«Изменяют все и всегда»: Алексей Чумаков скабрезно шутит о Юлии Ковальчук — почему она это терпит

В начале нулевых на российской сцене соединились два музыкальных сердца — Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Долгое время пара не привлекала к себе особого внимания, пока Алексей не стал открывать рот. Слова, которые из него полились, резко контрастировали с картинкой идеальной семьи. В итоге начали раскрываться такие личные подробности, после которых поклонники разуверились в счастливых отношениях пары.
«У меня был критерий: вдул бы или не вдул»
Юлия и Алексей познакомились в 2003 году, но тогда это было шапочное знакомство, и ни о какой романтике и речи не шло. Только четыре года спустя, когда судьба свела их вместе на шоу «Танцы на льду» (0+), они разглядели друг в друге мужчину и женщину. Правда, мысли их были совсем о разном.
— Хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая. Двигается красиво. Секси. У меня тогда были критерии типа: да или нет, вдул бы или не вдул. Вдул бы, — признаётся артист. — Вдул с последствиями, но тогда я не планировал.
Пока Чумаков оценивал сексуальность и красоту Юлии, ее мысли были заняты другим. Она старалась подобрать культурные слова каждый раз, когда певец не приходил на тренировки и ставил свой комфорт выше обязательств.
— Я тогда над ним жутко издевалась, потому что он был непунктуальный, кататься не умел, на тренировки ходить не хотел. А я же это всё люблю. Он говорил: «Что ты ко мне пристала? Я как хочу, так и живу», — рассказала Юлия об общении с Чумаковым.
Если на льду Алексей чувствовал себя не совсем уверенно, то на сцене всё было совсем иначе. Он пригласил Юлию на свой концерт, после которого она полностью поменяла свое отношение к Чумакову.
— Когда я пришла на концерт, я увидела совершенно другого, зрелого, талантливого, мудрого мужчину, который для меня раскрылся с совершенно другой стороны. Тогда я поняла, что что-то начало происходить, а дальше уже как снежный ком, — поделилась певица в одном из интервью.
Ответное приглашение от Юлии на свой сольный концерт не заставило себя долго ждать. Шансом для сближения Алексей воспользовался по полной, он пришел при полном параде с огромным букетом роз и не оставил певице ни единого шанса не влюбиться. После выступления последовал приятный ужин, который еще больше сблизил парочку.
— Тогда между нами возникла «химия». В тот вечер мы и поняли, что будем вместе, — вспоминает Юлия.
Юлия первая призналась в своих чувствах, но ответного «люблю» в свой адрес не услышала. Чумаков только вышел из отношений, очень ценил свою свободу, и чтобы перевести обычный флирт на серьезный уровень, ему потребовалось время.
«Для женщины унизительно говорить „Сделай мне предложение"»
В 2009 году пара решила, что между ними всё серьезно. Они начали вместе выходить в свет, познакомились с родителями друг друга и стали жить вместе. Годы шли, родственников и поклонников стал терзать вопрос: «А когда же свадьба?» Юлия не знала, что на это ответить, потому что и сама уже устала ждать.
— Скажу честно: мысли о свадьбе у меня проскальзывают. Но почему Леша не делает предложения, не знаю, спросите у него сами. Видимо, есть причины, — отвечала Юлия на расспросы.
У Алексея спросили, но уже позже.
— Юля слишком умна. Она никогда не задавала вопросов о том, когда же… Хотя иногда по настроению я видел, что она ждет такого разговора. Вообще, это унизительно для женщины — говорить: «Слушай, сделай мне предложение». Никто не отменял желания мужчины быть победителем. Пусть через шесть лет, как это сделал я, но мужчина должен сам дозреть до этого решения, — прокомментировал свой поступок Алексей.
Дозрел до предложения Алексей только в 2013 году. Пара не стала афишировать ни предложение, ни свадьбу.
— Были только мы с Юлей. Никаких свидетелей и шампанского. Смеясь, забежали в загс, поставили подписи в книге и поцеловали друг друга со словами: «Эй ты, муж!» — «Эй ты, жена!»
После Юлия и Алексей улетели в Испанию, где всё же отметили новый статус отношений в тихом кругу с близкими, без всякой помпезности и пышных торжеств.
С детьми пара не спешила — сначала хотели хорошенько насладиться обществом друг друга. Они стали путешествовать, вместе писать песни, сниматься в кино.
В 2017 году у Ковальчук и Чумакова родилась дочка Амелия. Они решили и тут всё хранить в тайне и не показывать малышку, из-за чего поползли разного рода пересуды.
— Некоторые пишут, что мы не показываем дочь, потому что она больна. Знаете, не стоит обращать внимания на идиотов, переубеждать их, вступать в спор или, не дай бог, оправдываться. Идиотов всегда намного больше, чем времени в твоей жизни, — ответил певец хейтерам.
«Если женщина интересна только своему мужчине, можно закопать ее»
Громкими высказываниями в защиту дочери Чумаков не ограничился и с завидной регулярностью продолжает ввергать в шок общественность своими мыслями. Однажды Алексей пошутил, что брак для него ничего не значит, но юмор певца никто не оценил.
— Девушка сказала: «Ты женат?» Я ответил: «Это ничего не значит», но это был юмор. Странно, что никто этого не понял, — удивился Алексей.
Не всегда фанаты понимают не только юмор Чумакова, но и его философские размышления. Порцию негодования и осуждения певец получил после того, как попытался объяснить, что для него доверие и ревность, но в итоге начал оправдывать измены.
— Изменяют все и всегда, кто-то физически, кто-то ментально. Для меня катастрофа, если женщина интересна только своему мужчине, в этот момент можно просто закопать ее. Женщина должна возбуждать других людей, — уверен певец. — Когда мужчина говорит «не надевай это платье, не ходи туда-то, почему этот на тебя смотрит» — такие ревностные блоки мне неясны. Чем больше контроль, тем больше секса на стороне.
Юлия ко всем спорным высказываниям мужа относится спокойно и как будто уже не замечает их. Главный секрет счастливых отношений Юлии — в спорах идти на уступки и первой просить прощения.
— Я не знаю, как сложится наша жизнь, но факт остается фактом, поэтому даже в спорах, когда я понимаю, что накал страстей фантастический, всегда на чашу весов ставлю свое внутреннее состояние. Мне в данной ситуации гораздо проще отойти назад или попросить прощения, даже если не считаю, что не права.
Пока поклонники пары обсуждают странные и абьюзивные, на их взгляд, отношения Алексея и Юлии, пара вполне себе счастлива. В 2023 году певица родила еще одну дочь Алисию, и Чумаков не поскупился на теплые слова.
В то же время не утихают сплетни о любвеобильности Чумакова. Певец, кажется, и сам рад подкидывать дрова в этот костер. Например, в феврале 2025 год он танцевал жаркий танец с Элиной Чагой. Многие сочли, что он прижимает ее к себе непозволительно близко.
Ковальчук никак не стала комментировать поведение мужа. Да и к чему тратить слова и нервы, ведь реальных доказательств его неверности нет.
Полиция нравов, без вас нам не обойтись. Шутки Чумакова — норм или стрем?