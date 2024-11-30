«Я оплатил ипотеку ее матери, погасил долги ее братьев». Американский пожарный потратил на русскую невесту около миллиона рублей, но не добился взаимности. Лавстори

Американец так и не дождался взаимности Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Американец Пол Фидлер, приезжавший в Читу тушить пожары, не уследил за своими чувствами и раздул из искры такой костер, что спалил в нем около миллиона рублей. Иностранец влюбился в хорошенькую девушку и надеялся увезти ее с собой. В ход шли подарки и деньги, а в ответ были лишь отговорки. CHITA.RU рассказывает душещипательную историю любви.

Пол Фидлер — добровольный пожарный из Техаса. Впервые он приехал в Читу в 2017 году на международный тренинг и сразу же влюбился в этот город. В 2019 году он вернулся туда, участвовал в тушении пожаров и набил на руке татуировку в виде герба Читы с георгиевской лентой. Планировал договориться с местными властями о том, чтобы провести образовательные мастер-классы по всему Забайкалью. Также хотел основать в Чите корпус Байкальской академии пожарных и спасателей, чтобы, благодаря привлечению инструкторов из любой точки мира, усовершенствовать навыки тушения лесных и степных возгораний. Однако в 2019 году Фидлера депортировали из-за нарушения миграционного законодательства.

— Вечером я был с приятелем-пожарным и его девушкой в ресторане. Маша (имя изменено) была нашей официанткой, и, когда я впервые увидел ее, был совершенно очарован. Как говорят мексиканцы, «мое сердце потеряно для тебя». Я чуть не упал со стула, наблюдая, как она, приняв мой заказ, уходит. К концу ужина она дала мне свой номер телефона, договорились о свидании. Гуляли около храма на площади и были вынуждены расстаться из-за поступившей пожарной тревоги, — рассказывает Фидлер.

Отношения развивались, американец все еще с ноткой ностальгии говорит о том, что фотографии не передают всего обаяния Маши. После того как его депортировали, чувства не исчезли.

— Я убежден, что, если у вас серьезные отношения, ваш долг как мужчины — позаботиться о том, чтобы женщина ни в чем не нуждалась, чтобы у нее не было проблем, — считает Фидлер. — Я оплатил ипотеку за квартиру ее матери, погасил карточные долги ее братьев, оплатил две или три ветеринарные процедуры для ее собаки, дал ей денег на новую мебель, оплатил лекарства от коронавируса, когда она заболела, платил за обучение на мастера маникюра, даже отправил деньги на загранпаспорт, который она так и не получила. Я хотел, чтобы мы встретились в Турции, так как в Россию приехать не мог. Я даже помог ей вернуть деньги, которые якобы пропали с ее работы, чтобы ее не уволили.

Для того чтобы подчеркнуть серьезность намерений, Пол отправил Маше кольцо, хотел, чтобы она носила его как обручальное. Американец искал украшение с бриллиантом и обязательно с рубином. Он говорит, что у кого-то из близких родственников Маши было обручальное кольцо с этим камнем, поэтому американец и пытался подарить ей такое же. Однако подходящего кольца в Чите не нашлось, и возлюбленная получила украшение со стеклом.

Маша должна была носить это кольцо в качестве обручального Источник: Пол Фидлер

— Я хотел, чтобы она носила кольцо до того, как я попрошу ее руки. Это нужно было, чтобы показать всем: женщина занята. Встретиться мы должны были в Стамбуле в нашу первую годовщину и провести там около месяца. Я планировал ужин в Девичьей башне в устье пролива Босфор и круиз по проливу Дарданеллы. У скольких людей есть возможность путешествовать между двумя континентами? Я собирался отвезти ее туда, где Юстиниан и Феодора стояли, любуясь столицей Византийской империи, и сделать предложение, — продолжает романтик-пожарный.

«Вид Леандровой башни в Константинополе» — картина Ивана Айвазовского, написанная в 1848 году Источник: Википедия











По словам Фидлера, он все-таки купил для Маши, но так и не подарил ей кольцо с настоящим рубином, а также ожерелье с этим же камнем и жемчугом.

Источник: Пол Фидлер

Но избранница не спешила делать загранпаспорт, а с началом СВО в 2022 году и вовсе «захотела быть независимой женщиной». После этого, как говорит Фидлер, Мария исчезла из социальных сетей, оставила только страничку «ВКонтакте», сменив там фамилию.



По словам пожарного, за несколько лет он потратил на денежные переводы и подарки примерно 10 тысяч долларов — по нынешнему курсу это около миллиона рублей. Несмотря на расставание, он до сих пор хранит коробку с бельем и украшениями для Маши.

Мы решили разыскать возлюбленную Фидлера. По имени и фамилии действительно находится страница «ВКонтакте». С аватарки смотрят большие серые глаза. Влюбиться и правда нетрудно. В 2020 году Мария публиковала фото букетов и сладостей. На одном из подарков можно разглядеть надпись — что-то вроде: «Из Техаса».



Маша неохотно рассказывает об этой истории, утверждает, что не вымогала деньги и не заставляла их переводить, не выпрашивала подарки. Она против того, чтобы происходящее освещалось в СМИ, и предлагает Фидлеру разрешить претензии в суде. При соответствующем решении Мария готова вернуть ему все деньги.



— Могу сказать, что большая часть подарков лежит у него в [банковской] ячейке. Думаю, что он должен был про это сказать. Денежные переводы и подарки — его прихоти, я не просила их и, более того, говорила, что они не нужны. Он же обещал, что ничего не надо будет возвращать. Насколько я знаю, у него есть жена и ребенок — пусть эти подарки достанутся им, — говорит Мария.

Она также отмечает, что всё могло бы получиться, но «ситуация такая сложилась». О подробностях произошедшего Маша говорить не хочет.



Американец не согласен с утверждением возлюбленной. Он приводит в пример поговорку: «Его застукали, когда он пытался достать из банки печенье». Вспоминая о детях, которые крадут сладости, Фидлер намекает на то, что тот, кто пойман с поличным, не хочет ничего объяснять.



В телефоне Пола сохранились переписки с Марией, которая недвусмысленно говорит о том, сколько ей нужно денег, и называет суммы. Последний раз подобное сообщение выглядело так: «Мне нужно 12 000».



Он также показал переписку, касающуюся оформления личной визы в Россию. Для этого Маше нужно было подать заявление о приглашении иностранца к себе. Однако она, со слов Пола, откладывала разговор об этом и придумывала оправдания в духе «я не знаю, как это делать». Он уверен, что, как только начал подозревать, что отношения построены только на финансовом интересе, общение с Марией прекратилось. Он признает ее слова о семье, но отмечает, что все его дети, кроме одного, взрослые, живут отдельно и ни в чём не нуждаются.

— Если когда-нибудь окажется, что я не прав, я открыто признаю это. Если я ошибаюсь насчет Маши, я встану посреди площади Ленина и признаю свою неправоту так громко, как только смогу. Но пока не увидел обратного, — отмечает Пол.