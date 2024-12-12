Солист группы «Челси», участник «Дома-2» и рэпер. От каких мужчин отказалась Настя Ивлеева ради наследника Михалковых

У Насти Ивлеевой было три известных возлюбленных: Арсений Бородин, Олег Майами и рэпер Элджей Источник: arsenyborodin, miamioleg_official, _agentgirl_ / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Вчера блогер Настя Ивлеева огорошила публику емким сообщением в своем Telegram-канале: «Вышла замуж». И это — после долгого молчания о подробностях ее личной жизни, которое 33-летняя Настя хранила со времен «искупления» за голую вечеринку.

Каналу «Беспощадный пиарщик» Настя рассказала, что ее новый муж — ведущий телеканала «Культура» и бизнесмен Филипп Бегак. Оказалось, что у ее избранника именитая родословная, чего не скажешь о ее бывших партнерах. Что известно о ее прошлых романах, читайте в материале MSK1.RU.

Источник: Городские порталы

«Начался ад»: роман с солистом группы «Челси»

Арсений Бородин, певец и солист группы «Челси», познакомился с Настей Ивлеевой в 2011 году. Тогда Настя работала администратором в одном из питерских клубов, а Арсений был уже известен как участник «Фабрики звезд». Их первая встреча не привела к развитию отношений, хотя музыкант сразу отметил ее яркую внешность и потенциал.

Арсений Бородин и Настя Ивлеева познакомились в ночном клубе Санкт-Петербурга Источник: arsenyborodin / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

— Мы познакомились в ночном клубе Санкт-Петербурга. Настя работала администратором по VIP-гостям, а мы [состав группы «Челси»] на оленях туда залетели с какой-то пьянки страшной. В итоге познакомились, долгое время не общались, — так отзывался об их первой встрече Арсений Бородин в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Я ей говорил: «Тебе с таким лицом, с такой внешностью надо в телевизор». А она это так восприняла, что какой-то сумасшедший чувак пьяный докопался до нее и на уши присаживается. Арсений Бородин певец, экс-избранник Насти Ивлеевой

И всё же «года через 4» Настя ему написала: «Я созрела, я хочу сделать то, о чём мечтала всегда». Арсений уговорил девушку на переезд в Москву и помог найти в столице работу в привычной для нее ресторанной сфере.

В этом же, 2015 году у них завязались отношения. Настя переехала в столицу и сняла с подругой однокомнатную квартиру в московском спальном районе.

Деньгами я ей не помогал — каждый должен сам пережить свой «доширак» на кухне. Арсений Бородин певец, экс-избранник Насти Ивлеевой

— Настя переехала в Москву с подругой, сняли на двоих однушку в Перово и действительно питались лапшой. Деньги получала небольшие — около 3000 рублей за смену. Чтобы более-менее заработать, приходилось упахиваться, — добавил Бородин в интервью «Комсомольской правде».

По совету Бородина Настя пошла на курсы телеведущих в «Останкино» и начала вести свой блог. Арсений придумывал для начинающего блогера форматы контента — короткие смешные видео, «вайны», и даже участвовал в съемках ее первых роликов. Он также снял ее в своем клипе на песню «Родная».

В Сети Настя быстро завоевала популярность и уже через год стала «миллионником».

Следуя советам Бородина, Настя быстро стала популярнее него самого Источник: arsenyborodin / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В 2017 году их обоих пригласили на кастинг ведущих шоу «Орел и решка». Арсений не прошел испытание, а вот Настя успешно начала карьеру телеведущей. Именно в этот момент их отношения стали давать трещину. Постоянные съемки, напряженные графики и разъезды Насти лишили пару времени друг на друга.

В 2017 году их пути разошлись Источник: arsenyborodin / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











— Начался ад, честно признаться. Ее не было практически дома. Она была постоянно в «Орле и решке» в каких-то странах. Просто кошмар. Мы виделись пять дней в месяц. Мы задумались, как жить дальше, — рассказывал певец в интервью Яне Чуриковой.

Она стала инициатором расставания, а я это поддержал. Мы разошлись по-доброму. Арсений Бородин певец, экс-избранник Насти Ивлеевой

Позже музыкант признавался, что благодарен этим отношениям и ценит их несмотря на то, что не скучает по Насте.

«Я не любил Настю»: интрижка с Олегом Майами

Роман Насти Ивлеевой и Олега Майами — шоумена, который прославился благодаря скандальному шоу «Дом-2», начался в 2017 году. Они познакомились на съемках клипа Олега «Если ты со мной», где Настя сыграла главную роль. Между ними сразу завязалась симпатия, однако пара не афишировала свои отношения и старалась избегать лишнего внимания.

Настя и Олег познакомились на съемках клипа шоумена Источник: кадр из клипа «Если ты со мной» / Олег Майами











Лишь через несколько лет Олег Майами признался: да, они действительно встречались. Певец отметил, что считал их союз очень ярким и многообещающим.

— Когда мы были с Настей Ивлеевой, мне, честно, казалось, что мы просто идеальная пара. Если бы у нас всё сложилось, мы бы, конечно, взрывали интернет вдвоем, — вспоминал Олег. Однако общительность и неуемная энергия Насти, по словам музыканта, сыграли свою роль в их расставании. — Не хочу обсуждать причины расставания, просто Настя сверхэнергичная.

Олег Майами и Настя были вместе всего три месяца Источник: miamioleg_official / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Роман продлился всего три месяца. За это время оба были заняты своими проектами.

Она была в разъездах, я — на концертах. У нас не было таких долгих отношений, мы легко расстались. Олег Майами шоумен, певец, экс-участник шоу «Дом-2», экс-избранник Насти Ивлеевой

Кроме того, он признался, что не испытывал к Насте глубоких чувств:

— Я не любил Настю. У нас были отношения три месяца, — рассказал певец в YouTube-шоу «50 вопросов». — Она мне просто нравилась. У меня есть такая штука: я вижу тех, кто в скором времени превратится во что-то масштабное. Настюха должна была быть такой сочной. Всё же при ней.

Олег Майами признался, что не испытывал к Насте глубоких чувств, но отметил, что они могли бы стать «идеальной парой» Источник: miamioleg_official / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Примерно сразу Ивлеева начала встречаться с рэпером Элджеем, который на тот момент был близким другом Майами.

— Да вы не представляете, какая у меня «Санта-Барбара» в окружении, в жизни! Леша Элджей (настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк. — Прим. ред.) был моим близким другом. Мы поехали с ним в Таиланд веселиться, решили с пацанами телефоны убрать. Настя мне писала, я не отвечал. Вернулся в Москву, мы поговорили и разошлись. Всё, они с Лешкой начали встречаться, они поженились, вместе были долгое время, — вспоминал бывший участник «Дома-2» Олег Майами.

Сейчас они не поддерживают близкого общения, но певец отметил, что остался одним из немногих, кто не отвернулся от Насти после скандала с голой вечеринкой.

«Похоже на любовь сестры и брата»: первый брак Ивлеевой

Настя Ивлеева и рэпер Элджей (Алексей Узенюк) познакомились в 2018 году. Это случилось на его концерте, когда Настя пробралась в гримерку музыканта. В интервью она признавалась, что любви с первого взгляда не случилось — только со второго. Однако их роман развивался стремительно. Позже Настя подтвердила отношения на шоу Юрия Дудя (признан иноагентом).

Мне нравится абсолютно всё, что он делает. Нравится его образ, концепция, продукт, который он производит. В нем нет недостатков. Настя Ивлеева блогер, телеведущая

— Честно признаюсь, сейчас у меня самый лучший секс в жизни. От начала и до конца он прекрасен. Так что я определенно счастлива, — признавалась блогер.

В начале отношений Настя светилась от счастья Источник: _agentgirl_ / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В день рождения Насти, 8 марта 2019 года, Алексей сделал ей предложение. Свадьба была закрытой и максимально простой.

— Платья у меня не было. Это не было банальной историей с миллионом родственников и всей этой движухой свадебной. На самом деле никто не планировал, всё получилось очень спонтанно, даже, в принципе, сама роспись. Просто пошли, расписались, пришли домой, легли спать, — рассказывала Ивлеева в «Вечернем Урганте». Настя даже взяла фамилию супруга и на какое-то время стала Анастасией Узенюк.

Поженились Настя и Алексей скромно Источник: sayonaraboy / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Их история любви завершилась в 2021 году. Пара объявила о разводе — однако, несмотря на распад отношений, бывшие супруги сохранили теплые отношения.

— Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата, — рассказывала Ивлеева в интервью Tatler.

Настя и Алексей продолжали выкладывать совместные фото и видео, а поклонники гадали, воссоединится ли пара. На на одном из концертов Алексей и Настя даже поцеловались на глазах у публики — вот вам и «любовь брата и сестры».

«Дружба существует», — написала Настя Ивлеева, выложив их поцелуй с бывшим супругом Источник: _agentgirl_ / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Лишь во второй половине 2022-го Настя Ивлеева, как показалось фанатам, поняла, что пора двигаться дальше.