлия ко всем спорным высказываниям мужа относится спокойно и как будто уже не замечает их. Главный секрет счастливых отношений Юлии — в спорах идти на уступки и первой просить прощения.

— Я не знаю, как сложится наша жизнь, но факт остается фактом, поэтому даже в спорах, когда я понимаю, что накал страстей фантастический, всегда на чашу весов ставлю свое внутреннее состояние. Мне в данной ситуации гораздо проще отойти назад или попросить прощения, даже если не считаю, что не права.

Пока поклонники пары обсуждают странные и абьюзивные, на их взгляд, отношения Алексея и Юлии, пара вполне себе счастлива. В 2023 году певица родила еще одну дочь Алисию, и Чумаков не поскупился на теплые слова.

«Теперь я папа дважды! Спасибо за еще одно волшебство! Всегда подозревал, что у женщины с Богом самый прямой контакт», — написал певец Источник: juliakovalchuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В то же время не утихают сплетни о любвеобильности Чумакова. Певец, кажется, и сам рад подкидывать дрова в этот костер. Например, в феврале 2025 год он танцевал жаркий танец с Элиной Чагой. Многие сочли, что он прижимает ее к себе непозволительно близко.

«Это было не просто смело, это было ппц как смело», — подписала под видео Элина Источник: elinachaga / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ковальчук никак не стала комментировать поведение мужа. Да и к чему тратить слова и нервы, ведь реальных доказательств его неверности нет.