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Он и она истории Солист группы «Челси», участник «Дома-2» и рэпер. От каких мужчин отказалась Настя Ивлеева ради наследника Михалковых

Солист группы «Челси», участник «Дома-2» и рэпер. От каких мужчин отказалась Настя Ивлеева ради наследника Михалковых

Раскрываем секреты звездных романов блогера

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У Насти Ивлеевой было три известных возлюбленных: Арсений Бородин, Олег Майами и рэпер Элджей

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Вчера блогер Настя Ивлеева огорошила публику емким сообщением в своем Telegram-канале: «Вышла замуж». И это — после долгого молчания о подробностях ее личной жизни, которое 33-летняя Настя хранила со времен «искупления» за голую вечеринку.

Каналу «Беспощадный пиарщик» Настя рассказала, что ее новый муж — ведущий телеканала «Культура» и бизнесмен Филипп Бегак. Оказалось, что у ее избранника именитая родословная, чего не скажешь о ее бывших партнерах. Что известно о ее прошлых романах, читайте в материале MSK1.RU.

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«Начался ад»: роман с солистом группы «Челси»

Арсений Бородин, певец и солист группы «Челси», познакомился с Настей Ивлеевой в 2011 году. Тогда Настя работала администратором в одном из питерских клубов, а Арсений был уже известен как участник «Фабрики звезд». Их первая встреча не привела к развитию отношений, хотя музыкант сразу отметил ее яркую внешность и потенциал.

Арсений Бородин и Настя Ивлеева познакомились в ночном клубе Санкт-Петербурга

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— Мы познакомились в ночном клубе Санкт-Петербурга. Настя работала администратором по VIP-гостям, а мы [состав группы «Челси»] на оленях туда залетели с какой-то пьянки страшной. В итоге познакомились, долгое время не общались, — так отзывался об их первой встрече Арсений Бородин в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

<p>Арсений Бородин</p><p>Арсений Бородин</p>

Я ей говорил: «Тебе с таким лицом, с такой внешностью надо в телевизор». А она это так восприняла, что какой-то сумасшедший чувак пьяный докопался до нее и на уши присаживается.

И всё же «года через 4» Настя ему написала: «Я созрела, я хочу сделать то, о чём мечтала всегда». Арсений уговорил девушку на переезд в Москву и помог найти в столице работу в привычной для нее ресторанной сфере.

В этом же, 2015 году у них завязались отношения. Настя переехала в столицу и сняла с подругой однокомнатную квартиру в московском спальном районе.

<p>Арсений Бородин</p><p>Арсений Бородин</p>

Деньгами я ей не помогал — каждый должен сам пережить свой «доширак» на кухне.

— Настя переехала в Москву с подругой, сняли на двоих однушку в Перово и действительно питались лапшой. Деньги получала небольшие — около 3000 рублей за смену. Чтобы более-менее заработать, приходилось упахиваться, — добавил Бородин в интервью «Комсомольской правде».

По совету Бородина Настя пошла на курсы телеведущих в «Останкино» и начала вести свой блог. Арсений придумывал для начинающего блогера форматы контента — короткие смешные видео, «вайны», и даже участвовал в съемках ее первых роликов. Он также снял ее в своем клипе на песню «Родная».

В Сети Настя быстро завоевала популярность и уже через год стала «миллионником».

Следуя советам Бородина, Настя быстро стала популярнее него самого

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В 2017 году их обоих пригласили на кастинг ведущих шоу «Орел и решка». Арсений не прошел испытание, а вот Настя успешно начала карьеру телеведущей. Именно в этот момент их отношения стали давать трещину. Постоянные съемки, напряженные графики и разъезды Насти лишили пару времени друг на друга.

В 2017 году их пути разошлись

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— Начался ад, честно признаться. Ее не было практически дома. Она была постоянно в «Орле и решке» в каких-то странах. Просто кошмар. Мы виделись пять дней в месяц. Мы задумались, как жить дальше, — рассказывал певец в интервью Яне Чуриковой.

<p>Арсений Бородин</p><p>Арсений Бородин</p>

Она стала инициатором расставания, а я это поддержал. Мы разошлись по-доброму.

Позже музыкант признавался, что благодарен этим отношениям и ценит их несмотря на то, что не скучает по Насте.

«Я не любил Настю»: интрижка с Олегом Майами

Роман Насти Ивлеевой и Олега Майами — шоумена, который прославился благодаря скандальному шоу «Дом-2», начался в 2017 году. Они познакомились на съемках клипа Олега «Если ты со мной», где Настя сыграла главную роль. Между ними сразу завязалась симпатия, однако пара не афишировала свои отношения и старалась избегать лишнего внимания.

Настя и Олег познакомились на съемках клипа шоумена

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Лишь через несколько лет Олег Майами признался: да, они действительно встречались. Певец отметил, что считал их союз очень ярким и многообещающим.

— Когда мы были с Настей Ивлеевой, мне, честно, казалось, что мы просто идеальная пара. Если бы у нас всё сложилось, мы бы, конечно, взрывали интернет вдвоем, — вспоминал Олег. Однако общительность и неуемная энергия Насти, по словам музыканта, сыграли свою роль в их расставании. — Не хочу обсуждать причины расставания, просто Настя сверхэнергичная.

Олег Майами и Настя были вместе всего три месяца

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Роман продлился всего три месяца. За это время оба были заняты своими проектами.

<p>Олег Майами</p><p>Олег Майами</p>

Она была в разъездах, я — на концертах. У нас не было таких долгих отношений, мы легко расстались.

Кроме того, он признался, что не испытывал к Насте глубоких чувств:

— Я не любил Настю. У нас были отношения три месяца, — рассказал певец в YouTube-шоу «50 вопросов». — Она мне просто нравилась. У меня есть такая штука: я вижу тех, кто в скором времени превратится во что-то масштабное. Настюха должна была быть такой сочной. Всё же при ней.

Олег Майами признался, что не испытывал к Насте глубоких чувств, но отметил, что они могли бы стать «идеальной парой»

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Примерно сразу Ивлеева начала встречаться с рэпером Элджеем, который на тот момент был близким другом Майами.

— Да вы не представляете, какая у меня «Санта-Барбара» в окружении, в жизни! Леша Элджей (настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк. — Прим. ред.) был моим близким другом. Мы поехали с ним в Таиланд веселиться, решили с пацанами телефоны убрать. Настя мне писала, я не отвечал. Вернулся в Москву, мы поговорили и разошлись. Всё, они с Лешкой начали встречаться, они поженились, вместе были долгое время, — вспоминал бывший участник «Дома-2» Олег Майами.

Сейчас они не поддерживают близкого общения, но певец отметил, что остался одним из немногих, кто не отвернулся от Насти после скандала с голой вечеринкой.

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«Похоже на любовь сестры и брата»: первый брак Ивлеевой

Настя Ивлеева и рэпер Элджей (Алексей Узенюк) познакомились в 2018 году. Это случилось на его концерте, когда Настя пробралась в гримерку музыканта. В интервью она признавалась, что любви с первого взгляда не случилось — только со второго. Однако их роман развивался стремительно. Позже Настя подтвердила отношения на шоу Юрия Дудя (признан иноагентом).

<p>Настя Ивлеева</p><p>Настя Ивлеева</p>

Мне нравится абсолютно всё, что он делает. Нравится его образ, концепция, продукт, который он производит. В нем нет недостатков.

— Честно признаюсь, сейчас у меня самый лучший секс в жизни. От начала и до конца он прекрасен. Так что я определенно счастлива, — признавалась блогер.

В начале отношений Настя светилась от счастья

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В день рождения Насти, 8 марта 2019 года, Алексей сделал ей предложение. Свадьба была закрытой и максимально простой.

— Платья у меня не было. Это не было банальной историей с миллионом родственников и всей этой движухой свадебной. На самом деле никто не планировал, всё получилось очень спонтанно, даже, в принципе, сама роспись. Просто пошли, расписались, пришли домой, легли спать, — рассказывала Ивлеева в «Вечернем Урганте». Настя даже взяла фамилию супруга и на какое-то время стала Анастасией Узенюк.

Поженились Настя и Алексей скромно

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Их история любви завершилась в 2021 году. Пара объявила о разводе — однако, несмотря на распад отношений, бывшие супруги сохранили теплые отношения.

— Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата, — рассказывала Ивлеева в интервью Tatler.

Настя и Алексей продолжали выкладывать совместные фото и видео, а поклонники гадали, воссоединится ли пара. На на одном из концертов Алексей и Настя даже поцеловались на глазах у публики — вот вам и «любовь брата и сестры».

«Дружба существует», — написала Настя Ивлеева, выложив их поцелуй с бывшим супругом

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Лишь во второй половине 2022-го Настя Ивлеева, как показалось фанатам, поняла, что пора двигаться дальше.

Ранее мы рассказывали, как звезда «Сумерек» и Павел Прилучный нашли общий язык и почему их отношения быстро закончились.

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Ивлеева Настя Ивлеева Анастасия Ивлеева Он и она История любви Брак Семья
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